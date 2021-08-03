https://uz.sputniknews.ru/20210803/uzbekistan-na-oi-2020-odinnadtsatyy-den-sorevnovaniy-i-zoloto-v-kopilke--19936140.html

Узбекистан на ОИ-2020: одиннадцатый день соревнований и "золото" в копилке

Узбекистан на ОИ-2020: одиннадцатый день соревнований и "золото" в копилке

Акбар Джураев принес сборной Узбекистана вторую золотую олимпийскую медаль и третью по счету на ОИ-2020. 03.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-03T20:46+0500

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узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

золотая медаль

тяжелая атлетика

олимпийские игры в токио

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Еще одно "золото" Олимпиады - наше! Молодой тяжелоатлет Акбар Джураев подчинил себе 193 кг в рывке и 237 – в толчке. Его итоговый результат составил 430 кг - это новый олимпийский рекорд. Таким образом Акбар принес сборной вторую золотую олимпийскую медаль и третью по счету на ОИ-2020. Sputnik Узбекистан обобщил самые запоминающиеся моменты одиннадцатого соревновательного дня.Тяжелая атлетика: долгожданная медальПять дней болельщики ждали от наших спортсменов достижений на главных соревнованиях четырехлетия. Боксеры надежд, увы, пока не оправдали, выбывая из олимпийской гонки один за другим. А сегодня на помост вышел 21-летний Акбар Джураев в категории до 109 кг и побил олимпийский рекорд, подчинив себе в общей сложности 430 кг: в рывке 193 кг, а в толчке – 237 кг.В личной копилке Акбара - "серебро" чемпионата Азии 2019 года в весе до 109 кг и "золото" молодежного первенства мира в том же году. Кроме того, спортсмен является обладателем юниорского мирового рекорда, а теперь и олимпийского.Добрую весть сообщили и президенту страны. Шавкат Мирзиёев прямо во время видеоселекторного совещания поздравил с высоким результатом тяжелоатлета Акбара Жураева, а также олимпийского чемпиона по таэквондо Улугбека Рашитова и бронзового призера по дзюдо Давлата Бобонова.Бокс: минус еще три участника ОИБоксеры продолжают разочаровывать болельщиков. Сегодня еще трое завершили свое участие в Олимпиаде. Одним из них стал чемпион Рио-2016 Шахобиддин Зоиров. На ринге он столкнулся с филиппинцем Карло Палам. Во втором раунде он получил травму и не смог продолжить схватку. Согласно установленным правилам, были подсчитаны очки, записанные на счет боксеров до остановки поединка. По итогам первого раунда преимущество было на стороне филиппинца и Шахобиддин отправляется домой ни с чем.Из олимпийской гонки выбыл еще один узбекистанский боксер победитель Чемпионата Азии по боксу 2017 года Элнур Абдураимов, выступающий в категории до 63 кг. Он уступил в четвертьфинале боксеру из Армении Ховханнесу Бачкову.Узбекистанская боксерша Райхона Кодырова в четвертьфинале также проиграла действующей чемпионке мира Беатриз Феррейра из Бразилии. Соперница не оставила нашей спортсменке даже шанса на победу: во всех трех раундах она одержала верх со счетом 5:0.На Олимпиаде Райхона одержала лишь одну победу над представительницей Конго Наоми Юмба. К слову, у сборной этой африканской страны не было ни одной олимпийской медали за всю историю.Греко-римская борьба: без шансов на медальБорец греко-римского стиля 37-летний Рустам Ассакалов также потерпел фиаско в четвертьфинале. На ковре он встретился с хорватом Иваном Хуклеком и потерпел поражение со счетом 4:1.В следующей схватке Хуклек проиграл украинскому спортсмену Жану Беленюку. И Ассакалов упустил последний шанс побороться за "бронзу".Завершил свое участие в Олимпиаде и чемпион Азии по легкой атлетике 2019 года, участник летних Олимпийских игр-2016 Руслан Курбанов. Он не рассчитал своих сил и потерпел поражение во время тройного прыжка.Завтра за звание лучшего сразятся еще шесть олимпийцев. Болеем и ждем наград. Узбекистан, не подведи!

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узбекистан, золотая медаль, тяжелая атлетика, олимпийские игры в токио