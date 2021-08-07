https://uz.sputniknews.ru/20210807/v-ferganskoy-oblasti-zatopilo-fermerskie-uchastki-i-podvaly-jilyx-domov-19988951.html
В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений... 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T16:36+0500
2021-08-07T16:36+0500
2021-08-07T16:36+0500
происшествия
ферганская область
мчс узбекистана
наводнение
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Из-за проливных дождей в горной и холмистой местности Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана накануне вечером произошли сходы крупных селевых потоков. По этой причине в предгорной местности Сохского района Ферганской области произошло наводнение. В МЧС Узбекистана рассказали о потерях и устранении последствий стихии.В результате селя 80 метров автодороги ведущей из Соха в Риштан и проходящей по территории Сохского района, засыпано грязью и гравием.Всего было затоплено 40 фермерских участков, пристройки и подвалы жилых домов (25 квартир).На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств.О жертвах и пострадавших в наводнении не сообщается.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistane-iz-za-grozy-selo-na-10-chasov-okazalos-otrezano-ot-mira-19760469.html
ферганская область
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ферганская область, мчс узбекистана, наводнение
В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik.
Из-за проливных дождей в горной и холмистой местности Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана накануне вечером произошли сходы крупных селевых потоков. По этой причине в предгорной местности Сохского района Ферганской области произошло наводнение. В МЧС Узбекистана рассказали
о потерях и устранении последствий стихии.
В результате селя 80 метров автодороги ведущей из Соха в Риштан и проходящей по территории Сохского района, засыпано грязью и гравием.
Всего было затоплено 40 фермерских участков, пристройки и подвалы жилых домов (25 квартир).
На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств.
О жертвах и пострадавших в наводнении не сообщается.