https://uz.sputniknews.ru/20210805/prezident-uzbekistana-uletel-v-turkmenistan-19964586.html

Президент Узбекистана улетел в Туркменистан

Президент Узбекистана улетел в Туркменистан

Мирзиёев примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Она пройдет в национальной туристической зоне "Аваза" 5-6... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T16:54+0500

2021-08-05T16:54+0500

2021-08-05T17:01+0500

политика

шавкат мирзиёев

туркменистан

центральная азия

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19964213_78:220:1086:787_1920x0_80_0_0_d199b661ac9b27591fc2932c1a5d4cf7.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в город Туркменбаши для участия в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает пресс-служба лидера.Мероприятие пройдет в национальной туристической зоне "Аваза". В нем примут участие также президенты Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Накануне пресс-служба главы Узбекистана рассказала подробности предстоящего мероприятия. В повестку дня включены вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией и другие.Сообщалось, что Мирзиёев озвучит ряд инициатив, направленных на дальнейшее укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки, обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов.В рамках саммита предусматривается также проведение двусторонних встреч.Это уже третья встреча лидеров центральноазиатских республик в подобном формате. Инициатива ее проведения на постоянной основе принадлежит Шавкату Мирзиёеву. Предложение было озвучено в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН.Первый саммит прошел в марте 2018-го в столице Казахстана Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210715/defitsit-vody-v-tsentralnoy-azii-kak-uzbekistanu-i-ego-sosedyam-spastis-ot-zasuxi-19700909.html

https://uz.sputniknews.ru/20210804/uzbekistan-i-turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-avto-i-aviasoobschenie-19951818.html

туркменистан

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, туркменистан, центральная азия, саммит