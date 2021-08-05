Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/sverxzvukovye-bombardirovschiki-privlekut-k-sovmestnym-ucheniyam-v-uzbekistane-19965420.html
Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане
Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане
Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместных российско-узбекских... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T17:55+0500
2021-08-05T17:55+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19965344_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8ad570d88c607670992bbfca08385e57.jpg
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместных военных учениях России и Узбекистана у границ с Афганистаном, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.По данным агентства, на оперативный аэродром в Саратовскую область перебазировались четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Именно они будут участвовать в совместном российско-узбекском военном учении на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.Cовместные военные учения России и Узбекистана стартовали 4 августа на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном. Они продлятся до 10 августа. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. За ходом учений будет наблюдать лично начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он уже прибыл в Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/terroristy-unichtojeny--zalojniki-spaseny-voennye-ucheniya-rf-i-uzbekistana--19945842.html
https://uz.sputniknews.ru/20210805/skoordinirovannyy-udar-voennye-ruz-rf-i-rt-uchatsya-vmeste-otrajat-ugrozy-19961441.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/05/19965344_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_888be449a2e6bcc15b964736ef1da157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, военные учения

Сверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане

17:55 05.08.2021
768
© Фотохост-агентствоCверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Cверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
© Фотохост-агентство
Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместных российско-узбекских военных учениях в Термезе.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместных военных учениях России и Узбекистана у границ с Афганистаном, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.
По данным агентства, на оперативный аэродром в Саратовскую область перебазировались четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Именно они будут участвовать в совместном российско-узбекском военном учении на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана.
"В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами", — говорится в публикации.
Совместные российско-узбекские военные учения на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Видео
Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
4 августа, 16:10
581
Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.
Cовместные военные учения России и Узбекистана стартовали 4 августа на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном. Они продлятся до 10 августа. В них задействованы почти 1,5 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц вооружения и военной техники.
Основу российского воинского контингента составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. За ходом учений будет наблюдать лично начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он уже прибыл в Узбекистан.
Тактические занятия мотострелковой бригады ЮВО МО РФ в Дагестане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Скоординированный удар: военные РУз, РФ и РТ учатся вместе отражать угрозы
Вчера, 14:12
352
3
1110001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераОтпор на троих: зачем Узбекистан, Россия и Таджикистан тренируются у афганской границы
ВчераБез воды на солончаках: почему разведение олив в Узбекистане не фантастика, а золотая жила
ВчераВоенные России и Узбекистана должны быть готовы отражать угрозы – начальник Генштаба ВС РФ
ВчераДТП в Кашкадарье унесло жизни четырех человек
ВчераГраница под контролем, Таджикистану помощь не нужна - ОДКБ
ВчераТанзила Нарбаева примет участие в туркменистанском диалоге женщин-лидеров ЦА
ВчераСверхзвуковые бомбардировщики привлекут к совместным учениям в Узбекистане
ВчераВ России находится 700 тысяч нелегальных мигрантов - МВД
ВчераСколько Китай заработал на экспорте медицинских масок за первый год пандемии — статистика
ВчераПрезидент Узбекистана улетел в Туркменистан
ВчераАбдулла Арипов привился узбекско-китайской вакциной
ВчераБорец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов получил шанс сразиться за "бронзу"
ВчераВ узбекском Кабмине новые главы подразделений
ВчераДеньги и бонусы: как работодатели в Москве мотивируют мигрантов привиться
ВчераСовсем другой принцип: почему китайскую вакцину делают три раза — врач
ВчераСкоординированный удар: военные РУз, РФ и РТ учатся вместе отражать угрозы
ВчераВ Ангрене загорелась многоэтажка — эвакуированы 25 жителей дома
ВчераТорговля людьми в Узбекистане снизилась в разы
ВчераВ Узбекистане составили рейтинг топ-10 госорганов с высоким уровнем кибербезопасности
ВчераСтало известно имя второго кандидата в президенты Узбекистана