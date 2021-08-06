https://uz.sputniknews.ru/20210806/almalykskiy-gmk-otkryl-bolnitsu-dlya-sotrudnikov-19974738.html

Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников

Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников

Под специализированное лечебное заведение переоборудована гостиница "Весна". Новая больница рассчитана на 145 пациентов. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T13:26+0500

2021-08-06T13:26+0500

2021-08-06T13:26+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 авг –Sputnik. Сотрудники Алмалыкского горно-металлургического комбината, заболевшие коронавирусом, смогут лечиться в своей собственной больнице.Лечебное заведение было создано на базе гостиницы "Весна", сообщает пресс-служба комбината в официальном телеграм-канале.Больница, созданная в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам и уже работает как полноценное карантинное учреждение.Сюда завезли современное медицинское оборудование, лечат пациентов квалифицированные врачи и медсестры.Больница рассчитана на 145 мест, сообщают в пресс-службе АГМК.По данным Минздрава республики, на сегодняшний день в Узбекистане почти 135 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрировано 974 новых случая заболевания.С начала апреля в стране ведется прививочная кампания. На сегодняшний день привито около 1,3 миллиона граждан. С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.Все о вакцинах, их действии и побочных эффектах рассказал в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-budut-otstranyat-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsiny---zakon-19927449.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане