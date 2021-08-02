https://uz.sputniknews.ru/20210802/novyy-xokim-vozglavit-almazarskiy-rayon-posle-smerti-svoego-predshestvennika--19915323.html
Назначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
Назначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
До нынешнего назначения Азизхон Умарханов руководил Главным управлением охраны общественного порядка МВД Узбекистана. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T13:56+0500
2021-08-02T13:56+0500
2021-08-02T14:09+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Новый глава Алмазарского района был назначен в ходе внеочередного заседания районного Совета народных депутатов. Участие в собрании принял премьер-министр республики, который представил на утверждение кандидатуру Азизхона Умарханова. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.В 2000 году он окончил Академию МВД Узбекистана. После этого работал в том числе на руководящих позициях в системе органов внутренних дел. С 2018 по 2020 годы замещал начальника по вопросам охраны общественного порядка в ГУВД Ташкента. А непосредственно до нынешнего назначения Умарханов руководил Главным управлением охраны общественного порядка МВД Узбекистана.Две недели назад прежний глава района Абдумажид Муллажанов, который занимал данный пост с января 2021 года, ушел из жизни на 52-м году. Официальную причину смерти не указали.
https://uz.sputniknews.ru/20200929/Skonchalsya-khokim-Khanabada-Musakhon-Mamadaliev-15081994.html
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ташкент, хокимият, назначение
Назначен новый хоким Алмазарского района после смерти своего предшественника
13:56 02.08.2021 (обновлено: 14:09 02.08.2021)
До нынешнего назначения Азизхон Умарханов руководил Главным управлением охраны общественного порядка МВД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Новый глава Алмазарского района был назначен в ходе внеочередного заседания районного Совета народных депутатов. Участие в собрании принял премьер-министр республики, который представил на утверждение кандидатуру Азизхона Умарханова. Об этом сообщили
в пресс-службе хокимията Ташкента.
В 2000 году он окончил Академию МВД Узбекистана. После этого работал в том числе на руководящих позициях в системе органов внутренних дел.
С 2018 по 2020 годы замещал начальника по вопросам охраны общественного порядка в ГУВД Ташкента. А непосредственно до нынешнего назначения Умарханов руководил Главным управлением охраны общественного порядка МВД Узбекистана.
Две недели назад прежний глава района Абдумажид Муллажанов, который занимал данный пост с января 2021 года, ушел из жизни
на 52-м году. Официальную причину смерти не указали.