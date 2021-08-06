https://uz.sputniknews.ru/20210806/glavy-uzbekistana-i-turkmenistana-obsudili-razvitie-transportnoy-infrastruktury-19972164.html

Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие транспортной инфраструктуры

Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие транспортной инфраструктуры

Президенты говорили о том, насколько эффективно реализуются достигнутые ранее договоренности. При этом отметили важность продвижения новых проектов... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T11:39+0500

2021-08-06T11:39+0500

2021-08-06T11:57+0500

политика

узбекистан

туркменистан

президент

встреча

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В рамках своего визита в Туркменистан Шавкат Мирзиёев встретился с главой республики Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщили в пресс-службе лидера Узбекистана.Прежде всего Мирзиёев отметил высокий уровень организации Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, участие в которой он принимает.Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, взаимодействия на региональных и международных площадках. При этом подчеркнули, что несмотря на пандемию, узбекистано-туркменские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства развиваются динамично. Говорили также о необходимости расширения торгово-экономических связей.Президенты говорили о том, насколько эффективно реализуются достигнутые ранее договоренности. При этом отдельно отметили важность продвижения новых проектов, активизации контактов сопредельных регионов и деловых кругов двух стран.В повестке встречи значились и вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры, выхода на новые рынки через коридоры Южной Азии и Южного Кавказа, включая создание международного транспортного и транзитного коридора по Ашхабадскому соглашению.Стороны договорились в скором время провести очередные заседания Межправительственной комиссии и Делового совета для определения новых "точек роста", подготовки перспективных проектов и соглашений, внимание уделили и вопросам расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.Сегодня Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Лидеры стран обсудят вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивания торговли, создания благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/shavkat-mirziyoev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-turkmenistan-18559164.html

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