Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Узбекистан на ОИ-2020: одиннадцатый день соревнований и "золото" в копилке
20:46 03.08.2021 (обновлено: 20:54 03.08.2021)
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© НОК УзбекистанаАкбар Джураев
© НОК Узбекистана
Акбар Джураев принес сборной Узбекистана вторую золотую олимпийскую медаль и третью по счету на ОИ-2020.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Еще одно "золото" Олимпиады - наше! Молодой тяжелоатлет Акбар Джураев подчинил себе 193 кг в рывке и 237 – в толчке. Его итоговый результат составил 430 кг - это новый олимпийский рекорд. Таким образом Акбар принес сборной вторую золотую олимпийскую медаль и третью по счету на ОИ-2020. Sputnik Узбекистан обобщил самые запоминающиеся моменты одиннадцатого соревновательного дня.
Тяжелая атлетика: долгожданная медаль
Пять дней болельщики ждали от наших спортсменов достижений на главных соревнованиях четырехлетия. Боксеры надежд, увы, пока не оправдали, выбывая из олимпийской гонки один за другим. А сегодня на помост вышел 21-летний Акбар Джураев в категории до 109 кг и побил олимпийский рекорд, подчинив себе в общей сложности 430 кг: в рывке 193 кг, а в толчке – 237 кг.
© AFP / ALEXANDER NEMENOVАкбар Джураев
Акбар Джураев
© AFP / ALEXANDER NEMENOV
В личной копилке Акбара - "серебро" чемпионата Азии 2019 года в весе до 109 кг и "золото" молодежного первенства мира в том же году. Кроме того, спортсмен является обладателем юниорского мирового рекорда, а теперь и олимпийского.
Добрую весть сообщили и президенту страны. Шавкат Мирзиёев прямо во время видеоселекторного совещания поздравил с высоким результатом тяжелоатлета Акбара Жураева, а также олимпийского чемпиона по таэквондо Улугбека Рашитова и бронзового призера по дзюдо Давлата Бобонова.
Бокс: минус еще три участника ОИ
Боксеры продолжают разочаровывать болельщиков. Сегодня еще трое завершили свое участие в Олимпиаде. Одним из них стал чемпион Рио-2016 Шахобиддин Зоиров. На ринге он столкнулся с филиппинцем Карло Палам. Во втором раунде он получил травму и не смог продолжить схватку.
Согласно установленным правилам, были подсчитаны очки, записанные на счет боксеров до остановки поединка. По итогам первого раунда преимущество было на стороне филиппинца и Шахобиддин отправляется домой ни с чем.
Узбекистанские спортсмены, завершившие свое участие на ОИ в Токио
Из олимпийской гонки выбыл еще один узбекистанский боксер победитель Чемпионата Азии по боксу 2017 года Элнур Абдураимов, выступающий в категории до 63 кг. Он уступил в четвертьфинале боксеру из Армении Ховханнесу Бачкову.
Узбекистанские спортсмены, завершившие свое участие на ОИ в Токио
Узбекистанская боксерша Райхона Кодырова в четвертьфинале также проиграла действующей чемпионке мира Беатриз Феррейра из Бразилии. Соперница не оставила нашей спортсменке даже шанса на победу: во всех трех раундах она одержала верх со счетом 5:0.
На Олимпиаде Райхона одержала лишь одну победу над представительницей Конго Наоми Юмба. К слову, у сборной этой африканской страны не было ни одной олимпийской медали за всю историю.
© AFP / LUIS ROBAYOПредставительница сборной Узбекистана по боксу Райхона Кодирова во время боя
Представительница сборной Узбекистана по боксу Райхона Кодирова во время боя
© AFP / LUIS ROBAYO
Греко-римская борьба: без шансов на медаль
Борец греко-римского стиля 37-летний Рустам Ассакалов также потерпел фиаско в четвертьфинале. На ковре он встретился с хорватом Иваном Хуклеком и потерпел поражение со счетом 4:1.
В следующей схватке Хуклек проиграл украинскому спортсмену Жану Беленюку. И Ассакалов упустил последний шанс побороться за "бронзу".
Для справки:
На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 87 кг, Рустам Ассакалов завоевал бронзовую медаль и получил олимпийскую лицензию для участия в ОИ-2020.
Завершил свое участие в Олимпиаде и чемпион Азии по легкой атлетике 2019 года, участник летних Олимпийских игр-2016 Руслан Курбанов. Он не рассчитал своих сил и потерпел поражение во время тройного прыжка.
Завтра за звание лучшего сразятся еще шесть олимпийцев. Болеем и ждем наград. Узбекистан, не подведи!