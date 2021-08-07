https://uz.sputniknews.ru/20210807/nazvany-kandidaty-v-prezidenty-ot-vsex-partiy-19986167.html

Названы кандидаты в президенты от всех партий

Названы кандидаты в президенты от всех партий

УзЛиДеП официально выдвинула своего кандидата в президенты на предстоящих в октябре выборах. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-07T11:55+0500

2021-08-07T11:55+0500

2021-08-07T17:15+0500

шавкат мирзиёев

президентские выборы в узбекистане

узлидеп

кандидат

выборы президента узбекистана-2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/579/58/5795894_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a02fc31a86623fde9a63fdccd55b46de.jpg

ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. В Ташкенте состоялся очередной пленум Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП). На заседании, в котором участвовал премьер-министр республики Абдулла Арипов, было решено выдвинуть кандидатом на пост президента члена политического совета партии действующего главу государства Шавката Мирзиёева.Другие партии также определились с именами своих претендентов на высший политический пост. Так, НДПУ выдвинула зампредседателя Центрального совета партии Максуду Ворисову, ДП “Миллий тикланиш” - Алишера Кадырова, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов представит на выборах СДП "Адолат".Нынешние выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября этого года, 23 июля уже стартовала избирательная кампания.

https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, президентские выборы в узбекистане, узлидеп, кандидат