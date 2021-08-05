https://uz.sputniknews.ru/20210805/sverxzvukovye-bombardirovschiki-privlekut-k-sovmestnym-ucheniyam-v-uzbekistane-19965420.html

Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане

Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане

Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместных российско-узбекских... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T17:55+0500

2021-08-05T17:55+0500

2021-08-05T17:55+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

военные учения

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместных военных учениях России и Узбекистана у границ с Афганистаном, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.По данным агентства, на оперативный аэродром в Саратовскую область перебазировались четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Именно они будут участвовать в совместном российско-узбекском военном учении на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.Cовместные военные учения России и Узбекистана стартовали 4 августа на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном. Они продлятся до 10 августа. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. За ходом учений будет наблюдать лично начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он уже прибыл в Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html

https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html

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узбекистан, военные учения