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В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID
В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID
Первые разъяснительные встречи уже состоялись с лидерами общественного мнения, представителями местной власти Джизакской области. До конца августа такие же... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T17:32+0500
2021-08-04T17:32+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцина "спутник v"
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана совместно с ЮНИСЕФ, ВОЗ и общенациональным движением "Юксалиш" запустили кампанию по повышению доверия населения к вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.Кампания включает в себя разъяснительные дискуссии о необходимости вакцинации, рисках и противопоказаниях.Первые подобные встречи уже состоялись с лидерами общественного мнения, представителями местной власти Джизакской области. До конца августа такие же будут проведены во всех регионах страны.По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунира Мамедзаде, мир находится в эпицентре двух пандемий: COVID-19 и инфодемии из-за дезинформации, заговоров и неверной трактовки данных. Нынешняя кампания призвана укрепить доверие к вакцинации.В республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna.Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.Ранее мы сообщали, что первые партии "Спутник V" уже произведены на мощностях предприятия, которое было на днях запущено в Алмалыке. Оборудование и условия позволяют выпускать до 10 млн доз вакцин в месяц, однако с российскими партнерами достигнута договоренность на первом этапе производить до 2 млн доз препарата.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-predlojil-azii-vzaimno-priznavat-sertifikaty-o-covid-vaktsinatsii-19708035.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане

В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID

17:32 04.08.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руке ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский сотрудник держит в руке ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Первые разъяснительные встречи уже состоялись с лидерами общественного мнения, представителями местной власти Джизакской области. До конца августа такие же будут проведены во всех регионах страны.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана совместно с ЮНИСЕФ, ВОЗ и общенациональным движением "Юксалиш" запустили кампанию по повышению доверия населения к вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.
Кампания включает в себя разъяснительные дискуссии о необходимости вакцинации, рисках и противопоказаниях.
Первые подобные встречи уже состоялись с лидерами общественного мнения, представителями местной власти Джизакской области. До конца августа такие же будут проведены во всех регионах страны.
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По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунира Мамедзаде, мир находится в эпицентре двух пандемий: COVID-19 и инфодемии из-за дезинформации, заговоров и неверной трактовки данных. Нынешняя кампания призвана укрепить доверие к вакцинации.
В республике уже несколько месяцев ведется активная кампания по вакцинации населения. Сейчас граждане могут сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V" и американской Moderna.
Кроме того, вскоре можно будет привиться вакциной AstraZeneca.
С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
Ранее мы сообщали, что первые партии "Спутник V" уже произведены на мощностях предприятия, которое было на днях запущено в Алмалыке. Оборудование и условия позволяют выпускать до 10 млн доз вакцин в месяц, однако с российскими партнерами достигнута договоренность на первом этапе производить до 2 млн доз препарата.
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