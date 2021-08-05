https://uz.sputniknews.ru/20210805/voennye-rossii-i-uzbekistana-doljny-byt-gotovy-otrajat-ugrozy--nachalnik-genshtaba-vs-rf-19968025.html

Военные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ

Военные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ

Генерал Герасимов посетил учения в Узбекистане и пригласил главу узбекского Генштаба на военные маневры в Оренбургскую область. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-08-05T20:00+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

военные учения

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ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов находится с официальным визитом в Узбекистане. В ходе рабочей поездки он обсудит вопросы российско-узбекского сотрудничества и посетит военные учения.Во время встречи со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым, генерал Герасимов подчеркнул необходимость для России и Узбекистана быть готовыми отражать основные внешние угрозы, которые сегодня исходят из Афганистана, сообщает РИА Новости.Генералы вместе возложили цветы к монументу "Ода стойкости", посвященному воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и осмотрели экспозиции ташкентского Парка Победы и Музея Славы.Кроме того, Валерий Герасимов будет наблюдать за активной фазой двусторонних российско-узбекских тактических учений, проводимых в настоящее время в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021".Учения "Мирная миссия" пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области с участием более 4 тысяч военнослужащих.Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном.* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html

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узбекистан, военные учения