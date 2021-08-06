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Талибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж
Талибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж
Под контролем радикалов находятся также аэропорт города и здание администрации провинции. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T18:21+0500
2021-08-06T18:21+0500
в мире
боевики
афганистан
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* захватили столицу провинции Нимроз - город Зарандж, расположенный на юго-западе Афганистана. Такие сведения приводит РИА Новости, ссылаясь на местное издание Hast-e Sobh.Сообщается, что под контролем радикалов находятся также аэропорт города и здание администрации провинции.Это первая с 2016 года столица провинции в Афганистане, которую захватили талибы.Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.В свою очередь пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в настоящее время нет необходимости задействовать силы ОДКБ для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210804/napadenie-na-dom-ministra-oborony-afganistana-vosem-pogibshix-19941164.html
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боевики, афганистан, радикальное движение "талибан"

Талибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж

18:21 06.08.2021
592
© AFP 2018 / JOHN D MCHUGHВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© AFP 2018 / JOHN D MCHUGH
Под контролем радикалов находятся также аэропорт города и здание администрации провинции.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* захватили столицу провинции Нимроз - город Зарандж, расположенный на юго-западе Афганистана. Такие сведения приводит РИА Новости, ссылаясь на местное издание Hast-e Sobh.
Сообщается, что под контролем радикалов находятся также аэропорт города и здание администрации провинции.
Это первая с 2016 года столица провинции в Афганистане, которую захватили талибы.
Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.
Солдат Афганской национальной армии (АНА) за месте ночного взрыва заминированного автомобиля в Кабуле, Афганистан 4 августа 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
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4 августа, 12:18
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В свою очередь пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в настоящее время нет необходимости задействовать силы ОДКБ для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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