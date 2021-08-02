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Прием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
Прием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему
Внедрение системы возврата бутылок будет зависеть от потребительской культуры в регионах. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T19:38+0500
2021-08-02T19:38+0500
общество
узбекистан
сбор мусора
госкомэкологии
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялось обсуждение принятого на днях постановления Кабинета Министров "О добровольном введении в Республике Узбекистан депозитной системы для товаров народного потребления".Депозитная система является одним из методов решения проблемы твердых бытовых отходов, которые невозможно переработать. К примеру, для уменьшения количества битого стекла вводится вторичное использование стеклотары.По словам Умаржона Абдуллаева, начальника управления Госкомэкологии, предварительно был изучен опыт ряда европейских стран. В частности, в странах Евросоюза система основана на том, что ответственность за сбор, переработку и окончательную утилизацию материалов возлагается на производителя продукции. Его стимулируют выпускать товары в экологически безопасной упаковке.Сложность заключается еще и в том, что ассортимент импортируемых и местных алкогольных и безалкогольных напитков очень широк. Производители используют множество различных марок и ярлыков, поэтому нет возможности тарифицировать их. Тара таких напитков считается одноразовой.На первом этапе в Узбекистане создается упрощенная система добровольного участия в депозитной системе оборота тары напитков. Автоматизированные пункты приема бывшей в употреблении упаковки будут установлены в торговых объектах и пунктах сбора, где можно будет полностью вернуть залог.Идентификация депозитной тары осуществляется путем маркировки непосредственно на таре или на этикетке товара. При этом, участники системы самостоятельно определяют стоимость депозитной тары, размер залога и объем оборота.Положение о порядке добровольного применения депозитной системы вступит в силу через три месяца. Ожидается, что внедрение в практику депозитной системы позволит сократить количество твердых отходов на полигонах, стимулирует организацию современных перерабатывающих производств.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/ne-musor-a-syre-v-tashkente-otkrylsya-pervyy-eko-kiosk-dlya-prima-otkhodov-17842364.html
https://uz.sputniknews.ru/20210605/za-uluchshenie-sistemy-monitoringa-zagryazneniya-okrujayuschey-sredy-vzyalis-v-kabmine-19107147.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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60
узбекистан, сбор мусора, госкомэкологии

Прием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему

19:38 02.08.2021
1955
© Sputnik / Александр Поготов / Перейти в фотобанкИнспекционная машина контроля бутылок на транспортной линии
Инспекционная машина контроля бутылок на транспортной линии - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Александр Поготов
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Мунаввар Разакова
Все материалы
Внедрение системы возврата бутылок будет зависеть от потребительской культуры в регионах.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялось обсуждение принятого на днях постановления Кабинета Министров "О добровольном введении в Республике Узбекистан депозитной системы для товаров народного потребления".
Депозитная система является одним из методов решения проблемы твердых бытовых отходов, которые невозможно переработать. К примеру, для уменьшения количества битого стекла вводится вторичное использование стеклотары.
© SputnikУмаржон Абдуллаев, начальник управления Госкомэкологии
Умаржон Абдуллаев, начальник управления Госкомэкологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Умаржон Абдуллаев, начальник управления Госкомэкологии
© Sputnik
По словам Умаржона Абдуллаева, начальника управления Госкомэкологии, предварительно был изучен опыт ряда европейских стран. В частности, в странах Евросоюза система основана на том, что ответственность за сбор, переработку и окончательную утилизацию материалов возлагается на производителя продукции. Его стимулируют выпускать товары в экологически безопасной упаковке.
"Внедрение депозитной системы в Узбекистане будет зависеть от особенностей региональной потребительской культуры,- отметил Умаржон Абдуллаев.
Сложность заключается еще и в том, что ассортимент импортируемых и местных алкогольных и безалкогольных напитков очень широк. Производители используют множество различных марок и ярлыков, поэтому нет возможности тарифицировать их. Тара таких напитков считается одноразовой.

Депозитная (залоговая) система обращения одноразовой потребительской упаковки для пищевых продуктов основана на том, что приобретая товар в потребительской упаковке, покупатель уплачивает не только его стоимость, но и сумму залога за тару. При возврате пустой тары эти "залоговые" деньги покупателю возвращают, что напрямую стимулирует его сдавать использованную упаковку.

На первом этапе в Узбекистане создается упрощенная система добровольного участия в депозитной системе оборота тары напитков. Автоматизированные пункты приема бывшей в употреблении упаковки будут установлены в торговых объектах и пунктах сбора, где можно будет полностью вернуть залог.
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Идентификация депозитной тары осуществляется путем маркировки непосредственно на таре или на этикетке товара. При этом, участники системы самостоятельно определяют стоимость депозитной тары, размер залога и объем оборота.
Положение о порядке добровольного применения депозитной системы вступит в силу через три месяца. Ожидается, что внедрение в практику депозитной системы позволит сократить количество твердых отходов на полигонах, стимулирует организацию современных перерабатывающих производств.
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