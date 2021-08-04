https://uz.sputniknews.ru/20210804/kak-v-uzbekistane-namereny-kontrolirovat-perevozku-poleznyx-iskopaemyx---eksperiment-19943022.html
Как в Узбекистане намерены контролировать перевозку полезных ископаемых — эксперимент
Как в Узбекистане намерены контролировать перевозку полезных ископаемых — эксперимент
До 1 октября этого года будут установлены камеры видеонаблюдения на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T13:59+0500
2021-08-04T13:59+0500
2021-08-04T14:04+0500
экономика
узбекистан
полезные ископаемые
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Кабмине разработали меры, призванные усовершенствовать систему эффективного использования и учета недр.Хокимият Самаркандской области, Государственный налоговый комитет и Министерство финансов предложили внедрить автоматизированную систему контроля (АСК) "Норуда-назорат" на всех месторождениях полезных ископаемых на территории Самаркандской области.Система предназначена для анализа перевозки полезных ископаемых автомобильным транспортом. В ней будет содержаться информация о грузоотправителях и получателях, наименованиях и объеме каждого вида полезных ископаемых.Разработку АСК возьмет на себя частный оператор, который определится по итогам конкурса среди резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий.В качестве эксперимента хокимият Самаркандской области до 1 октября этого года установит системы видеонаблюдения и оборудования для автоматического контроля на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих организаций региона, а также на пунктах пропуска.С 1 ноября 2021 года строительные организации и предприятия, производящие стройматериалы, будут предоставлять в налоговые органы информацию об использованных полезных ископаемых.До 15 января следующего года подведут итоги эксперимента и оценят эффективность внедрения системы "Норуда контроль". После этого специалисты сформируют предложения в Кабмин о применении данной системы в других регионах страны.В Узбекистане участки недр, содержащие нерудные полезные ископаемые, предоставляются на основе тендерных торгов и лицензий на право пользования участком недр для добычи полезных ископаемых.Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и ресурсам важнейших видов таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин. По запасам золота республика занимает четвертое место в мире, а по интенсивности его добычи — седьмое в мире и второе среди стран СНГ. По запасам урана и меди Узбекистан входит в первую десятку стран мира.
https://uz.sputniknews.ru/20190703/Mirziev-poruchil-privlech-investitsii-v-dobychu-poleznykh-iskopaemykh-11926226.html
https://uz.sputniknews.ru/20210427/uzbekistan-vyrabotal-novyy-podxod-k-svoim-prirodnym-bogatstvam-18508300.html
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узбекистан, полезные ископаемые
Как в Узбекистане намерены контролировать перевозку полезных ископаемых — эксперимент
13:59 04.08.2021 (обновлено: 14:04 04.08.2021)
До 1 октября этого года будут установлены камеры видеонаблюдения на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих организаций региона, а также на пунктах пропуска.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
В Кабмине разработали меры
, призванные усовершенствовать систему эффективного использования и учета недр.
Хокимият Самаркандской области, Государственный налоговый комитет и Министерство финансов предложили внедрить автоматизированную систему контроля (АСК) "Норуда-назорат" на всех месторождениях полезных ископаемых на территории Самаркандской области.
Система предназначена для анализа перевозки полезных ископаемых автомобильным транспортом. В ней будет содержаться информация о грузоотправителях и получателях, наименованиях и объеме каждого вида полезных ископаемых.
Разработку АСК возьмет на себя частный оператор, который определится по итогам конкурса среди резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий.
В качестве эксперимента хокимият Самаркандской области до 1 октября этого года установит системы видеонаблюдения и оборудования для автоматического контроля на въезде и выезде с горно-обогатительных участков всех добывающих и перерабатывающих организаций региона, а также на пунктах пропуска.
С 1 ноября 2021 года строительные организации и предприятия, производящие стройматериалы, будут предоставлять в налоговые органы информацию об использованных полезных ископаемых.
До 15 января следующего года подведут итоги эксперимента и оценят эффективность внедрения системы "Норуда контроль". После этого специалисты сформируют предложения в Кабмин о применении данной системы в других регионах страны.
В Узбекистане участки недр, содержащие нерудные полезные ископаемые, предоставляются на основе тендерных торгов и лицензий на право пользования участком недр для добычи полезных ископаемых.
Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и ресурсам важнейших видов таких полезных ископаемых, как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин. По запасам золота республика занимает четвертое место в мире, а по интенсивности его добычи — седьмое в мире и второе среди стран СНГ. По запасам урана и меди Узбекистан входит в первую десятку стран мира.