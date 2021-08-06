https://uz.sputniknews.ru/20210806/udarnaya-aviatsiya-i-reshayuschiy-boy-finalnaya-faza-rossiysko-uzbekskix-ucheniy-v-termeze-19983989.html

Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе

Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе

В Сурхандарьинской области завершились военно-тактические совместные учения Узбекистана и России. На полигоне "Термез" почти неделю шли активные тренировки и... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T22:32+0500

2021-08-06T22:32+0500

2021-08-06T22:32+0500

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В заключительный день маневров подключилась тяжелая авиация, обеспечивавшая поддержку наземных сил реагирования.По итогам учений первый заместитель министра обороны России генерал Валерий Герасимов подчеркнул, что подобные форматы взаимодействия позволят повысить боеготовность войск. Он выразил надежду, что плодотворное сотрудничество во имя безопасности границ центральноазиатского региона будет продолжено и в будущем. В рамках совместных учений успешно отработан широкий спектр задач: по оперативному развертыванию объединенной группировки войск, организация поисково-разведывательных действий в приграничной полосе, блокирование и уничтожение боевиков в населенном пункте, а также управление силами и средствами в ходе пересечения прорыва крупных отрядов незаконно-вооруженных формирований через государственные границы.После завершения самого масштабного этапа учений военнослужащие двух стран приняли участие в торжественном параде и получили благодарность за выполнение поставленных задач. Подробнее о баталиях на полигоне "Термез" смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html

https://uz.sputniknews.ru/20210806/sila-v-edinstve-masshtabnye-ucheniya-v-tsa-19981330.html

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, минобороны рф, термез, минобороны узбекистана, военные учения, авиация