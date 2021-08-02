https://uz.sputniknews.ru/20210802/skolko-bezmasochnikov-poymali-i-oshtrafovali-v-tashkente-za-iyul-19910682.html
Сколько "безмасочников" поймали и оштрафовали в Ташкенте за июль
Сколько "безмасочников" поймали и оштрафовали в Ташкенте за июль
Правоохранители призвали жителей и гостей столицы ответственно подходить к вопросам безопасности, чтобы остановить распространение COVID-19. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T11:27+0500
2021-08-02T11:27+0500
2021-08-02T15:33+0500
общество
ташкент
штраф
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
защитные маски
медицинская маска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19116059_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40d6cc7c8ddebf658541e45ed399db12.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В ГУВД Ташкента опубликовали "масочную" статистику за прошедший июль.Так, согласно данным, в прошлом месяце правоохранители завели 31 043 протокола по факту нахождения граждан в общественном месте без средств защиты.Также за отсутствие масок были оштрафованы 223 юридических лиц, нарушивших карантинные правила. Всего в июле сотрудники ГУВД провели профилактические беседы с 85 324 гражданами. Горожан предупредили о действующих эпидемиологических и карантинных ограничениях. Отметим, что статистика по числу подхвативших инфекцию которую неделю подряд бьет рекорды: за прошедший день число новых случаев увеличилось еще на 863. Общее количество заболевших коронавирусом достигло 131 079, сообщили в Минздраве республики. За сутки также были зафиксированы шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число умерших от пандемии в стране составило 866 человек.По данным Минздрава, общее число выздоровевших возросло до 124 728. В воскресенье из больниц были выписаны 733 человека, в субботу – 831, в пятницу – 796. Сейчас на лечении в Узбекистане находятся 5 485 пациентов с COVID-19.Между тем в республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna. Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/07/19116059_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a4a73a6ab6b195fbaabb58ee0406ade.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, штраф, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, защитные маски, медицинская маска
Сколько "безмасочников" поймали и оштрафовали в Ташкенте за июль
11:27 02.08.2021 (обновлено: 15:33 02.08.2021)
Правоохранители призвали жителей и гостей столицы ответственно подходить к вопросам безопасности, чтобы остановить распространение COVID-19.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В ГУВД Ташкента опубликовали
"масочную" статистику за прошедший июль.
Так, согласно данным, в прошлом месяце правоохранители завели 31 043 протокола по факту нахождения граждан в общественном месте без средств защиты.
Также за отсутствие масок были оштрафованы 223 юридических лиц, нарушивших карантинные правила.
Всего в июле сотрудники ГУВД провели профилактические беседы с 85 324 гражданами. Горожан предупредили о действующих эпидемиологических и карантинных ограничениях.
Правоохранители призвали жителей и гостей столицы ответственно подходить к вопросам безопасности здоровья, чтобы остановить распространение COVID-19.
Отметим, что статистика по числу подхвативших инфекцию которую неделю подряд бьет рекорды: за прошедший день число новых случаев увеличилось еще на 863.
Общее количество заболевших коронавирусом достигло 131 079, сообщили в Минздраве республики.
За сутки также были зафиксированы шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число умерших от пандемии в стране составило 866 человек.
По данным Минздрава, общее число выздоровевших возросло до 124 728. В воскресенье из больниц были выписаны 733 человека, в субботу – 831, в пятницу – 796. Сейчас на лечении в Узбекистане находятся 5 485 пациентов с COVID-19.
Между тем в республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna.
Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.
С 19 июля в Узбекистане также ввели
обязательную прививку для отдельных категорий населения.