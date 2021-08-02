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Узбекистан за пандемию помог выехать из России 380 тысячам своих граждан
Узбекистан за пандемию помог выехать из России 380 тысячам своих граждан
Сейчас, по данным посольства, в России проживает свыше миллиона граждан Узбекистана. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-02T12:56+0500
2021-08-02T12:58+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. За время пандемии Узбекистан помог вернуться на родину из России 380 тысячам своих граждан. Об этом сообщил секретарь посольства страны в РФ Закир Заитов.Кроме того, большие группы граждан Узбекистана выехали из РФ самостоятельно или чартерными рейсами российских авиакомпаний, летевших в Узбекистан за россиянами.Сейчас, по данным посольства, в России проживает свыше миллиона граждан Узбекистана, более точных данных нет.Ранее в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции сообщили, что с начала 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились более 22 тысяч узбекистанцев.Всего за последние полгода за границу работать уехали почти 29 тысяч граждан. По некоторым данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находятся приблизительно 1,6 миллиона человек – около 20% экономически активного населения страны.Из них порядка 1,1 миллиона работают в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/uzbekistan-pokroet-rasxody-svoix-trudovyx-migrantov-na-vizy-i-aviaperelety-19885453.html
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узбекистан, чартер, коронавирус covid-19, пандемия

Узбекистан за пандемию помог выехать из России 380 тысячам своих граждан

12:56 02.08.2021 (обновлено: 12:58 02.08.2021)
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© СС0 / Unsplash / NosirФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
© СС0 / Unsplash / Nosir
Сейчас, по данным посольства, в России проживает свыше миллиона граждан Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. За время пандемии Узбекистан помог вернуться на родину из России 380 тысячам своих граждан.
Об этом сообщил секретарь посольства страны в РФ Закир Заитов.

"Во время пандемии <…> посольство и консульства оказали содействие в выезде приблизительно 380 тысячам граждан Узбекистана", — заявил Заитов журналистам.

Кроме того, большие группы граждан Узбекистана выехали из РФ самостоятельно или чартерными рейсами российских авиакомпаний, летевших в Узбекистан за россиянами.
Сейчас, по данным посольства, в России проживает свыше миллиона граждан Узбекистана, более точных данных нет.
"В лучшие времена было около полутора миллионов (граждан Узбекистана в России. — Sputnik). Говорят — до двух миллионов. Лучшие времена — имеются в виду доковидные", — отметил Заитов.
Ранее в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции сообщили, что с начала 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились более 22 тысяч узбекистанцев.
Всего за последние полгода за границу работать уехали почти 29 тысяч граждан. По некоторым данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находятся приблизительно 1,6 миллиона человек – около 20% экономически активного населения страны.
Из них порядка 1,1 миллиона работают в России.
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