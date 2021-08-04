Спорт
"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК
16:37 04.08.2021 (обновлено: 17:14 04.08.2021)
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© AFP 2018 / THOMAS COEXГимнастка Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / THOMAS COEX
Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина не попала в комиссию атлетов МОК. Гимнастка входила в лонг-лист из 30 человек. В числе тех, кого выбрали:
велогонщица Мая Влощовская из Польши — серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 и 2016 годов в кросс-кантри;
баскетболист из Испании Пау Газоль — серебряный призер Олимпиады 2008 и 2012 годов, а также обладатель "бронзы" на играх Рио-2016;
японский фехтовальщик-рапирист, призер Олимпийских игр, чемпион мира, Азии и Азиатских игр Юки Ота;
Федерика Пеллегрини — итальянская пловчиха, олимпийская чемпионка 2008 года на дистанции 200 метров вольным стилем, шестикратная чемпионка мира, чемпионка мира на "короткой воде", семикратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка Европы на "короткой воде".
В комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан Оксана Чусовитина призналась, что это решение ее сильно не расстроило, она была готова к любому исходу. Кроме того, спортсменка заявила, теперь знает порядок голосования и на следующих Играх будет пытаться баллотироваться снова.
"К этому надо готовиться, это надо изучать. Я была столько лет в спорте, но это совсем другое направление, поэтому я не расстроилась. Я попробовала, я теперь знаю, что это и на следующих Играх я буду пытаться баллотироваться снова".
Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК. Таким образом, Оксана Чусовитина еще имеет возможность попасть в комиссию по решению Томаса Баха.
Напомним, после своего неудачного выступления в квалификационном отборе на ОИ-2020 в Токио гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.
Вчера официальная страница гимнастки в Instagram, по всей видимости, оказалась атакована хакерами. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки. Но уже сегодня Чусовитина сумела восстановить свою страницу, а также вернуть все фото и видео, размещенные ранее.
Скриншот со страницы Оксаны Чусовитиной в Instagram