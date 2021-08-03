Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
"Сегодня пообещал, завтра передумал", - эксперт о дальнейших планах талибов
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© AP Photo / Mirwais KhanВооруженные люди в Афганистане
© AP Photo / Mirwais Khan
Обещать – не значит мириться: выйдут ли талибы за пределы Афганистана?
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik, Никита Чикунов. На юге и западе Афганистана продолжаются напряженные бои между правительственными войсками и силами "Талибана"*.
Обстановка в республике все больше беспокоит соседей, несмотря на заверение талибов не нарушать границ стран Центральной Азии. Можно ли доверять таким обещаниям? Об этом Sputnik рассказал политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев.
Честное слово
Обещания политического офиса движения "Талибан" не нарушать границы государств Центральной Азии (ЦА) не могут служить стопроцентной гарантией, считает эксперт.
"Мы ничего не знаем о планах талибов: собираются ли они оставаться в рамках Афганистана или будут распространять свое влияние на страны ЦА. Да, они пообещали не выходить за пределы республики. Но это Восток: сегодня пообещал, завтра передумал", — сказал он в интервью Sputnik.
Если боевики начнут боевые действия на границе с Таджикистаном или Узбекистаном, то Россия и страны Центральной Азии столкнутся с очень серьезными проблемами, убежден Медведев.
По мнению эксперта, обострение ситуации в Афганистане грозит региону всплеском терроризма и миграционным кризисом. Уже сейчас граничащий с республикой Таджикистан вынужден начать строительство лагеря для афганских беженцев, число которых в июле превысило тысячу человек.
Зыбкие успехи
Беспокойство региональных игроков усиливают противоречивые сообщения о военных действиях в Афганистане. Периодически о своих успехах в борьбе с талибами сообщают правительственные силы.
В конце июля губернатор провинции Герат на западе страны объявил об успешном отражении наступления "Талибана"*. По словам чиновника, боевики потеряли около ста пятидесяти человек и были вынуждены отступить.
Однако полностью доверять таким сообщениям не стоит, уверен Андрей Медведев. Современная война не ограничивается только боевыми действиями, очень большое значение имеет соперничество в информационном поле. Правительство, как и талибы, нередко склонно преувеличивать свои успехи.
"Об успехах в Афганистане отчитываются все: как правительственные силы, так и талибы. Судя по картам, которые приходят из самых разных источников, подконтрольные "Талибану"* территории все-таки больше тех, что контролирует официальный Кабул (по заявлениям талибов, они контролируют до 80% территории страны – Sputnik)", — говорит он.
У правительственных сил еще есть подразделения, замотивированные на длительную борьбу с боевиками. Их основу составляет немногочисленная прослойка офицеров от 30 до 40 лет. Эти люди хотят видеть Афганистан независимым и относительно сильным государством региона, добавляет Андрей Медведев.
Однако и талибы стали действовать гораздо продуманнее, чем раньше. Они перенесли акцент на экономическую борьбу и предпочитают атаковать важные инфраструктурные объекты, например, линии электропередач. Так, 27 июля боевики подорвали опоры ЛЭП в провинции Баглан, оставив Кабул и близлежащие к нему населенные пункты без света.
Параллельно с этим организация пытается добиться поддержки со стороны местного населения, сменив "кнут на пряник", отмечает эксперт. Вместо политики террора талибы все чаще берут на себя социальные функции.
"Талибы стали позиционировать себя иначе – как некую альтернативную власть. На их медиаресурсах теперь намного меньше видеороликов о военных достижениях. Сейчас они чаще снимают своеобразные "отчеты": талибский руководитель района контролирует строительство дорог, разбирается с жалобами местных жителей. Талибы пытаются показать, что они хозяйственники, готовые взять на себя ответственность за быт и жизни простых людей", — заключает собеседник Sputnik.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.