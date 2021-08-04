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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/prezident-prerval-soveschanie-chtoby-pozdravit-sportsmenov-s-pobedoy-na-oi-19938784.html
Президент прервал совещание, чтобы поздравить спортсменов с победой на ОИ
Президент прервал совещание, чтобы поздравить спортсменов с победой на ОИ
Президент не смог сдержать эмоций и остановил выступление зампремьера словами "Мы завоевали "золото" по тяжелой атлетике в Токио". Участники совещания... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T09:37+0500
2021-08-04T09:49+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
золотая медаль
спорт
поздравление
президент
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Новость о том, что тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "золото" Олимпиады в Токио, Шавкату Мирзиёеву сообщили во время видеоселекторного совещания по итогам экономического развития в I полугодии 2021-го.В этот момент у микрофона с докладом выступал заместитель премьер-министра республики, глава МИВТ Сардор Умурзаков. Прочитав сообщение с листочка, который ему передали, президент не смог сдержать эмоций и остановил выступление словами "Мы завоевали "золото" по тяжелой атлетике в Токио". Участники совещания зааплодировали.Сам президент также, как и другие участники заседания, поднялся со своего места, поздравил всех и отметил, что олимпийские награды — лучший подарок стране к 30-летию независимости. Мирзиёев признался, что очень ждал этой победы.Напомним, узбекистанский штангист в весовой категории до 109 кг сумел в рывке подчинить себе 193 кг, а в толчке – 237 кг. Итоговый результат 430 кг — это новый олимпийский рекорд.Нынешняя медаль — вторая золотая и третья по счету в копилке сборной Узбекистана на Олимпийских играх 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/uzbekistan-na-oi-2020-odinnadtsatyy-den-sorevnovaniy-i-zoloto-v-kopilke--19936140.html
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золотая медаль, спорт, поздравление, президент

Президент прервал совещание, чтобы поздравить спортсменов с победой на ОИ

09:37 04.08.2021 (обновлено: 09:49 04.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент не смог сдержать эмоций и остановил выступление зампремьера словами "Мы завоевали "золото" по тяжелой атлетике в Токио". Участники совещания зааплодировали.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Новость о том, что тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "золото" Олимпиады в Токио, Шавкату Мирзиёеву сообщили во время видеоселекторного совещания по итогам экономического развития в I полугодии 2021-го.
В этот момент у микрофона с докладом выступал заместитель премьер-министра республики, глава МИВТ Сардор Умурзаков. Прочитав сообщение с листочка, который ему передали, президент не смог сдержать эмоций и остановил выступление словами "Мы завоевали "золото" по тяжелой атлетике в Токио". Участники совещания зааплодировали.
Сам президент также, как и другие участники заседания, поднялся со своего места, поздравил всех и отметил, что олимпийские награды — лучший подарок стране к 30-летию независимости. Мирзиёев признался, что очень ждал этой победы.
Акбар Джураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Узбекистан на ОИ-2020: одиннадцатый день соревнований и "золото" в копилке
Вчера, 20:46
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Напомним, узбекистанский штангист в весовой категории до 109 кг сумел в рывке подчинить себе 193 кг, а в толчке – 237 кг. Итоговый результат 430 кг — это новый олимпийский рекорд.
Нынешняя медаль — вторая золотая и третья по счету в копилке сборной Узбекистана на Олимпийских играх 2020 года.
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