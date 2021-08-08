Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210808/eldor-shomurodov-zabil-pervyy-gol-v-sostave-romy-19991663.html
Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"
Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"
На 27-й минуте матча "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды. 08.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-08T11:03+0500
2021-08-08T11:34+0500
спорт
италия
футбол
элдор шомуродов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/08/19991945_0:108:2075:1275_1920x0_80_0_0_cfceb5880de38bfd7e8bf606d1307265.jpg
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Накануне вечером итальянский клуб "Рома" провела предсезонный контрольный матч против испанской команды из Севильи - "Бетиса". В стартовом составе на поле вышел и узбекистанец Элдор Шомуродов.Футболисты "Бетиса" открыли счет на 3-й минуте. На 27-й минуте "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды.Во втором тайме узбекистанец помог забить мяч в ворота соперника - на 51-й минуте он ассистировал Жанлуке Манчини, который успешно реализовал задуманное.Во второй сорокапятиминутке Шомуродов был заменен на Мараша Кумбулу, а три игрока "Ромы" были удалены с поля за нарушение правил. "Бетис" же, воспользовавшись численным преимуществом, выиграл матч со счетом 5: 2.На днях Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома". В составе римлян форвард будет играть под номером "14". Известно, что "волки" выкупили форварда у генуэзского клуба за €17,5 млн. В прошлом году узбекистанец перешел в "Дженоа" из российского "Ростова". Тогда стоимость трансфера нападающего была всего €7,5 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/eldor-shomurodov-na-pervoy-trenirovke-v-sostave-komandy-fk-roma--foto-i-video-19974931.html
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/08/19991945_116:0:1960:1383_1920x0_80_0_0_6cdb4b65862208d9ef9320825bf424ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
италия, футбол, элдор шомуродов

Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"

11:03 08.08.2021 (обновлено: 11:34 08.08.2021)
2533
© AFP / CRISTINA QUICLERУзбекский нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами "Реал Бетис" и "Рома" на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье
Узбекский нападающий Ромы Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами Реал Бетис и Рома на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
© AFP / CRISTINA QUICLER
На 27-й минуте матча "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Накануне вечером итальянский клуб "Рома" провела предсезонный контрольный матч против испанской команды из Севильи - "Бетиса". В стартовом составе на поле вышел и узбекистанец Элдор Шомуродов.

Футболисты "Бетиса" открыли счет на 3-й минуте. На 27-й минуте "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды.
© AFP / CRISTINA QUICLERУзбекский нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами "Реал Бетис" и "Рома" на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье
Узбекский нападающий Ромы Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами Реал Бетис и Рома на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
Узбекский нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами "Реал Бетис" и "Рома" на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье
© AFP / CRISTINA QUICLER
Во втором тайме узбекистанец помог забить мяч в ворота соперника - на 51-й минуте он ассистировал Жанлуке Манчини, который успешно реализовал задуманное.

Во второй сорокапятиминутке Шомуродов был заменен на Мараша Кумбулу, а три игрока "Ромы" были удалены с поля за нарушение правил. "Бетис" же, воспользовавшись численным преимуществом, выиграл матч со счетом 5: 2.
Элдор Шомуродов на тренировочных занятиях в составе команды ФК Рома - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Спорт
Элдор Шомуродов на первой тренировке в составе команды ФК "Рома" — фото и видео
6 августа, 13:21
4059
На днях Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома". В составе римлян форвард будет играть под номером "14".
Известно, что "волки" выкупили форварда у генуэзского клуба за €17,5 млн.
В прошлом году узбекистанец перешел в "Дженоа" из российского "Ростова". Тогда стоимость трансфера нападающего была всего €7,5 млн.
700000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:15Куда поедут олимпийцы Узбекистана после возвращения на родину - НОК
14:52В Самаркандской области фермер выращивал коноплю на своем поле
14:25Как прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото
13:28Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
13:22Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
12:48Новая российская гиперзвуковая ракета Х-95: что о ней известно
12:37Для абитуриентов с положительным COVID-тестом организуют повторные экзамены
11:47Триумфальное завершение Олимпиады: Джалолов завоевал "золото"
11:03Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: итоги 15-го соревновательного дня
ВчераУзбекистанцы смогут проголосовать из любой точки мира - ЦИК
ВчераНа выборах президента в Узбекистане будут присутствовать около 800 наблюдателей
ВчераВ Ферганской области затопило фермерские участки и подвалы жилых домов
ВчераПосольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан
ВчераВ ГУВД Ташкента призвали граждан не доверять малознакомым свои деньги
ВчераБывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
ВчераЗапад лишил Украину права голоса
ВчераУзбекистан задействовал дроны российского производства в учениях у афганских границ
ВчераНазваны кандидаты в президенты от всех партий
ВчераНДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост