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Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников
Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников
Под специализированное лечебное заведение переоборудована гостиница "Весна". Новая больница рассчитана на 145 пациентов. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T13:26+0500
2021-08-06T13:26+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 авг –Sputnik. Сотрудники Алмалыкского горно-металлургического комбината, заболевшие коронавирусом, смогут лечиться в своей собственной больнице.Лечебное заведение было создано на базе гостиницы "Весна", сообщает пресс-служба комбината в официальном телеграм-канале.Больница, созданная в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам и уже работает как полноценное карантинное учреждение.Сюда завезли современное медицинское оборудование, лечат пациентов квалифицированные врачи и медсестры.Больница рассчитана на 145 мест, сообщают в пресс-службе АГМК.По данным Минздрава республики, на сегодняшний день в Узбекистане почти 135 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрировано 974 новых случая заболевания.С начала апреля в стране ведется прививочная кампания. На сегодняшний день привито около 1,3 миллиона граждан. С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.Все о вакцинах, их действии и побочных эффектах рассказал в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-budut-otstranyat-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsiny---zakon-19927449.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане

Алмалыкский ГМК открыл больницу для сотрудников

13:26 06.08.2021
337
© Информационная служба АГМКБольница для коронавирусных больных АГМК
Больница для коронавирусных больных АГМК - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Информационная служба АГМК
Под специализированное лечебное заведение переоборудована гостиница "Весна". Новая больница рассчитана на 145 пациентов.
ТАШКЕНТ, 6 авг –Sputnik. Сотрудники Алмалыкского горно-металлургического комбината, заболевшие коронавирусом, смогут лечиться в своей собственной больнице.
Лечебное заведение было создано на базе гостиницы "Весна", сообщает пресс-служба комбината в официальном телеграм-канале.
© Информационная служба АГМКБольница для коронавирусных больных АГМК
Больница для коронавирусных больных АГМК - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Больница для коронавирусных больных АГМК
© Информационная служба АГМК
Больница, созданная в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам и уже работает как полноценное карантинное учреждение.
Сюда завезли современное медицинское оборудование, лечат пациентов квалифицированные врачи и медсестры.
© Информационная служба АГМКБольница для коронавирусных больных АГМК
Больница для коронавирусных больных АГМК - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Больница для коронавирусных больных АГМК
© Информационная служба АГМК
Больница рассчитана на 145 мест, сообщают в пресс-службе АГМК.
По данным Минздрава республики, на сегодняшний день в Узбекистане почти 135 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрировано 974 новых случая заболевания.
Трудовая книжка - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
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В Узбекистане будут отстранять от работы за отказ от вакцины — закон
3 августа, 12:33
2021
С начала апреля в стране ведется прививочная кампания. На сегодняшний день привито около 1,3 миллиона граждан. С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
Все о вакцинах, их действии и побочных эффектах рассказал в интервью Sputnik Узбекистан врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
Полную видеоверсию интервью с Евгением Тимаковым смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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