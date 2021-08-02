https://uz.sputniknews.ru/20210802/voennoslujaschie-tsvo-rf-posetili-muzei-termeza-19923133.html

Военнослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза

Военнослужащие ЦВО РФ посетили музеи Термеза

Военные побывали в музее археологии и музее культуры и истории Сурхандарьинской области. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

сурхандарьинская область

военные

военные учения

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа в рамках совместных военных учений Узбекистана и РФ, приняли участие в культурно-просветительской программе и посетили музеи в Термезе. В частности, военные побывали в музее археологии и музее культуры и истории Сурхандарьинской области, ознакомились с историей Термеза — города, которому более 2,5 тысячи лет.Гости увидели каменные орудия труда, созданные более 40 тысяч лет назад, скульптуры начала первого тысячелетия нашей эры, настенную роспись VIII века и другие экспонаты.В ходе совместных учений на полигоне "Термез" военнослужащие отработают боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства с привлечением военной техники и авиации. Среди участников - около 1,5 тысяч военнослужащих ВС России и Узбекистана.Совместные военные учения стартовали сегодня и продлятся до 10 августа.

https://uz.sputniknews.ru/20210730/rossiyskie-voennye-otpravilis-na-uzbeksko-afganskuyu-granitsu--poka-dlya-ucheniy-19890460.html

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узбекистан, сурхандарьинская область, военные, военные учения