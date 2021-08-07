https://uz.sputniknews.ru/20210807/v-ferganskoy-oblasti-zatopilo-fermerskie-uchastki-i-podvaly-jilyx-domov-19988951.html

В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов

В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов

На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений... 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-07T16:36+0500

2021-08-07T16:36+0500

2021-08-07T16:36+0500

происшествия

ферганская область

мчс узбекистана

наводнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/846/85/8468570_0:126:2048:1278_1920x0_80_0_0_b0aec0dc1bc6364134649a51ade24e3b.jpg

ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Из-за проливных дождей в горной и холмистой местности Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана накануне вечером произошли сходы крупных селевых потоков. По этой причине в предгорной местности Сохского района Ферганской области произошло наводнение. В МЧС Узбекистана рассказали о потерях и устранении последствий стихии.В результате селя 80 метров автодороги ведущей из Соха в Риштан и проходящей по территории Сохского района, засыпано грязью и гравием.Всего было затоплено 40 фермерских участков, пристройки и подвалы жилых домов (25 квартир).На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств.О жертвах и пострадавших в наводнении не сообщается.

https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistane-iz-za-grozy-selo-na-10-chasov-okazalos-otrezano-ot-mira-19760469.html

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ферганская область, мчс узбекистана, наводнение