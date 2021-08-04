https://uz.sputniknews.ru/20210804/inostrannye-investory-vlojat-141-mln--v-razvitie-doshkolnogo-obrazovaniya-uzbekistana-19946556.html

Иностранные инвесторы вложат $141 млн в развитие дошкольного образования Узбекистана

Иностранные инвесторы вложат $141 млн в развитие дошкольного образования Узбекистана

Министерство дошкольного образования подписало 66 соглашений и меморандумов с зарубежными странами и международными организациями о финансировании... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T16:10+0500

2021-08-04T16:10+0500

2021-08-04T16:42+0500

общество

узбекистан

министерство дошкольного образования

агриппина шин

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана на международной конференции отчиталось о результатах своей работы за пять лет. Цель встречи – обсудить итоги пятилетней реформы и будущие проекты с иностранными партнерами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Так, после создания министерства охват детей дошкольным образованием вырос больше чем вдвое – с 27,7% в 2017-м до 62,9% в июле нынешнего года. До 2030-го этот показатель планируется довести до 80%.Растет число педагогов детских садов с высшим образованием. На сегодняшний день в республике их более 40 тысяч. Для подготовки воспитателей в регионах созданы факультеты и специальные заочные группы по направлению дошкольного образования, увеличены квоты на поступление в высшие учебные заведения, создан университет Пучон и филиал РГПУ им. А.И. Герцена.За пять лет министерством подписано 66 договоров и меморандумов с зарубежными инвесторами на общую сумму около 141 миллиона долларов США. Эти инвестиции представлены в виде грантов, спонсорских средств, прямых иностранных инвестиций и кредитов под гарантии государства. Так, только российский "Лукойл" вложит в развитие системы ДО 12 миллионов. В настоящее время ведутся переговоры о зарубежном финансировании проектов еще на 50 миллионов долларов.Выступая на конференции, министр дошкольного образования Агриппина Шин подчеркнула, что методология, подход к ребенку в детских садах кардинально поменялись.В рамках государственной учебной программы "Илк кадам" в каждой дошкольной образовательной организации создано 5 развивающих центров, где педагоги-воспитатели обучают детей строительству и математике, искусству, науке и природе, языку и речи, сюжетно-ролевым играм.Внедряются альтернативные формы ДО. Например, во всех регионах страны при поддержке АК "Узавтосаноат" запущены мобильные группы на базе переоборудованных автобусов ISUZU. Всего в Узбекистане действуют 65 таких автобусов. Для воспитанников этих групп построено более 140 игровых площадок. Проектом охвачено 4 700 дошколят преимущественно в труднодоступных районах страны. Рассматриваются и другие альтернативны традиционным детским садам.

https://uz.sputniknews.ru/20210802/rossiyskaya-kuznitsa-pedkadrov-teper-i-v-tashkente-kogo-budet-uchit-filial-rgpu-im-gertsena-19919707.html

https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-namanganskoy-oblasti-otkrylis-novye-gruppy-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta--19578405.html

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узбекистан, министерство дошкольного образования, агриппина шин, дошкольное образование