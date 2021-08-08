https://uz.sputniknews.ru/20210808/eldor-shomurodov-zabil-pervyy-gol-v-sostave-romy-19991663.html

Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"

Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"

На 27-й минуте матча "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды. 08.08.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

италия

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Накануне вечером итальянский клуб "Рома" провела предсезонный контрольный матч против испанской команды из Севильи - "Бетиса". В стартовом составе на поле вышел и узбекистанец Элдор Шомуродов.Футболисты "Бетиса" открыли счет на 3-й минуте. На 27-й минуте "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды.Во втором тайме узбекистанец помог забить мяч в ворота соперника - на 51-й минуте он ассистировал Жанлуке Манчини, который успешно реализовал задуманное.Во второй сорокапятиминутке Шомуродов был заменен на Мараша Кумбулу, а три игрока "Ромы" были удалены с поля за нарушение правил. "Бетис" же, воспользовавшись численным преимуществом, выиграл матч со счетом 5: 2.На днях Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома". В составе римлян форвард будет играть под номером "14". Известно, что "волки" выкупили форварда у генуэзского клуба за €17,5 млн. В прошлом году узбекистанец перешел в "Дженоа" из российского "Ростова". Тогда стоимость трансфера нападающего была всего €7,5 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/eldor-shomurodov-na-pervoy-trenirovke-v-sostave-komandy-fk-roma--foto-i-video-19974931.html

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италия, футбол, элдор шомуродов