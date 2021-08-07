Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210807/nazvany-kandidaty-v-prezidenty-ot-vsex-partiy-19986167.html
Названы кандидаты в президенты от всех партий
Названы кандидаты в президенты от всех партий
УзЛиДеП официально выдвинула своего кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T11:55+0500
2021-08-07T17:15+0500
шавкат мирзиёев
президентские выборы в узбекистане
узлидеп
кандидат
выборы президента узбекистана-2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/579/58/5795894_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a02fc31a86623fde9a63fdccd55b46de.jpg
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной пленум Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП). На заседании, в котором участвовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, было решено выдвинуть кандидатом на пост президента члена политического совета партии действующего главу государства Шавката Мирзиёева.Другие партии также определились с именами своих претендентов на высший политический пост. Так, НДПУ выдвинула зампредседателя Центрального совета партии Максуду Ворисову, ДП “Миллий тикланиш” - Алишера Кадырова, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов представит на выборах СДП "Адолат".Нынешние выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября этого года, 23 июля уже стартовала избирательная кампания.
https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/579/58/5795894_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_33046be33355437379852007de91fcbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, президентские выборы в узбекистане, узлидеп, кандидат

Названы кандидаты в президенты от всех партий

11:55 07.08.2021 (обновлено: 17:15 07.08.2021)
708
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаги партии УзЛиДеп
Флаги партии УзЛиДеп - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
УзЛиДеП официально выдвинула своего кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной пленум Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП). На заседании, в котором участвовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, было решено выдвинуть кандидатом на пост президента члена политического совета партии действующего главу государства Шавката Мирзиёева.
Другие партии также определились с именами своих претендентов на высший политический пост. Так, НДПУ выдвинула зампредседателя Центрального совета партии Максуду Ворисову, ДП “Миллий тикланиш” - Алишера Кадырова, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов представит на выборах СДП "Адолат".
Нынешние выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября этого года, 23 июля уже стартовала избирательная кампания.
Зампредседателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК
24 июля, 15:28
1548
301100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:37На выборах президента в Узбекистане будут присутствовать около 800 наблюдателей
16:36В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
15:15Посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан
13:54В ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
13:22Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
12:49Запад лишил Украину права голоса
12:39Узбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ
11:55Названы кандидаты в президенты от всех партий
11:24НДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост
10:27Продано: Госдоля"Coca-Cola Uzbekistan" перешла турецкой компании
ВчераУдарная авиация и решающий бой: финальная фаза российско-узбекских учений в Термезе
ВчераГлавам ЦА представили промышленный потенциал региона
ВчераМирзиёев и Жапаров обсудили взаимодействие в энергетике
ВчераЛаборатория на колесах проверит Ташобласть на ВИЧ
ВчераОседлать успех: в Узбекистане намерены развивать коневодство и конный спорт
ВчераСила в единстве: масштабные учения в ЦА
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: бронзовая медаль и надежды на очередные победы
ВчераЖенщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
ВчераБолее ста лиц без гражданства в Бухаре получили паспорта Узбекистана
ВчераТалибы* захватили столицу афганской провинции Нимроз - город Зарандж