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Президент Узбекистана улетел в Туркменистан
Президент Узбекистана улетел в Туркменистан
Мирзиёев примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Она пройдет в национальной туристической зоне "Аваза" 5-6... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T16:54+0500
2021-08-05T16:54+0500
2021-08-05T17:01+0500
политика
шавкат мирзиёев
туркменистан
центральная азия
саммит
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в город Туркменбаши для участия в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба лидера.Мероприятие пройдет в национальной туристической зоне "Аваза". В нем примут участие также президенты Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Накануне пресс-служба главы Узбекистана рассказала подробности предстоящего мероприятия. В повестку дня включены вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией и другие.Сообщалось, что Мирзиёев озвучит ряд инициатив, направленных на дальнейшее укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки, обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов.В рамках саммита предусматривается также проведение двусторонних встреч.Это уже третья встреча лидеров центральноазиатских республик в подобном формате. Инициатива ее проведения на постоянной основе принадлежит Шавкату Мирзиёеву. Предложение было озвучено в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН.Первый саммит прошел в марте 2018-го в столице Казахстана Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/defitsit-vody-v-tsentralnoy-azii-kak-uzbekistanu-i-ego-sosedyam-spastis-ot-zasuxi-19700909.html
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шавкат мирзиёев, туркменистан, центральная азия, саммит
Президент Узбекистана улетел в Туркменистан
16:54 05.08.2021 (обновлено: 17:01 05.08.2021)
Мирзиёев примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Она пройдет в национальной туристической зоне "Аваза" 5-6 августа.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в город Туркменбаши для участия в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает
пресс-служба лидера.
Мероприятие пройдет в национальной туристической зоне "Аваза". В нем примут участие также президенты Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Накануне пресс-служба главы Узбекистана рассказала
подробности предстоящего мероприятия. В повестку дня включены вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией и другие.
Сообщалось, что Мирзиёев озвучит ряд инициатив, направленных на дальнейшее укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки, обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов.
В рамках саммита предусматривается также проведение двусторонних встреч.
Это уже третья встреча лидеров центральноазиатских республик в подобном формате. Инициатива ее проведения на постоянной основе принадлежит Шавкату Мирзиёеву. Предложение было озвучено в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Первый саммит прошел в марте 2018-го в столице Казахстана Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте.