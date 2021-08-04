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Спецдокладчик ООН по вопросам свободы религии намерен посетить Узбекистан
Спецдокладчик ООН по вопросам свободы религии намерен посетить Узбекистан
Спецдокладчик ООН приветствовал принятие в Узбекистане новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" и отметил, что данный акт привносит... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T14:38+0500
2021-08-04T14:47+0500
общество
узбекистан
религия
свобода
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Спецдокладчик Совета ООН по вопросам свободы религии и убеждений Ахмед Шахид готов посетить Узбекистан в нынешнем сентябре, передает ИА "Дуне". Целью визита станет запуск программы технического содействия, которая предусматривает консультативную поддержку в разработке национальной системы мониторинга прав человека на основе индикаторов ООН.Об этом шла речь в ходе его онлайн-встречи с послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым. Стороны обсудили также перспективы двустороннего сотрудничества и возможности контактов в ближайшее время.Спецдокладчик ООН приветствовал принятие в Узбекистане новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" и отметил, что данный акт привносит множество позитивных изменений в законодательную систему обеспечения религиозной свободы. Шахид также намерен посетить международную конференцию "Диалог деклараций в декабре в Бухаре".Напомним, впервые Шахид посетил республику в 2017-м. Тогда он побывал в колонии строгого режима в поселке Жаслык и рекомендовал закрыть колонию, в которой содержались обвиненные в терроризме и религиозном экстремизме. Спустя два года власти приняли решение закрыть колонию. Очередной визит спецдокладчика в страну был намечен на начало 2020-го, но из-за пандемии планы пришлось скорректировать.Напомним, месяц назад президент Узбекистана подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Документ разрешает носить хиджаб в общественных местах. Ранее это было под запретом.Вместе с тем закон упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. К примеру, чтобы создать местную религиозную организацию, необходимы подписи не менее 50 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. Раньше нужно было согласие не менее 100 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-podpolnyx-religioznyx-shkolax-pod-tashkentom-detey-bili-i-morili-golodom-19831498.html
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узбекистан, религия, свобода

Спецдокладчик ООН по вопросам свободы религии намерен посетить Узбекистан

14:38 04.08.2021 (обновлено: 14:47 04.08.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКупола мечети
Купола мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Спецдокладчик ООН приветствовал принятие в Узбекистане новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" и отметил, что данный акт привносит множество позитивных изменений в законодательную систему обеспечения религиозной свободы.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Спецдокладчик Совета ООН по вопросам свободы религии и убеждений Ахмед Шахид готов посетить Узбекистан в нынешнем сентябре, передает ИА "Дуне". Целью визита станет запуск программы технического содействия, которая предусматривает консультативную поддержку в разработке национальной системы мониторинга прав человека на основе индикаторов ООН.
Об этом шла речь в ходе его онлайн-встречи с послом Узбекистана в США Жавлоном Вахабовым. Стороны обсудили также перспективы двустороннего сотрудничества и возможности контактов в ближайшее время.
Спецдокладчик ООН приветствовал принятие в Узбекистане новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях" и отметил, что данный акт привносит множество позитивных изменений в законодательную систему обеспечения религиозной свободы. Шахид также намерен посетить международную конференцию "Диалог деклараций в декабре в Бухаре".
Напомним, впервые Шахид посетил республику в 2017-м. Тогда он побывал в колонии строгого режима в поселке Жаслык и рекомендовал закрыть колонию, в которой содержались обвиненные в терроризме и религиозном экстремизме. Спустя два года власти приняли решение закрыть колонию.
Очередной визит спецдокладчика в страну был намечен на начало 2020-го, но из-за пандемии планы пришлось скорректировать.
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Напомним, месяц назад президент Узбекистана подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях" в новой редакции. Документ разрешает носить хиджаб в общественных местах. Ранее это было под запретом.
Вместе с тем закон упрощает порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций. К примеру, чтобы создать местную религиозную организацию, необходимы подписи не менее 50 граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста. Раньше нужно было согласие не менее 100 человек.
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