https://uz.sputniknews.ru/20210804/spetsdokladchik-oon-po-voprosam-svobody-religii-nameren-posetit-uzbekistan-19944149.html

Спецдокладчик ООН по вопросам свободы религии намерен посетить Узбекистан

Спецдокладчик ООН по вопросам свободы религии намерен посетить Узбекистан

Спецдокладчик ООН приветствовал принятие в Узбекистане новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" и отметил, что данный акт привносит... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T14:38+0500

2021-08-04T14:38+0500

2021-08-04T14:47+0500

общество

узбекистан

религия

свобода

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Спецдокладчик Совета ООН по вопросам свободы религии и убеждений Ахмед Шахид готов посетить Узбекистан в нынешнем сентябре, передает ИА "Дуне". Целью визита станет запуск программы технического содействия, которая предусматривает консультативную поддержку в разработке национальной системы мониторинга прав человека на основе индикаторов ООН.Об этом шла речь в ходе его онлайн-встречи с послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым. Стороны обсудили также перспективы двустороннего сотрудничества и возможности контактов в ближайшее время.Спецдокладчик ООН приветствовал принятие в Узбекистане новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" и отметил, что данный акт привносит множество позитивных изменений в законодательную систему обеспечения религиозной свободы. Шахид также намерен посетить международную конференцию "Диалог деклараций в декабре в Бухаре".Напомним, впервые Шахид посетил республику в 2017-м. Тогда он побывал в колонии строгого режима в поселке Жаслык и рекомендовал закрыть колонию, в которой содержались обвиненные в терроризме и религиозном экстремизме. Спустя два года власти приняли решение закрыть колонию. Очередной визит спецдокладчика в страну был намечен на начало 2020-го, но из-за пандемии планы пришлось скорректировать.Напомним, месяц назад президент Узбекистана подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Документ разрешает носить хиджаб в общественных местах. Ранее это было под запретом.Вместе с тем закон упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. К примеру, чтобы создать местную религиозную организацию, необходимы подписи не менее 50 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. Раньше нужно было согласие не менее 100 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-podpolnyx-religioznyx-shkolax-pod-tashkentom-detey-bili-i-morili-golodom-19831498.html

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