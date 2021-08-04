https://uz.sputniknews.ru/20210804/ya-teper-znayu-chto-eto---chusovitina-o-nepopadanii-v-komissiyu-atletov-mok-19947342.html

"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК

"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК

Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T16:37+0500

2021-08-04T16:37+0500

2021-08-04T17:14+0500

спорт

оксана чусовитина

мок

томас бах

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Оксана Чусовитина не попала в комиссию атлетов МОК. Гимнастка входила в лонг-лист из 30 человек. В числе тех, кого выбрали: В комментарии корреспонденту Sputnik Узбекистан Оксана Чусовитина призналась, что это решение ее сильно не расстроило, она была готова к любому исходу. Кроме того, спортсменка заявила, теперь знает порядок голосования и на следующих Играх будет пытаться баллотироваться снова.Согласно правилам, не все члены комиссии избираются: по регламенту есть и те, кого назначает президент МОК. Таким образом, Оксана Чусовитина еще имеет возможность попасть в комиссию по решению Томаса Баха.Напомним, после своего неудачного выступления в квалификационном отборе на ОИ-2020 в Токио гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.Вчера официальная страница гимнастки в Instagram, по всей видимости, оказалась атакована хакерами. Из профиля исчезли все посты и фотография обложки. Но уже сегодня Чусовитина сумела восстановить свою страницу, а также вернуть все фото и видео, размещенные ранее.

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оксана чусовитина, мок, томас бах