https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-uzbekistane-resheno-povyshat-doverie-k-vaktsinatsii-ot-covid-19948851.html

В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID

В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID

Первые разъяснительные встречи уже состоялись с лидерами общественного мнения, представителями местной власти Джизакской области. До конца августа такие же... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T17:32+0500

2021-08-04T17:32+0500

2021-08-04T17:32+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана совместно с ЮНИСЕФ, ВОЗ и общенациональным движением "Юксалиш" запустили кампанию по повышению доверия населения к вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.Кампания включает в себя разъяснительные дискуссии о необходимости вакцинации, рисках и противопоказаниях.Первые подобные встречи уже состоялись с лидерами общественного мнения, представителями местной власти Джизакской области. До конца августа такие же будут проведены во всех регионах страны.По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунира Мамедзаде, мир находится в эпицентре двух пандемий: COVID-19 и инфодемии из-за дезинформации, заговоров и неверной трактовки данных. Нынешняя кампания призвана укрепить доверие к вакцинации.В республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna.Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.Ранее мы сообщали, что первые партии "Спутник V" уже произведены на мощностях предприятия, которое было на днях запущено в Алмалыке. Оборудование и условия позволяют выпускать до 10 млн доз вакцин в месяц, однако с российскими партнерами достигнута договоренность на первом этапе производить до 2 млн доз препарата.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-predlojil-azii-vzaimno-priznavat-sertifikaty-o-covid-vaktsinatsii-19708035.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане