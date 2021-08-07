https://uz.sputniknews.ru/20210807/nazvany-kandidaty-v-prezidenty-ot-vsex-partiy-19986167.html
Названы кандидаты в президенты от всех партий
Названы кандидаты в президенты от всех партий
УзЛиДеП официально выдвинула своего кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T11:55+0500
2021-08-07T11:55+0500
2021-08-07T17:15+0500
шавкат мирзиёев
президентские выборы в узбекистане
узлидеп
кандидат
выборы президента узбекистана-2021
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной пленум Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП). На заседании, в котором участвовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, было решено выдвинуть кандидатом на пост президента члена политического совета партии действующего главу государства Шавката Мирзиёева.Другие партии также определились с именами своих претендентов на высший политический пост. Так, НДПУ выдвинула зампредседателя Центрального совета партии Максуду Ворисову, ДП “Миллий тикланиш” - Алишера Кадырова, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов представит на выборах СДП "Адолат".Нынешние выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября этого года, 23 июля уже стартовала избирательная кампания.
https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html
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шавкат мирзиёев, президентские выборы в узбекистане, узлидеп, кандидат
Названы кандидаты в президенты от всех партий
11:55 07.08.2021 (обновлено: 17:15 07.08.2021)
УзЛиДеП официально выдвинула своего кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной пленум Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП). На заседании, в котором участвовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, было решено выдвинуть кандидатом на пост президента члена политического совета партии действующего главу государства Шавката Мирзиёева.
Другие партии также определились с именами своих претендентов на высший политический пост. Так, НДПУ выдвинула зампредседателя Центрального совета партии Максуду Ворисову
, ДП “Миллий тикланиш” - Алишера Кадырова
, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова
, а Бахром Абдухалимов
представит на выборах СДП "Адолат".
Нынешние выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября этого года, 23 июля уже стартовала избирательная кампания.