Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistan-zadeystvoval-drony-rossiyskogo-proizvodstva-v-ucheniyax-u-afganskix-granits-19986373.html
Узбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ
Узбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ
Используемые БЛА позволяют обрабатывать информацию прямо на борту, сокращая время на принятие решений. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T12:39+0500
2021-08-07T13:07+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
совместные узбекско-российские военные учения на полигоне фориш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/07/19985294_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_588afa77be8268b62437c58d0137f373.jpg
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В рамках совместных узбекистано-российских военных учений, которые прошли у границы с ИРА, ВС республики выполнили воздушную разведку с помощью дронов российского производства, сообщает РИА Новости.Конфигурация задействованных беспилотников - ZALA 421-16E, они были поставлены в Узбекистан по экспортному контракту и применяются в маневрах для оптической воздушной разведки.По словам специалистов, освоение высокотехнологичных дронов обеспечит новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.При этом данные БЛА позволяют обрабатывать информацию прямо на борту, сокращая время на принятие решений.Совместные учения на узбекском полигоне "Термез", расположенном на границе с Афганистаном, начались 4 августа и продлились шесть дней.Всего в учении было задействовано порядка 1,5 тысячи военнослужащих двух стран, от 200 до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/udarnaya-aviatsiya-i-reshayuschiy-boy-finalnaya-faza-rossiysko-uzbekskix-ucheniy-v-termeze-19983989.html
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/07/19985294_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0165cd350a4e2a0e765a0a3f37bce7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, афганистан, совместные узбекско-российские военные учения на полигоне фориш

Узбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ

12:39 07.08.2021 (обновлено: 13:07 07.08.2021)
263
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБеспилотные летательные аппараты Zala 421-16EM
Беспилотные летательные аппараты Zala 421-16EM - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Используемые БЛА позволяют обрабатывать информацию прямо на борту, сокращая время на принятие решений.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В рамках совместных узбекистано-российских военных учений, которые прошли у границы с ИРА, ВС республики выполнили воздушную разведку с помощью дронов российского производства, сообщает РИА Новости.
Конфигурация задействованных беспилотников - ZALA 421-16E, они были поставлены в Узбекистан по экспортному контракту и применяются в маневрах для оптической воздушной разведки.
По словам специалистов, освоение высокотехнологичных дронов обеспечит новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
При этом данные БЛА позволяют обрабатывать информацию прямо на борту, сокращая время на принятие решений.
Совместные учения РФ и Узбекистана на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Видео
Ударная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе
Вчера, 22:32
4735
17
Совместные учения на узбекском полигоне "Термез", расположенном на границе с Афганистаном, начались 4 августа и продлились шесть дней.
Всего в учении было задействовано порядка 1,5 тысячи военнослужащих двух стран, от 200 до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
310000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:37На выборах президента в Узбекистане будут присутствовать около 800 наблюдателей
16:36В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
15:15Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан
13:54В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
13:22Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
12:49Запад лишил Украину права голоса
12:39Узбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ
11:55Названы кандидаты в президенты от всех партий
11:24НДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост
10:27Продано: Госдоля"Coca-Cola Uzbekistan" перешла турецкой компании
ВчераУдарная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе
ВчераГлавам ЦА представили промышленный потенциал региона
ВчераМирзиёев и Жапаров обсудили взаимодействие в энергетике
ВчераЛаборатория на колесах проверит Ташобласть на ВИЧ
ВчераОседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт
ВчераСила в единстве: масштабные учения в ЦА
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: бронзовая медаль и надежды на очередные победы
ВчераЖенщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
ВчераБолее ста лиц без гражданства в Бухаре получили паспорта Узбекистана
ВчераТалибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж