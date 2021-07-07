https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-namanganskoy-oblasti-otkrylis-novye-gruppy-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta--19578405.html

В Наманганской области открылись новые учебные группы для детей дошкольного возраста

В Наманганской области открылись новые учебные группы для детей дошкольного возраста

Церемония открытия четырех ДОО для детей в возрасте от трех до семи лет состоялась при поддержке МДО и ЮНИСЕФ. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T13:44+0500

2021-07-07T13:44+0500

2021-07-07T13:54+0500

общество

министерство дошкольного образования

наманганская область

детский сад

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Власти Узбекистана намерены внедрить новые альтернативные формы дошкольного образования для повышения охвата детей учебным процессом, в том числе в отдаленных районах республики. Данная инициатива внедряется в стране в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О мерах по совершенствованию системы управления дошкольным образованием" от 30 сентября 2019 года.Отмечается, что эта мера позволит через игровые формы образования качественно подготовить детей к их обучению в начальной школе.В целях исполнения постановления главы государства, накануне в Касансайском, Туракурганском, Нарынском и Чустском районах Наманганской области состоялась церемония открытия четырех групп для детей в возрасте от трех до семи лет при поддержке МДО и ЮНИСЕФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие министр дошкольного образования Агриппина Шин, Глава представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Мунир Мамедзаде, советник по вопросам раннего развития и образования ЮНИСЕФ Узбекистана Вазира Назарова, хокимы районов, председатели махаллинских комитетов, родители, журналисты и блогеры. Всего планируется охватить девять махаллей, в которых 200 детей получили возможность качественной подготовки к обучению в школе непосредственно рядом с домом. В помещениях для проведения занятий произведен косметический ремонт помещений, закуплена и доставлена мебель, собраны необходимые учебно-методический и дидактический материалы, организовано наличие игрушек для детей, проведено обучение воспитателей, методистов по внедрению современных педагогических технологий на основе качественной педагогики. Отметим, что в каждой группе будет работать один воспитатель и его помощник. Дети смогут находиться в ДОО от трех часов. Образовательно-воспитательного процесс планируется организовать в одну или две смены, без обязательного обеспечения питанием. Открытие учебных групп получило положительную оценку со стороны родителей, местного населения, органов власти и общественности. Ранее в мае 2021 года такие же дошкольные организации были открыты в Багатском и Кошкупырском районах Хорезмской области с охватом свыше 200 детей.По завершении церемонии Агриппина Шин и Мунир Мамедзаде провели переговоры с хокимами районов по дальнейшему развитию альтернативной модели, созданию в других районах республики аналогичных групп при колледжах, школах, махаллях.В рамках пилотного проекта создано восемь групп (по четыре группы в Наманганской и Хорезмской областях) и охвачено более 400 детей в возрасте от трех до семи лет. Впоследствии намечено осуществлять мониторинг созданных ДОО на основе анализа результатов работы данных групп и положительных отзывов населения.

https://uz.sputniknews.ru/20201024/V-DOO-Uzbekistana-vnedryat-sistemu-elektronnoy-oplaty-uslug-15251641.html

https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-detskix-sadax-uzbekistana-budut-zanimatsya-po-noveyshim-koreyskim-texnologiyam-17963864.html

https://uz.sputniknews.ru/20210502/s-1-maya-na-15-povysilas-plata-za-detskie-sady--polnyy-spisok-novyx-tsen-18592781.html

https://uz.sputniknews.ru/20210403/detskie-sady-karakalpakiya-18132818.html

наманганская область

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министерство дошкольного образования, наманганская область, детский сад