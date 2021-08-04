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В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фото
В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фото
Детдом семейного типа организован в жилом помещении – собственной квартире семьи Турдалиевых. Специально для девочек здесь обустроен женский блок с отдельной... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T22:06+0500
2021-08-04T22:12+0500
общество
семья
детский дом
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik, Анна Желиховская. В Юнусабадском районе столицы в обычном многоквартирном доме открылся первый детский дом семейного типа. Супруги Турдалиевы, имеющие семилетнего сына, решили взять на воспитание еще пятерых детей из детдома №21.Теперь Камила и Сабрина (родные сестры), Салима, Дима и Савва будут расти в заботе с четким пониманием, какой должна быть семья. Несмотря на то, что дети уже находятся в семье, они все равно могут быть усыновлены.По словам специалиста, такой семейный детский дом может открыть каждый желающий, конечно, пройдя соответствующие бюрократические процедуры и, как минимум, школу "приемных родителей". Но самое главное, убеждена Умида Маманова, для этого нужно иметь большое сердце, огромное желание и любовь к детям. В настоящее время часто встречаются случаи вторичного сиротства, что всегда наносит ребенку сильную психологическую травму, добавила эксперт. Умида Турдалиева восемь лет проработала в детском доме "Мехрибонлик" №21 в Ташкенте. Теперь, оставив постоянную работу, женщина решила полностью посвятить себя детям. Семейный детский дом организован в жилом помещении – собственной квартире семьи Турдалиевых. Специально для девочек здесь обустроен женский блок с отдельной спальней и санузлом.У мальчиков тоже есть своя комната. В квартире также оборудован кабинет для занятий. Все пятеро – школьники, поэтому здесь ребята смогут в тихой и спокойной обстановке читать книги и готовиться к урокам. В семье очень любят животных: на придомовой территории есть настоящий живой уголок с попугаями, курами и голубями."Мы с мужем давно планировали взять к себе детей из детдома, но никак не получалось. Недавно в нашем детском доме побывал президент Шавкат Мирзиеев. Под его председательством 28 июля состоялось видеоселекторное совещание, где глава государства определил конкретные задачи по расширению господдержки детей, в частности, лишенных родительской опеки и детей-сирот. Глава государства сказал о необходимости воспитания детей в домах милосердия в обстановке, приближенной к семейной. Именно это подтолкнуло и вдохновило нас взять ребят к себе и открыть семейный детский дом", - рассказала Умида Турдалиева.Она признается, что их сын очень обрадовался, что теперь у него появятся старшие братья и сестры. Когда дети зашли в свой новый дом, их сразу же усадили за стол со сластями и фруктами. Надо сказать, что эта семья действительно может стать для детей хорошим примером. Помимо родителей, в их воспитании будут принимать участие также бабушка и дедушка по материнской линии. Все они живут вместе.Недавно по поручению президента дома Мехрибонлик и детские городки были переведены из системы Министерства народного образования под опеку Национальной гвардии. Теперь за этими домами будут закреплены психологи, логопеды и дефектологи.Как сообщили в Нацгвардии, в ближайшее время для организации семейных детских домов будут созданы все необходимые условия. Хочется надеяться, что пример семьи Умиды и Палвона Турдалиевых вдохновит многих на такой благородный поступок, и семья появится у всех тех детей, кто по различным причинам был ее лишен.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/mirziyoev-v-uzbekistane-vnedryat-novuyu-sistemu-gospodderjki-detey-nujdayuschixsya-v-sotszaschite-19867894.html
https://uz.sputniknews.ru/20210728/natsionalnaya-gvardiya-nachnet-kurirovat-deyatelnost-domov-miloserdiya--mirziyoev-19859453.html
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семья, детский дом

В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фото

22:06 04.08.2021 (обновлено: 22:12 04.08.2021)
333
© FotoОткрытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Foto
Детдом семейного типа организован в жилом помещении – собственной квартире семьи Турдалиевых. Специально для девочек здесь обустроен женский блок с отдельной спальней и санузлом, у мальчиков также есть своя комната.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik, Анна Желиховская. В Юнусабадском районе столицы в обычном многоквартирном доме открылся первый детский дом семейного типа. Супруги Турдалиевы, имеющие семилетнего сына, решили взять на воспитание еще пятерых детей из детдома №21.
© FotoОткрытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
© Foto
Теперь Камила и Сабрина (родные сестры), Салима, Дима и Савва будут расти в заботе с четким пониманием, какой должна быть семья. Несмотря на то, что дети уже находятся в семье, они все равно могут быть усыновлены.

Каждый ребенок должен воспитываться в семье. Институциональные учреждения интернатного типа не самый хороший вариант для воспитания девочек и мальчиков. У многих наших детей, несмотря на все усилия, так и не формируется модель семьи. Даже те, кто попал в детский дом из семьи, у них нет положительного примера. Это наш первый семейный детский дом, и я очень рада, что открыла его воспитательница, у которой есть огромный опыт работы с детьми. Я уверена в ее опыте, она очень упорная и сможет этих детей поставить на ноги и дать им хорошее будущее.

Умида Маманова
Директор детского дома "Мехрибонлик" №21
По словам специалиста, такой семейный детский дом может открыть каждый желающий, конечно, пройдя соответствующие бюрократические процедуры и, как минимум, школу "приемных родителей". Но самое главное, убеждена Умида Маманова, для этого нужно иметь большое сердце, огромное желание и любовь к детям. В настоящее время часто встречаются случаи вторичного сиротства, что всегда наносит ребенку сильную психологическую травму, добавила эксперт.
© FotoОткрытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
© Foto
Умида Турдалиева восемь лет проработала в детском доме "Мехрибонлик" №21 в Ташкенте. Теперь, оставив постоянную работу, женщина решила полностью посвятить себя детям. Семейный детский дом организован в жилом помещении – собственной квартире семьи Турдалиевых. Специально для девочек здесь обустроен женский блок с отдельной спальней и санузлом.
© FotoОткрытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
© Foto
У мальчиков тоже есть своя комната. В квартире также оборудован кабинет для занятий. Все пятеро – школьники, поэтому здесь ребята смогут в тихой и спокойной обстановке читать книги и готовиться к урокам. В семье очень любят животных: на придомовой территории есть настоящий живой уголок с попугаями, курами и голубями.
© FotoОткрытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Открытие первого детского дома семейного типа в Ташкенте
© Foto
"Мы с мужем давно планировали взять к себе детей из детдома, но никак не получалось. Недавно в нашем детском доме побывал президент Шавкат Мирзиеев. Под его председательством 28 июля состоялось видеоселекторное совещание, где глава государства определил конкретные задачи по расширению господдержки детей, в частности, лишенных родительской опеки и детей-сирот. Глава государства сказал о необходимости воспитания детей в домах милосердия в обстановке, приближенной к семейной. Именно это подтолкнуло и вдохновило нас взять ребят к себе и открыть семейный детский дом", - рассказала Умида Турдалиева.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
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29 июля, 11:45
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Она признается, что их сын очень обрадовался, что теперь у него появятся старшие братья и сестры. Когда дети зашли в свой новый дом, их сразу же усадили за стол со сластями и фруктами. Надо сказать, что эта семья действительно может стать для детей хорошим примером. Помимо родителей, в их воспитании будут принимать участие также бабушка и дедушка по материнской линии. Все они живут вместе.
Недавно по поручению президента дома Мехрибонлик и детские городки были переведены из системы Министерства народного образования под опеку Национальной гвардии. Теперь за этими домами будут закреплены психологи, логопеды и дефектологи.
Национальная гвардия начнет курировать деятельность домов милосердия - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
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28 июля, 18:15
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Как сообщили в Нацгвардии, в ближайшее время для организации семейных детских домов будут созданы все необходимые условия. Хочется надеяться, что пример семьи Умиды и Палвона Турдалиевых вдохновит многих на такой благородный поступок, и семья появится у всех тех детей, кто по различным причинам был ее лишен.
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