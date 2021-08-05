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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/voennye-rossii-i-uzbekistana-doljny-byt-gotovy-otrajat-ugrozy--nachalnik-genshtaba-vs-rf-19968025.html
Военные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ
Военные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ
Генерал Герасимов посетил учения в Узбекистане и пригласил главу узбекского Генштаба на военные маневры в Оренбургскую область. 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T20:00+0500
2021-08-05T20:00+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
военные учения
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ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов находится с официальным визитом в Узбекистане. В ходе рабочей поездки он обсудит вопросы российско-узбекского сотрудничества и посетит военные учения.Во время встречи со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым, генерал Герасимов подчеркнул необходимость для России и Узбекистана быть готовыми отражать основные внешние угрозы, которые сегодня исходят из Афганистана, сообщает РИА Новости.Генералы вместе возложили цветы к монументу "Ода стойкости", посвященному воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и осмотрели экспозиции ташкентского Парка Победы и Музея Славы.Кроме того, Валерий Герасимов будет наблюдать за активной фазой двусторонних российско-узбекских тактических учений, проводимых в настоящее время в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021".Учения "Мирная миссия" пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области с участием более 4 тысяч военнослужащих.Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном.* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210803/po-stoyke-smirno-vs-uzbekistana-i-rossii--provodyat-voennye-ucheniya-na-poligone-termez-19932150.html
https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html
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узбекистан, военные учения

Военные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ

20:00 05.08.2021
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Генерал Герасимов посетил учения в Узбекистане и пригласил главу узбекского Генштаба на военные маневры в Оренбургскую область.
ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов находится с официальным визитом в Узбекистане. В ходе рабочей поездки он обсудит вопросы российско-узбекского сотрудничества и посетит военные учения.
Во время встречи со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым, генерал Герасимов подчеркнул необходимость для России и Узбекистана быть готовыми отражать основные внешние угрозы, которые сегодня исходят из Афганистана, сообщает РИА Новости.
"В текущей военно-политической обстановке с учетом угроз, исходящих от международного терроризма, наши вооружённые силы - России и Узбекистана - должны быть готовы вместе противодействовать этим террористическим бандам", - сказал он.
Генералы вместе возложили цветы к монументу "Ода стойкости", посвященному воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и осмотрели экспозиции ташкентского Парка Победы и Музея Славы.
Кроме того, Валерий Герасимов будет наблюдать за активной фазой двусторонних российско-узбекских тактических учений, проводимых в настоящее время в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области.
На полигоне Термез стартовали российско-узбекские военные учения Юг - 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
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По стойке смирно: ВС Узбекистана и России проводят военные учения на полигоне "Термез"
3 августа, 16:38
905
Российский военный чиновник пригласил своего узбекского коллегу посетить учения стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021".
"В сентябре на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области проводится совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021". Приглашаю вас принять участие в наблюдении за активной фазой учения и в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил стран ШОС, которое проведем на полигоне", - сказал Герасимов Халмухамедову на встрече в Ташкенте.
Учения "Мирная миссия" пройдут с 11 по 25 сентября в Оренбургской области с участием более 4 тысяч военнослужащих.
Напомним, в Афганистане произошла резкая эскалация конфликта между правительственными войсками и движением "Талибан"* после начала вывода американского военного контингента. В настоящий момент движение контролирует большую часть территории страны.
В настоящий момент на полигоне "Харб-Майдон" в Таджикистане проходят совместные военные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Одновременно, военные маневры проводятся и на полигоне "Термез" на границе с Афганистаном.
Тактические занятия мотострелковой бригады ЮВО МО РФ в Дагестане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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