https://uz.sputniknews.ru/20210806/almalykskiy-gmk-otkryl-bolnitsu-dlya-sotrudnikov-19974738.html
Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников
Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников
Под специализированное лечебное заведение переоборудована гостиница "Весна". Новая больница рассчитана на 145 пациентов. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T13:26+0500
2021-08-06T13:26+0500
2021-08-06T13:26+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 авг –Sputnik. Сотрудники Алмалыкского горно-металлургического комбината, заболевшие коронавирусом, смогут лечиться в своей собственной больнице.Лечебное заведение было создано на базе гостиницы "Весна", сообщает пресс-служба комбината в официальном телеграм-канале.Больница, созданная в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам и уже работает как полноценное карантинное учреждение.Сюда завезли современное медицинское оборудование, лечат пациентов квалифицированные врачи и медсестры.Больница рассчитана на 145 мест, сообщают в пресс-службе АГМК.По данным Минздрава республики, на сегодняшний день в Узбекистане почти 135 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрировано 974 новых случая заболевания.С начала апреля в стране ведется прививочная кампания. На сегодняшний день привито около 1,3 миллиона граждан. С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.Все о вакцинах, их действии и побочных эффектах рассказал в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-budut-otstranyat-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsiny---zakon-19927449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в узбекистане
Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников
Под специализированное лечебное заведение переоборудована гостиница "Весна". Новая больница рассчитана на 145 пациентов.
ТАШКЕНТ, 6 авг –Sputnik. Сотрудники Алмалыкского горно-металлургического комбината, заболевшие коронавирусом, смогут лечиться в своей собственной больнице.
Лечебное заведение было создано на базе гостиницы "Весна", сообщает
пресс-служба комбината в официальном телеграм-канале.
Больница, созданная в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам и уже работает как полноценное карантинное учреждение.
Сюда завезли современное медицинское оборудование, лечат пациентов квалифицированные врачи и медсестры.
Больница рассчитана на 145 мест, сообщают в пресс-службе АГМК.
По данным Минздрава республики, на сегодняшний день в Узбекистане почти 135 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрировано 974 новых случая заболевания.
С начала апреля в стране ведется прививочная кампания. На сегодняшний день привито около 1,3 миллиона граждан. С 19 июля в Узбекистане также ввели
обязательную прививку для отдельных категорий населения.
Все о вакцинах, их действии и побочных эффектах рассказал в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.