Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Военные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Sputnik / Евгений Биятов/
Генерал Герасимов посетил учения в Узбекистане и пригласил главу узбекского Генштаба на военные маневры в Оренбургскую область.
ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов находится с официальным визитом в Узбекистане. В ходе рабочей поездки он обсудит вопросы российско-узбекского сотрудничества и посетит военные учения.
Во время встречи со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым, генерал Герасимов подчеркнул необходимость для России и Узбекистана быть готовыми отражать основные внешние угрозы, которые сегодня исходят из Афганистана, сообщает РИА Новости.
"В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши вооружённые силы - России и Узбекистана - должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам", - сказал он.
Генералы вместе возложили цветы к монументу "Ода стойкости", посвященному воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и осмотрели экспозиции ташкентского Парка Победы и Музея Славы.
Кроме того, Валерий Герасимов будет наблюдать за активной фазой двусторонних российско-узбекских тактических учений, проводимых в настоящее время в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.
Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021".
"В сентябре на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области проводится совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021". Приглашаю вас принять участие в наблюдении за активной фазой учения и в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС, которое проведем на полигоне", - сказал Герасимов Халмухамедову на встрече в Ташкенте.
Учения "Мирная миссия" пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области с участием более 4 тысяч военнослужащих.
Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.
В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном.
* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран