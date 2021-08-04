https://uz.sputniknews.ru/20210804/mirziyoev-predlojit-tsa-novye-perspektivy-sotrudnichestva-19949384.html

Мирзиёев предложит ЦА новые перспективы сотрудничества

Мирзиёев предложит ЦА новые перспективы сотрудничества

В повестку дня включены вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе и консолидации усилий по борьбе с пандемией. Мирзиёев намерен обозначить новые... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T18:07+0500

2021-08-04T18:07+0500

2021-08-04T18:07+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент Узбекистана 5-6 августа примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится в Туркменистане, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Мероприятие пройдет в национальной туристической зоне “Аваза” под председательством Гурбангулы Бердымухамедова. В нем примут участие также президенты Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Ожидается, что Мирзиёев в своем выступлении озвучит ряд инициатив, направленных на дальнейшее укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки, обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов.По итогам саммита будут приняты важные многосторонние документы, в том числе Совместное заявление глав государств.Помимо этого президент Узбекистана проведет двусторонние встречи со своими коллегами.Там напоминают, что инициатива проведения консультативных встреч была выдвинута Мирзиёевым в 2017 году в ходе его участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН.Первый саммит глав государств прошел в марте 2018 года в столице Казахстана Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в городе Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/uzbekistan-nadeetsya-na-sammit-glav-stran-tsentralnoy-azii-v-ochnom-formate-18997474.html

https://uz.sputniknews.ru/20210802/shavkat-mirziyoev-otpravitsya-v-turkmenistan-v-kontse-nedeli---asadov-19916719.html

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