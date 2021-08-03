Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/segodnya-poobeschal-zavtra-peredumal---ekspert-o-dalneyshix-planax-talibov-19935862.html
"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов
"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов
Обещать – не значит мириться: выйдут ли талибы за пределы Афганистана? 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T19:45+0500
2021-08-03T19:45+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
интервью
афганистан
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19614709_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_145a5d05aa932640e512e0ea428a88e9.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik, Никита Чикунов. На юге и западе Афганистана продолжаются напряженные бои между правительственными войсками и силами "Талибана"*. Обстановка в республике все больше беспокоит соседей, несмотря на заверение талибов не нарушать границ стран Центральной Азии. Можно ли доверять таким обещаниям? Об этом Sputnik рассказал политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев.Честное словоОбещания политического офиса движения "Талибан" не нарушать границы государств Центральной Азии (ЦА) не могут служить стопроцентной гарантией, считает эксперт.Если боевики начнут боевые действия на границе с Таджикистаном или Узбекистаном, то Россия и страны Центральной Азии столкнутся с очень серьезными проблемами, убежден Медведев.По мнению эксперта, обострение ситуации в Афганистане грозит региону всплеском терроризма и миграционным кризисом. Уже сейчас граничащий с республикой Таджикистан вынужден начать строительство лагеря для афганских беженцев, число которых в июле превысило тысячу человек.Зыбкие успехиБеспокойство региональных игроков усиливают противоречивые сообщения о военных действиях в Афганистане. Периодически о своих успехах в борьбе с талибами сообщают правительственные силы.В конце июля губернатор провинции Герат на западе страны объявил об успешном отражении наступления "Талибана"*. По словам чиновника, боевики потеряли около ста пятидесяти человек и были вынуждены отступить.Однако полностью доверять таким сообщениям не стоит, уверен Андрей Медведев. Современная война не ограничивается только боевыми действиями, очень большое значение имеет соперничество в информационном поле. Правительство, как и талибы, нередко склонно преувеличивать свои успехи.У правительственных сил еще есть подразделения, замотивированные на длительную борьбу с боевиками. Их основу составляет немногочисленная прослойка офицеров от 30 до 40 лет. Эти люди хотят видеть Афганистан независимым и относительно сильным государством региона, добавляет Андрей Медведев.Однако и талибы стали действовать гораздо продуманнее, чем раньше. Они перенесли акцент на экономическую борьбу и предпочитают атаковать важные инфраструктурные объекты, например, линии электропередач. Так, 27 июля боевики подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему населенные пункты без света.Параллельно с этим организация пытается добиться поддержки со стороны местного населения, сменив "кнут на пряник", отмечает эксперт. Вместо политики террора талибы все чаще берут на себя социальные функции.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/rossiya-perebrosila-shturmoviki-na-ucheniya-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-19874340.html
https://uz.sputniknews.ru/20210730/afgano-uzbekskuyu-granitsu-so-storony-xayratona-kontroliruyut-afganskie-vlasti-19886583.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19614709_138:0:1862:1293_1920x0_80_0_0_0cc0f2919f6653af98bf982996434d51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, интервью, афганистан, талибан

"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов

19:45 03.08.2021
1044
© AP Photo / Mirwais KhanВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Mirwais Khan
Обещать – не значит мириться: выйдут ли талибы за пределы Афганистана?
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik, Никита Чикунов. На юге и западе Афганистана продолжаются напряженные бои между правительственными войсками и силами "Талибана"*.
Обстановка в республике все больше беспокоит соседей, несмотря на заверение талибов не нарушать границ стран Центральной Азии. Можно ли доверять таким обещаниям? Об этом Sputnik рассказал политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев.

Честное слово

Обещания политического офиса движения "Талибан" не нарушать границы государств Центральной Азии (ЦА) не могут служить стопроцентной гарантией, считает эксперт.
"Мы ничего не знаем о планах талибов: собираются ли они оставаться в рамках Афганистана или будут распространять свое влияние на страны ЦА. Да, они пообещали не выходить за пределы республики. Но это Восток: сегодня пообещал, завтра передумал", — сказал он в интервью Sputnik.
Если боевики начнут боевые действия на границе с Таджикистаном или Узбекистаном, то Россия и страны Центральной Азии столкнутся с очень серьезными проблемами, убежден Медведев.
Пилотажная группа Русские витязи на самолетах Су-30СМ во время выполнения летной программы на МАКС-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Россия перебросила штурмовики на учения на границе Таджикистана и Афганистана
29 июля, 15:59
1589
По мнению эксперта, обострение ситуации в Афганистане грозит региону всплеском терроризма и миграционным кризисом. Уже сейчас граничащий с республикой Таджикистан вынужден начать строительство лагеря для афганских беженцев, число которых в июле превысило тысячу человек.

Зыбкие успехи

Беспокойство региональных игроков усиливают противоречивые сообщения о военных действиях в Афганистане. Периодически о своих успехах в борьбе с талибами сообщают правительственные силы.
В конце июля губернатор провинции Герат на западе страны объявил об успешном отражении наступления "Талибана"*. По словам чиновника, боевики потеряли около ста пятидесяти человек и были вынуждены отступить.
Однако полностью доверять таким сообщениям не стоит, уверен Андрей Медведев. Современная война не ограничивается только боевыми действиями, очень большое значение имеет соперничество в информационном поле. Правительство, как и талибы, нередко склонно преувеличивать свои успехи.

"Об успехах в Афганистане отчитываются все: как правительственные силы, так и талибы. Судя по картам, которые приходят из самых разных источников, подконтрольные "Талибану"* территории все-таки больше тех, что контролирует официальный Кабул (по заявлениям талибов, они контролируют до 80% территории страны – Sputnik)", — говорит он.

У правительственных сил еще есть подразделения, замотивированные на длительную борьбу с боевиками. Их основу составляет немногочисленная прослойка офицеров от 30 до 40 лет. Эти люди хотят видеть Афганистан независимым и относительно сильным государством региона, добавляет Андрей Медведев.
Ситуация в Термезе и на границе с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Афгано-узбекскую границу со стороны Хайратона контролируют афганские власти
30 июля, 15:15
1414
Однако и талибы стали действовать гораздо продуманнее, чем раньше. Они перенесли акцент на экономическую борьбу и предпочитают атаковать важные инфраструктурные объекты, например, линии электропередач. Так, 27 июля боевики подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему населенные пункты без света.
Параллельно с этим организация пытается добиться поддержки со стороны местного населения, сменив "кнут на пряник", отмечает эксперт. Вместо политики террора талибы все чаще берут на себя социальные функции.
"Талибы стали позиционировать себя иначе – как некую альтернативную власть. На их медиаресурсах теперь намного меньше видеороликов о военных достижениях. Сейчас они чаще снимают своеобразные "отчеты": талибский руководитель района контролирует строительство дорог, разбирается с жалобами местных жителей. Талибы пытаются показать, что они хозяйственники, готовые взять на себя ответственность за быт и жизни простых людей", — заключает собеседник Sputnik.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.
000002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераНедостижимый гиперзвук: американская супер-пупер-ракета снова не завелась
ВчераСтартовал конкурс грантов на просвещение и науку на русском языке
ВчераНеизвестные взломали Instagram гимнастки Оксаны Чусовитиной — фото
ВчераХокимият: есть угроза дальнейшего разрушения медресе Абдуллахана в Бухаре — приняты меры
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: одиннадцатый день соревнований и "золото" в копилке
ВчераНаграждены лучшие учителя информатики Навоийской области
Вчера"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов
ВчераВ правительстве определили точки роста уровня жизни кашкадарьинцев
ВчераТаджикистан запустит новую систему мониторинга озера Сарез
ВчераВ Кашкадарье автомобиль на большой скорости протаранил стену магазина
ВчераВластям Узбекистана дали еще год на восстановление центра Шахрисабза
ВчераЕще одно "золото": узбекистанский тяжелоатлет выиграл Олимпиаду
ВчераЛедяной камнепад: в Заамине выпал крупный град — видео
ВчераСША провалили инициативы по борьбе с наркотрафиком в Афганистане - МИД РФ
ВчераПрезидент озвучил меры, необходимые для экономического роста до конца года
ВчераПо стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"
ВчераНовая медная фабрика в Алмалыке: детали проекта
ВчераКак Тимановская на Олимпиаде убежала из спорта в политику
ВчераШестикратная чемпионка Узбекистана получила 4,5 года за продажу новорожденного ребенка
ВчераВ Узбекистане займутся производством оливкового масла