https://uz.sputniknews.ru/20210806/osedlat-uspex-v-uzbekistane-namereny-razvivat-konevodstvo-i-konnyy-sport-19982343.html

Оседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт

Оседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт

Для увеличения поголовья породистых лошадей создаются 170 коневодческих хозяйств во всех регионах страны, появится НИИ иппологии, а в учебных заведениях... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T19:50+0500

2021-08-06T19:50+0500

2021-08-06T19:50+0500

общество

узбекистан

госпрограмма

конный спорт

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил Государственную программу развития коневодства, конного спорта, современного пятиборья и поло в стране до 2025 года.Для увеличения поголовья племенных и породистых лошадей создаются 170 коневодческих хозяйств во всех регионах страны.В 67 детско-юношеских спортивных школах и во всех колледжах олимпийского резерва откроют отделения по видам конного спорта, в том числе 52 – по современному пятиборью, 15 – по поло.Начиная с 2021/2022 учебного года на мастера-наездника, конюха, коваля, начальника конюшни (бригадира), зоотехника, врача-ветеринара и фельдшера-ветеринара Республиканской школы высшего спортивного мастерства по конному спорту распространяются условия стимулирования труда, установленные для тренеров и специалистов спортивных школ. При этом мастер-наездник, конюх, коваль и начальник конюшни (бригадир) приравниваются к тренеру, врач-ветеринар – к врачу, зоотехник и фельдшер-ветеринар – к медицинской сестре.Со следующего с 2022/2023 учебного года в Самаркандском институте ветеринарной медицины и его Нукусском и Ташкентском филиалах открывается направление образования бакалавриата по подготовке ветеринарных врачей и зоотехников, специализирующихся на коневодстве.Заочная форма обучения по конному спорту внедряется в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта.Кроме того программой предусмотрено создать НИИ иппологии, который займется изучением анатомии, физиологии, биологии размножения и изменения пород лошадей.Ежегодной традицией станет проведение, начиная с 1 сентября 2021 года, международных турниров по верховой езде и по современному пятиборью на кубок президента – в Ташкентской области, Tashkent Open и Central Asian Cup по прыжкам (конкур), "Qarshi Open" – в Кашкадарьинской области, Millatlar kubogi – в Ташкенте, а также по направлению "лазер-ран" Central Asian Championship – в Ташкенте.Для поддержки конного спорта предусмотрено освободить на срок до 1 июля 2024 года от таможенной пошлины не производимые в республике инвентарь, спортивную одежду, спортивных лошадей, племенную продукцию (материалы), корма, ветеринарные лекарственные средства, оборудование и материалы, новые специальные автотранспортные средства (коневозы) и прицепы для перевозки лошадей.

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узбекистан, госпрограмма, конный спорт