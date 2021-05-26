https://uz.sputniknews.ru/20210526/tashkent-i-ashxabad-sozdadut-komissiyu-po-vodoxozyaystvennym-voprosam-18929960.html

Ташкент и Ашхабад создадут комиссию по водохозяйственным вопросам

Ташкент и Ашхабад создадут комиссию по водохозяйственным вопросам

Узбекистан за последнее время активизировал диалог с соседними странами Центральной Азии и сумел найти компромиссы в решении нескольких вопросов по водной... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T20:33+0500

2021-05-26T20:33+0500

2021-05-26T20:33+0500

политика

пресная вода

туркменистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Правительства Узбекистана и Туркменистана подписали соглашение о создании совместной комиссии по водохозяйственным вопросам, сообщает пресс-служба МИД РУз.Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в среду прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Он провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.Стороны также подписали дополнительное соглашение к межправительственному соглашению о возмездном землепользовании. Документы подписали Камилов и Мередов."Высказана уверенность, что подписание указанных документов послужит дальнейшему прорыву в вопросах совместной эксплуатации трансграничных водных ресурсов на рациональной и справедливой основе, в духе дружбы и добрососедства", — добавили в МИД.По данным Министерства водного хозяйства Узбекистана, Ташкент за последнее время активизировал диалог с соседними странами Центральной Азии и сумел найти компромиссы в решении нескольких вопросов по водной проблематике. В частности, в рамках межправсоглашения между Узбекистаном и Туркменистаном о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам, подписанного в марте 2017-го, стороны договорились о паритетном заборе воды в бассейне реки Амударья в маловодные периоды.По расчетам межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Центральной Азии, обеспеченность водой в ЦА к 2040 году может снизиться почти на 25 процентов — до полутора тысяч кубометров в год на человека, за счет увеличения потребления и роста экономик стран региона. Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье сегодня привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Аральского моря.

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пресная вода, туркменистан, узбекистан