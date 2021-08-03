https://uz.sputniknews.ru/20210803/segodnya-poobeschal-zavtra-peredumal---ekspert-o-dalneyshix-planax-talibov-19935862.html

"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов

"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов

Обещать – не значит мириться: выйдут ли талибы за пределы Афганистана? 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T19:45+0500

2021-08-03T19:45+0500

2021-08-03T19:45+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

интервью

афганистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik, Никита Чикунов. На юге и западе Афганистана продолжаются напряженные бои между правительственными войсками и силами "Талибана"*. Обстановка в республике все больше беспокоит соседей, несмотря на заверение талибов не нарушать границ стран Центральной Азии. Можно ли доверять таким обещаниям? Об этом Sputnik рассказал политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев.Честное словоОбещания политического офиса движения "Талибан" не нарушать границы государств Центральной Азии (ЦА) не могут служить стопроцентной гарантией, считает эксперт.Если боевики начнут боевые действия на границе с Таджикистаном или Узбекистаном, то Россия и страны Центральной Азии столкнутся с очень серьезными проблемами, убежден Медведев.По мнению эксперта, обострение ситуации в Афганистане грозит региону всплеском терроризма и миграционным кризисом. Уже сейчас граничащий с республикой Таджикистан вынужден начать строительство лагеря для афганских беженцев, число которых в июле превысило тысячу человек.Зыбкие успехиБеспокойство региональных игроков усиливают противоречивые сообщения о военных действиях в Афганистане. Периодически о своих успехах в борьбе с талибами сообщают правительственные силы.В конце июля губернатор провинции Герат на западе страны объявил об успешном отражении наступления "Талибана"*. По словам чиновника, боевики потеряли около ста пятидесяти человек и были вынуждены отступить.Однако полностью доверять таким сообщениям не стоит, уверен Андрей Медведев. Современная война не ограничивается только боевыми действиями, очень большое значение имеет соперничество в информационном поле. Правительство, как и талибы, нередко склонно преувеличивать свои успехи.У правительственных сил еще есть подразделения, замотивированные на длительную борьбу с боевиками. Их основу составляет немногочисленная прослойка офицеров от 30 до 40 лет. Эти люди хотят видеть Афганистан независимым и относительно сильным государством региона, добавляет Андрей Медведев.Однако и талибы стали действовать гораздо продуманнее, чем раньше. Они перенесли акцент на экономическую борьбу и предпочитают атаковать важные инфраструктурные объекты, например, линии электропередач. Так, 27 июля боевики подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему населенные пункты без света.Параллельно с этим организация пытается добиться поддержки со стороны местного населения, сменив "кнут на пряник", отмечает эксперт. Вместо политики террора талибы все чаще берут на себя социальные функции.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210729/rossiya-perebrosila-shturmoviki-na-ucheniya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-19874340.html

https://uz.sputniknews.ru/20210730/afgano-uzbekskuyu-granitsu-so-storony-xayratona-kontroliruyut-afganskie-vlasti-19886583.html

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узбекистан, интервью, афганистан, талибан