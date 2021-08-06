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Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе
Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе
В Сурхандарьинской области завершились военно-тактические совместные учения Узбекистана и России. На полигоне "Термез" почти неделю шли активные тренировки и... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T22:32+0500
2021-08-06T22:32+0500
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минобороны рф
термез
минобороны узбекистана
военные учения
авиация
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В заключительный день маневров подключилась тяжелая авиация, обеспечивавшая поддержку наземных сил реагирования.По итогам учений первый заместитель министра обороны России генерал Валерий Герасимов подчеркнул, что подобные форматы взаимодействия позволят повысить боеготовность войск. Он выразил надежду, что плодотворное сотрудничество во имя безопасности границ центральноазиатского региона будет продолжено и в будущем. В рамках совместных учений успешно отработан широкий спектр задач: по оперативному развертыванию объединенной группировки войск, организация поисково-разведывательных действий в приграничной полосе, блокирование и уничтожение боевиков в населенном пункте, а также управление силами и средствами в ходе пересечения прорыва крупных отрядов незаконно-вооруженных формирований через государственные границы.После завершения самого масштабного этапа учений военнослужащие двух стран приняли участие в торжественном параде и получили благодарность за выполнение поставленных задач. Подробнее о баталиях на полигоне "Термез" смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html
https://uz.sputniknews.ru/20210806/sila-v-edinstve-masshtabnye-ucheniya-v-tsa-19981330.html
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узбекистан, минобороны рф, термез, минобороны узбекистана, военные учения, авиация

Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе

22:32 06.08.2021
250
© Sputnik . Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Сурхандарьинской области завершились военно-тактические совместные учения Узбекистана и России. На полигоне "Термез" почти неделю шли активные тренировки и отработка действий при отражении террористической угрозы.
В заключительный день маневров подключилась тяжелая авиация, обеспечивавшая поддержку наземных сил реагирования.
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По итогам учений первый заместитель министра обороны России генерал Валерий Герасимов подчеркнул, что подобные форматы взаимодействия позволят повысить боеготовность войск. Он выразил надежду, что плодотворное сотрудничество во имя безопасности границ центральноазиатского региона будет продолжено и в будущем.
Первый замминистра обороны Узбекистана Шухрат Холмухамедов в свою очередь подчеркнул, что благодаря подобным маневрам удалось расширить и укрепить сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.
В рамках совместных учений успешно отработан широкий спектр задач: по оперативному развертыванию объединенной группировки войск, организация поисково-разведывательных действий в приграничной полосе, блокирование и уничтожение боевиков в населенном пункте, а также управление силами и средствами в ходе пересечения прорыва крупных отрядов незаконно-вооруженных формирований через государственные границы.
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После завершения самого масштабного этапа учений военнослужащие двух стран приняли участие в торжественном параде и получили благодарность за выполнение поставленных задач.
Подробнее о баталиях на полигоне "Термез" смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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