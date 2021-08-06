https://uz.sputniknews.ru/20210806/taliby-zaxvatili-stolitsu-afganskoy-provintsii-nimroz---gorod-zarandj-19980332.html

Талибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж

Талибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж

Под контролем радикалов находятся также аэропорт города и здание администрации провинции. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T18:21+0500

2021-08-06T18:21+0500

2021-08-06T18:21+0500

в мире

боевики

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* захватили столицу провинции Нимроз - город Зарандж, расположенный на юго-западе Афганистана. Такие сведения приводит РИА Новости, ссылаясь на местное издание Hast-e Sobh.Сообщается, что под контролем радикалов находятся также аэропорт города и здание администрации провинции.Это первая с 2016 года столица провинции в Афганистане, которую захватили талибы.Ситуация в Афганистане остается напряженной. "Талибан"* продолжает наступать. Хотя представители радикального движения заявляют, что не будут нарушать границы соседних с государств, страны Центральной Азии готовятся к возможной дестабилизации обстановки.В свою очередь пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что в настоящее время нет необходимости задействовать силы ОДКБ для защиты таджикско-афганской границы, пограничники Таджикистана полностью контролируют ситуацию.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210804/napadenie-na-dom-ministra-oborony-afganistana-vosem-pogibshix-19941164.html

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боевики, афганистан, радикальное движение "талибан"