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В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений... 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T16:36+0500
2021-08-07T16:36+0500
происшествия
ферганская область
мчс узбекистана
наводнение
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Из-за проливных дождей в горной и холмистой местности Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана накануне вечером произошли сходы крупных селевых потоков. По этой причине в предгорной местности Сохского района Ферганской области произошло наводнение. В МЧС Узбекистана рассказали о потерях и устранении последствий стихии.В результате селя 80 метров автодороги ведущей из Соха в Риштан и проходящей по территории Сохского района, засыпано грязью и гравием.Всего было затоплено 40 фермерских участков, пристройки и подвалы жилых домов (25 квартир).На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств.О жертвах и пострадавших в наводнении не сообщается.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistane-iz-za-grozy-selo-na-10-chasov-okazalos-otrezano-ot-mira-19760469.html
ферганская область
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ферганская область, мчс узбекистана, наводнение

В Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов

16:36 07.08.2021
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© FB/ nea.georgiaСель сошел на дороге к границе Грузии с РФ
Сель сошел на дороге к границе Грузии с РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© FB/ nea.georgia
На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. Из-за проливных дождей в горной и холмистой местности Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана накануне вечером произошли сходы крупных селевых потоков. По этой причине в предгорной местности Сохского района Ферганской области произошло наводнение. В МЧС Узбекистана рассказали о потерях и устранении последствий стихии.
В результате селя 80 метров автодороги ведущей из Соха в Риштан и проходящей по территории Сохского района, засыпано грязью и гравием.
Всего было затоплено 40 фермерских участков, пристройки и подвалы жилых домов (25 квартир).
На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы, при районной администрации создан оперативный штаб, в состав которой вошли руководители подразделений ответственных ведомств.
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21 июля, 10:52
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О жертвах и пострадавших в наводнении не сообщается.
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