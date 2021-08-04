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"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК
"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК
Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T16:37+0500
2021-08-04T17:14+0500
спорт
оксана чусовитина
мок
томас бах
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина не попала в комиссию атлетов МОК. Гимнастка входила в лонг-лист из 30 человек. В числе тех, кого выбрали: В комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан Оксана Чусовитина призналась, что это решение ее сильно не расстроило, она была готова к любому исходу. Кроме того, спортсменка заявила, теперь знает порядок голосования и на следующих Играх будет пытаться баллотироваться снова.Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК. Таким образом, Оксана Чусовитина еще имеет возможность попасть в комиссию по решению Томаса Баха.Напомним, после своего неудачного выступления в квалификационном отборе на ОИ-2020 в Токио гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.Вчера официальная страница гимнастки в Instagram, по всей видимости, оказалась атакована хакерами. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки. Но уже сегодня Чусовитина сумела восстановить свою страницу, а также вернуть все фото и видео, размещенные ранее.
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оксана чусовитина, мок, томас бах

"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК

16:37 04.08.2021 (обновлено: 17:14 04.08.2021)
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© AFP 2018 / THOMAS COEXГимнастка Оксана Чусовитина
Гимнастка Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© AFP 2018 / THOMAS COEX
Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина не попала в комиссию атлетов МОК. Гимнастка входила в лонг-лист из 30 человек. В числе тех, кого выбрали:
велогонщица Мая Влощовская из Польши — серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 и 2016 годов в кросс-кантри;
баскетболист из Испании Пау Газоль — серебряный призер Олимпиады 2008 и 2012 годов, а также обладатель "бронзы" на играх Рио-2016;
японский фехтовальщик-рапирист, призер Олимпийских игр, чемпион мира, Азии и Азиатских игр Юки Ота;
Федерика Пеллегрини — итальянская пловчиха, олимпийская чемпионка 2008 года на дистанции 200 метров вольным стилем, шестикратная чемпионка мира, чемпионка мира на "короткой воде", семикратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка Европы на "короткой воде".
В комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан Оксана Чусовитина призналась, что это решение ее сильно не расстроило, она была готова к любому исходу. Кроме того, спортсменка заявила, теперь знает порядок голосования и на следующих Играх будет пытаться баллотироваться снова.

"К этому надо готовиться, это надо изучать. Я была столько лет в спорте, но это совсем другое направление, поэтому я не расстроилась. Я попробовала, я теперь знаю, что это и на следующих Играх я буду пытаться баллотироваться снова".

Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан
Оксана Чусовитина
Гимнастка
Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК. Таким образом, Оксана Чусовитина еще имеет возможность попасть в комиссию по решению Томаса Баха.
Напомним, после своего неудачного выступления в квалификационном отборе на ОИ-2020 в Токио гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.
Вчера официальная страница гимнастки в Instagram, по всей видимости, оказалась атакована хакерами. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки. Но уже сегодня Чусовитина сумела восстановить свою страницу, а также вернуть все фото и видео, размещенные ранее.
© Instgram / oksana2016Скриншот со страницы Оксаны Чусовитиной в Instagram
Скриншот со страницы Оксаны Чусовитиной в Instagram - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Скриншот со страницы Оксаны Чусовитиной в Instagram
© Instgram / oksana2016
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