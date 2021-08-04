Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210804/kak-v-uzbekistane-namereny-kontrolirovat-perevozku-poleznyx-iskopaemyx---eksperiment-19943022.html
Как в Узбекистане намерены контролировать перевозку полезных ископаемых — эксперимент
Как в Узбекистане намерены контролировать перевозку полезных ископаемых — эксперимент
До 1 октября этого года будут установлены камеры видеонаблюдения на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T13:59+0500
2021-08-04T14:04+0500
экономика
узбекистан
полезные ископаемые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/683/55/6835514_0:893:2052:2047_1920x0_80_0_0_e873895648ff25088c102fbb401fe878.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Кабмине разработали меры, призванные усовершенствовать систему эффективного использования и учета недр.Хокимият Самаркандской области, Государственный налоговый комитет и Министерство финансов предложили внедрить автоматизированную систему контроля (АСК) "Норуда-назорат" на всех месторождениях полезных ископаемых на территории Самаркандской области.Система предназначена для анализа перевозки полезных ископаемых автомобильным транспортом. В ней будет содержаться информация о грузоотправителях и получателях, наименованиях и объеме каждого вида полезных ископаемых.Разработку АСК возьмет на себя частный оператор, который определится по итогам конкурса среди резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий.В качестве эксперимента хокимият Самаркандской области до 1 октября этого года установит системы видеонаблюдения и оборудования для автоматического контроля на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих организаций региона, а также на пунктах пропуска.С 1 ноября 2021 года строительные организации и предприятия, производящие стройматериалы, будут предоставлять в налоговые органы информацию об использованных полезных ископаемых.До 15 января следующего года подведут итоги эксперимента и оценят эффективность внедрения системы "Норуда контроль". После этого специалисты сформируют предложения в Кабмин о применении данной системы в других регионах страны.В Узбекистане участки недр, содержащие нерудные полезные ископаемые, предоставляются на основе тендерных торгов и лицензий на право пользования участком недр для добычи полезных ископаемых.Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и ресурсам важнейших видов таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин. По запасам золота республика занимает четвертое место в мире, а по интенсивности его добычи — седьмое в мире и второе среди стран СНГ. По запасам урана и меди Узбекистан входит в первую десятку стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20190703/Mirziev-poruchil-privlech-investitsii-v-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-11926226.html
https://uz.sputniknews.ru/20210427/uzbekistan-vyrabotal-novyy-podxod-k-svoim-prirodnym-bogatstvam-18508300.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/683/55/6835514_0:508:2052:2047_1920x0_80_0_0_6c05fab4b0af222d3b575e23a38b6515.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, полезные ископаемые

Как в Узбекистане намерены контролировать перевозку полезных ископаемых — эксперимент

13:59 04.08.2021 (обновлено: 14:04 04.08.2021)
330
© Sputnik / Тихонов / Перейти в фотобанкЗолотоносный карьер близ Мурунтау
Золотоносный карьер близ Мурунтау - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Тихонов
/
Перейти в фотобанк
До 1 октября этого года будут установлены камеры видеонаблюдения на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих организаций региона, а также на пунктах пропуска.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Кабмине разработали меры, призванные усовершенствовать систему эффективного использования и учета недр.
Хокимият Самаркандской области, Государственный налоговый комитет и Министерство финансов предложили внедрить автоматизированную систему контроля (АСК) "Норуда-назорат" на всех месторождениях полезных ископаемых на территории Самаркандской области.
Система предназначена для анализа перевозки полезных ископаемых автомобильным транспортом. В ней будет содержаться информация о грузоотправителях и получателях, наименованиях и объеме каждого вида полезных ископаемых.
Нефтеразведка - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2019
Экономика
Мирзиёев поручил привлечь инвестиции в добычу полезных ископаемых
3 июля 2019, 21:19
624
Разработку АСК возьмет на себя частный оператор, который определится по итогам конкурса среди резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий.
В качестве эксперимента хокимият Самаркандской области до 1 октября этого года установит системы видеонаблюдения и оборудования для автоматического контроля на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих организаций региона, а также на пунктах пропуска.
С 1 ноября 2021 года строительные организации и предприятия, производящие стройматериалы, будут предоставлять в налоговые органы информацию об использованных полезных ископаемых.
До 15 января следующего года подведут итоги эксперимента и оценят эффективность внедрения системы "Норуда контроль". После этого специалисты сформируют предложения в Кабмин о применении данной системы в других регионах страны.
Золото, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
Общество
"Золотой магнат" Узбекистан готов удивить мир своими природными богатствами
27 апреля, 13:50
83230
В Узбекистане участки недр, содержащие нерудные полезные ископаемые, предоставляются на основе тендерных торгов и лицензий на право пользования участком недр для добычи полезных ископаемых.
Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и ресурсам важнейших видов таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин. По запасам золота республика занимает четвертое место в мире, а по интенсивности его добычи — седьмое в мире и второе среди стран СНГ. По запасам урана и меди Узбекистан входит в первую десятку стран мира.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:06В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фото
21:21Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества
21:03Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ
20:58Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса
20:25В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз
19:50Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
19:25Детские омбудсмены России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве — видео
19:10Жизнь после COVID: как в России будут помогать переболевшим иностранцам
18:50Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"
18:48Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
18:07Мирзиёев предложит ЦА новые перспективы сотрудничества
17:32В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID
17:23IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии
17:14Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
17:02Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
16:37"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК
16:33В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото
16:10Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
16:10Иностранные инвесторы вложат $141 млн в развитие дошкольного образования Узбекистана
15:55В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали