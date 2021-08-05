https://uz.sputniknews.ru/20210805/sverxzvukovye-bombardirovschiki-privlekut-k-sovmestnym-ucheniyam-v-uzbekistane-19965420.html
Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане
Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане
Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместных российско-узбекских... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T17:55+0500
2021-08-05T17:55+0500
2021-08-05T17:55+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19965344_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8ad570d88c607670992bbfca08385e57.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместных военных учениях России и Узбекистана у границ с Афганистаном, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.По данным агентства, на оперативный аэродром в Саратовскую область перебазировались четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Именно они будут участвовать в совместном российско-узбекском военном учении на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.Cовместные военные учения России и Узбекистана стартовали 4 августа на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном. Они продлятся до 10 августа. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. За ходом учений будет наблюдать лично начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он уже прибыл в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html
https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19965344_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_888be449a2e6bcc15b964736ef1da157.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, военные учения
Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане
Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместных российско-узбекских военных учениях в Термезе.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместных военных учениях России и Узбекистана у границ с Афганистаном, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на Минобороны России.
По данным агентства, на оперативный аэродром в Саратовскую область перебазировались четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Именно они будут участвовать в совместном российско-узбекском военном учении на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.
"В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами", — говорится в публикации.
Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.
Cовместные военные учения России и Узбекистана стартовали
4 августа на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном. Они продлятся до 10 августа. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. За ходом учений будет наблюдать лично начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он уже прибыл в Узбекистан.