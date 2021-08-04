https://uz.sputniknews.ru/20210804/prezident-prerval-soveschanie-chtoby-pozdravit-sportsmenov-s-pobedoy-na-oi-19938784.html

Президент прервал совещание, чтобы поздравить спортсменов с победой на ОИ

Президент прервал совещание, чтобы поздравить спортсменов с победой на ОИ

Президент не смог сдержать эмоций и остановил выступление зампремьера словами "Мы завоевали "золото" по тяжелой атлетике в Токио". Участники совещания... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T09:37+0500

2021-08-04T09:37+0500

2021-08-04T09:49+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

золотая медаль

спорт

поздравление

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19690840_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0ed63bfc8c5e436cabbf678b808532a.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Новость о том, что тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "золото" Олимпиады в Токио, Шавкату Мирзиёеву сообщили во время видеоселекторного совещания по итогам экономического развития в I полугодии 2021-го.В этот момент у микрофона с докладом выступал заместитель премьер-министра республики, глава МИВТ Сардор Умурзаков. Прочитав сообщение с листочка, который ему передали, президент не смог сдержать эмоций и остановил выступление словами "Мы завоевали "золото" по тяжелой атлетике в Токио". Участники совещания зааплодировали.Сам президент также, как и другие участники заседания, поднялся со своего места, поздравил всех и отметил, что олимпийские награды — лучший подарок стране к 30-летию независимости. Мирзиёев признался, что очень ждал этой победы.Напомним, узбекистанский штангист в весовой категории до 109 кг сумел в рывке подчинить себе 193 кг, а в толчке – 237 кг. Итоговый результат 430 кг — это новый олимпийский рекорд.Нынешняя медаль — вторая золотая и третья по счету в копилке сборной Узбекистана на Олимпийских играх 2020 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/uzbekistan-na-oi-2020-odinnadtsatyy-den-sorevnovaniy-i-zoloto-v-kopilke--19936140.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

золотая медаль, спорт, поздравление, президент