https://uz.sputniknews.ru/20210803/prezident-ozvuchil-mery-neobxodimye-dlya-ekonomicheskogo-rosta-do-kontsa-goda--19932416.html

Президент озвучил меры, необходимые для экономического роста до конца года

Президент озвучил меры, необходимые для экономического роста до конца года

Шавкат Мирзиёев поручил генеральному прокурору усилить контроль за необоснованным повышением цен на лекарства от коронавируса и их незаконным оборотом. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T17:11+0500

2021-08-03T17:11+0500

2021-08-03T17:11+0500

экономика

узбекистан

экономика

президент узбекистана

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. В эти минуты Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание, сообщил в своем Telegram-канале Шерзод Асадов. В повестке встречи - обсуждение итогов экономического развития в I полугодии и меры, которые необходимо принять в каждой отрасли и регионе до конца третьего квартала 2021 года.Глава государства начал заседание с наиболее важного вопроса о том, как пережить пандемию без серьезных потерь и предотвратить очередную волну заболевания. Для этого прежде всего необходимо вакцинироваться, не надо забывать о соблюдении личной гигиены и социальной дистанции и других карантинных требований. Важно также не заниматься самолечением.В ходе обсуждения Шавкат Мирзиёев поручил генеральному прокурору усилить контроль за необоснованным повышением цен на лекарства от коронавируса и их незаконным оборотом.За последние полгода ВВП Узбекистана вырос на 6,2%. Это произошло за счет роста промышленности и объема инвестиций. Уровень инфляции составил 10,9%.Совещание продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/tenevaya-ekonomika-v-tsa-v-bolshey-stepeni-razvita-v-uzbekistane---reyting-19352150.html

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узбекистан, экономика, президент узбекистана, видеоселекторное совещание