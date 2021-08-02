https://uz.sputniknews.ru/20210802/uzbekistan-za-pandemiyu-pomog-vyexat-iz-rossii-380-tysyacham-svoix-grajdan-19912550.html

Узбекистан за пандемию помог выехать из России 380 тысячам своих граждан

Узбекистан за пандемию помог выехать из России 380 тысячам своих граждан

Сейчас, по данным посольства, в России проживает свыше миллиона граждан Узбекистана. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T12:56+0500

2021-08-02T12:56+0500

2021-08-02T12:58+0500

общество

узбекистан

чартер

коронавирус covid-19

пандемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/02/19912911_0:554:2049:1706_1920x0_80_0_0_598ca0a54ae34fd20915cfdd4f4b2fe2.jpg

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. За время пандемии Узбекистан помог вернуться на родину из России 380 тысячам своих граждан. Об этом сообщил секретарь посольства страны в РФ Закир Заитов.Кроме того, большие группы граждан Узбекистана выехали из РФ самостоятельно или чартерными рейсами российских авиакомпаний, летевших в Узбекистан за россиянами.Сейчас, по данным посольства, в России проживает свыше миллиона граждан Узбекистана, более точных данных нет.Ранее в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции сообщили, что с начала 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились более 22 тысяч узбекистанцев.Всего за последние полгода за границу работать уехали почти 29 тысяч граждан. По некоторым данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находятся приблизительно 1,6 миллиона человек – около 20% экономически активного населения страны.Из них порядка 1,1 миллиона работают в России.

https://uz.sputniknews.ru/20210730/uzbekistan-pokroet-rasxody-svoix-trudovyx-migrantov-na-vizy-i-aviaperelety-19885453.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, чартер, коронавирус covid-19, пандемия