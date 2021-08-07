https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistan-zadeystvoval-drony-rossiyskogo-proizvodstva-v-ucheniyax-u-afganskix-granits-19986373.html

Узбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ

Узбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ

Используемые БЛА позволяют обрабатывать информацию прямо на борту, сокращая время на принятие решений. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-07T12:39+0500

2021-08-07T12:39+0500

2021-08-07T13:07+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

совместные узбекско-российские военные учения на полигоне фориш

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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В рамках совместных узбекистано-российских военных учений, которые прошли у границы с ИРА, ВС республики выполнили воздушную разведку с помощью дронов российского производства, сообщает РИА Новости.Конфигурация задействованных беспилотников - ZALA 421-16E, они были поставлены в Узбекистан по экспортному контракту и применяются в маневрах для оптической воздушной разведки.По словам специалистов, освоение высокотехнологичных дронов обеспечит новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.При этом данные БЛА позволяют обрабатывать информацию прямо на борту, сокращая время на принятие решений.Совместные учения на узбекском полигоне "Термез", расположенном на границе с Афганистаном, начались 4 августа и продлились шесть дней.Всего в учении было задействовано порядка 1,5 тысячи военнослужащих двух стран, от 200 до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/udarnaya-aviatsiya-i-reshayuschiy-boy-finalnaya-faza-rossiysko-uzbekskix-ucheniy-v-termeze-19983989.html

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узбекистан, афганистан, совместные узбекско-российские военные учения на полигоне фориш