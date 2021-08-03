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https://uz.sputniknews.ru/20210803/startoval-konkurs-grantov-na-prosveschenie-i-nauku-na-russkom-yazyke-19937149.html
Стартовал конкурс грантов на просвещение и науку на русском языке
Стартовал конкурс грантов на просвещение и науку на русском языке
К участию приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели и молодые ученые из стран СНГ в возрасте до 35 лет. В конкурсе можно участвовать индивидуально или... 03.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-03T21:29+0500
2021-08-03T21:30+0500
общество
образование
грант
институт имени пушкина
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ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Принимаются заявки от исследователей-русистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г. Костомарова, проводимый Институтом имени А.С. Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования России, будет проходить по двум номинациям. На первую номинацию можно представить различные информационно-просветительские проекты, направленные на продвижение русского языка в странах СНГ. Это могут быть сайты, блоги, страницы в соцсетях, публикации в СМИ, лекции и другие мероприятия.Во второй номинации могут участвовать исследовательские проекты в области русского языка и литературы, в том числе в сопоставлении с родным языком, использование компьютерных курсов и программ в обучении русскому языку.Подать заявку можно до 19 августа на сайте института. Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый. В декабре 2021 года победители будут приглашены в Москву для награждения и презентации своих проектов. Между тем, Минпросвещения России совместно с узбекскими коллегами разрабатывает учебник по русскому языку как иностранному, а также проводит конкурс среди школ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с русским языком обучения.
https://uz.sputniknews.ru/20210606/oleg-malginov-russkiy-yazyk-stal-provodnikom-dlya-uzbekskoy-kultury--19112955.html
https://uz.sputniknews.ru/20210802/minprosvescheniya-rf-opredelit-russkoyazychnuyu-luchshuyu-shkolu-v-uzbekistane-19920155.html
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образование, грант, институт имени пушкина

Стартовал конкурс грантов на просвещение и науку на русском языке

21:29 03.08.2021 (обновлено: 21:30 03.08.2021)
991
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРоссийский университет дружбы народов (РУДН)
Российский университет дружбы народов (РУДН) - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Руслан Кривобок
/
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К участию приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели и молодые ученые из стран СНГ в возрасте до 35 лет. В конкурсе можно участвовать индивидуально или группой до пяти человек.
ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Принимаются заявки от исследователей-русистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г. Костомарова, проводимый Институтом имени А.С. Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования России, будет проходить по двум номинациям.
Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
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Олег Мальгинов: русский язык стал проводником для узбекской культуры
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На первую номинацию можно представить различные информационно-просветительские проекты, направленные на продвижение русского языка в странах СНГ. Это могут быть сайты, блоги, страницы в соцсетях, публикации в СМИ, лекции и другие мероприятия.
Во второй номинации могут участвовать исследовательские проекты в области русского языка и литературы, в том числе в сопоставлении с родным языком, использование компьютерных курсов и программ в обучении русскому языку.
"В этом году мы отмечаем 30-летие СНГ; кроме того, 2021 год в нашей стране объявлен Годом науки и технологий. Конкурс имени академика Виталия Григорьевича Костомарова, первого ректора нашего института, известного русиста, который внес огромный вклад в продвижение русского языка за рубежом, посвящен двум этим важным событиям, – отметила ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. – Гуманитарное сотрудничество было и остается одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия на пространстве СНГ. Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения".
Подать заявку можно до 19 августа на сайте института. Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый. В декабре 2021 года победители будут приглашены в Москву для награждения и презентации своих проектов.
Между тем, Минпросвещения России совместно с узбекскими коллегами разрабатывает учебник по русскому языку как иностранному, а также проводит конкурс среди школ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с русским языком обучения.
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
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Минпросвещения РФ определит лучшую русскоязычную школу в Узбекистане
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