https://uz.sputniknews.ru/20210802/skolko-bezmasochnikov-poymali-i-oshtrafovali-v-tashkente-za-iyul-19910682.html

Сколько "безмасочников" поймали и оштрафовали в Ташкенте за июль

Сколько "безмасочников" поймали и оштрафовали в Ташкенте за июль

Правоохранители призвали жителей и гостей столицы ответственно подходить к вопросам безопасности, чтобы остановить распространение COVID-19. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T11:27+0500

2021-08-02T11:27+0500

2021-08-02T15:33+0500

общество

ташкент

штраф

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в узбекистане

защитные маски

медицинская маска

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В ГУВД Ташкента опубликовали "масочную" статистику за прошедший июль.Так, согласно данным, в прошлом месяце правоохранители завели 31 043 протокола по факту нахождения граждан в общественном месте без средств защиты.Также за отсутствие масок были оштрафованы 223 юридических лиц, нарушивших карантинные правила. Всего в июле сотрудники ГУВД провели профилактические беседы с 85 324 гражданами. Горожан предупредили о действующих эпидемиологических и карантинных ограничениях. Отметим, что статистика по числу подхвативших инфекцию которую неделю подряд бьет рекорды: за прошедший день число новых случаев увеличилось еще на 863. Общее количество заболевших коронавирусом достигло 131 079, сообщили в Минздраве республики. За сутки также были зафиксированы шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число умерших от пандемии в стране составило 866 человек.По данным Минздрава, общее число выздоровевших возросло до 124 728. В воскресенье из больниц были выписаны 733 человека, в субботу – 831, в пятницу – 796. Сейчас на лечении в Узбекистане находятся 5 485 пациентов с COVID-19.Между тем в республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna. Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html

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ташкент, штраф, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, защитные маски, медицинская маска