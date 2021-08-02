https://uz.sputniknews.ru/20210802/priem-steklotary-v-uzbekistane-vnedryayut-depozitnuyu-sistemu-19921588.html

Прием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему

Прием стеклотары: в Узбекистане внедряют депозитную систему

Внедрение системы возврата бутылок будет зависеть от потребительской культуры в регионах. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T19:38+0500

2021-08-02T19:38+0500

2021-08-02T19:38+0500

общество

узбекистан

сбор мусора

госкомэкологии

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялось обсуждение принятого на днях постановления Кабинета Министров "О добровольном введении в Республике Узбекистан депозитной системы для товаров народного потребления".Депозитная система является одним из методов решения проблемы твердых бытовых отходов, которые невозможно переработать. К примеру, для уменьшения количества битого стекла вводится вторичное использование стеклотары.По словам Умаржона Абдуллаева, начальника управления Госкомэкологии, предварительно был изучен опыт ряда европейских стран. В частности, в странах Евросоюза система основана на том, что ответственность за сбор, переработку и окончательную утилизацию материалов возлагается на производителя продукции. Его стимулируют выпускать товары в экологически безопасной упаковке.Сложность заключается еще и в том, что ассортимент импортируемых и местных алкогольных и безалкогольных напитков очень широк. Производители используют множество различных марок и ярлыков, поэтому нет возможности тарифицировать их. Тара таких напитков считается одноразовой.На первом этапе в Узбекистане создается упрощенная система добровольного участия в депозитной системе оборота тары напитков. Автоматизированные пункты приема бывшей в употреблении упаковки будут установлены в торговых объектах и пунктах сбора, где можно будет полностью вернуть залог.Идентификация депозитной тары осуществляется путем маркировки непосредственно на таре или на этикетке товара. При этом, участники системы самостоятельно определяют стоимость депозитной тары, размер залога и объем оборота.Положение о порядке добровольного применения депозитной системы вступит в силу через три месяца. Ожидается, что внедрение в практику депозитной системы позволит сократить количество твердых отходов на полигонах, стимулирует организацию современных перерабатывающих производств.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан, сбор мусора, госкомэкологии