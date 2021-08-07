https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistantsy-smogut-progolosovat-na-vyborax-onlayn---tsik-19989490.html
Узбекистанцы смогут проголосовать из любой точки мира - ЦИК
Узбекистанцы смогут проголосовать из любой точки мира - ЦИК
Наибольшее количество узбекистанцев находятся в Российской Федерации, в этой стране решено организовать переносные урны для голосования. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T18:29+0500
2021-08-07T18:29+0500
2021-08-07T19:42+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. О том, как пройдет голосование на выборах президента Узбекистана за границей рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан член Центральной избирательной комиссии Шерзодхон Кудратходжаев. Как отметил представитель ЦИК, миллионы человек находятся за пределами республики, и в Центризбиркоме намерены создать все условия для того, чтобы дойти до каждого избирателя. До нынешних выборов за рубежом могли голосовать только те граждане, которые состояли на консульском учете, теперь же в профильное законодательство внесены изменения. Все граждане, не зависимо от того, в какой стране они находятся, могут проголосовать досрочно, оставив заявку на сайте МИД за 15 дней до дня голосования. При себе нужно иметь только паспорт.Учитывая, что наибольшее количество узбекистанцев находятся в Российской Федерации, в этой стране решено организовать переносные урны для голосования.Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все зарегистрированные партии уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/izbiratelnaya-kampaniya-2021-kak-progolosovat-uzbekistantsam-v-rossii-19898269.html
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узбекистан, цик узбекистана
Узбекистанцы смогут проголосовать из любой точки мира - ЦИК
18:29 07.08.2021 (обновлено: 19:42 07.08.2021)
Наибольшее количество узбекистанцев находятся в Российской Федерации, в этой стране решено организовать переносные урны для голосования.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik.
О том, как пройдет голосование на выборах президента Узбекистана за границей рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
член Центральной избирательной комиссии Шерзодхон Кудратходжаев.
Как отметил представитель ЦИК, миллионы человек находятся за пределами республики, и в Центризбиркоме намерены создать все условия для того, чтобы дойти до каждого избирателя.
Отдельный вопрос – находящиеся за рубежом граждане. У нас их миллионы человек. И мы будем стараться, и примем все меры, для того чтобы наши люди, находящиеся за рубежом почувствовали себя гражданами Республики и показали свое волеизъявление.
Шерзодхон Кудратходжаев
Член Центральной избирательной комиссии Узбекистана
До нынешних выборов за рубежом могли голосовать только те граждане, которые состояли на консульском учете, теперь же в профильное законодательство внесены изменения. Все граждане, не зависимо от того, в какой стране они находятся, могут проголосовать досрочно, оставив заявку на сайте МИД за 15 дней до дня голосования.
При себе нужно иметь только паспорт.
Учитывая, что наибольшее количество узбекистанцев находятся в Российской Федерации, в этой стране решено организовать переносные урны для голосования.
Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все зарегистрированные партии уже выдвинули
своих кандидатов на пост главы государства.