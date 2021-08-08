Спорт
Элдор Шомуродов забил первый гол в составе "Ромы"
11:03 08.08.2021 (обновлено: 11:34 08.08.2021)
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© AFP / CRISTINA QUICLERУзбекский нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами "Реал Бетис" и "Рома" на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье
© AFP / CRISTINA QUICLER
На 27-й минуте матча "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Накануне вечером итальянский клуб "Рома" провела предсезонный контрольный матч против испанской команды из Севильи - "Бетиса". В стартовом составе на поле вышел и узбекистанец Элдор Шомуродов.
Футболисты "Бетиса" открыли счет на 3-й минуте. На 27-й минуте "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды.
Футболисты "Бетиса" открыли счет на 3-й минуте. На 27-й минуте "Рома" сумел отыграться: Элдор блестяще провел свой первый гол в составе команды.
© AFP / CRISTINA QUICLERУзбекский нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами "Реал Бетис" и "Рома" на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье
Узбекский нападающий "Ромы" Элдор Шомуродов (слева) во время матча между командами "Реал Бетис" и "Рома" на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье
© AFP / CRISTINA QUICLER
Во втором тайме узбекистанец помог забить мяч в ворота соперника - на 51-й минуте он ассистировал Жанлуке Манчини, который успешно реализовал задуманное.
Во второй сорокапятиминутке Шомуродов был заменен на Мараша Кумбулу, а три игрока "Ромы" были удалены с поля за нарушение правил. "Бетис" же, воспользовавшись численным преимуществом, выиграл матч со счетом 5: 2.
Во второй сорокапятиминутке Шомуродов был заменен на Мараша Кумбулу, а три игрока "Ромы" были удалены с поля за нарушение правил. "Бетис" же, воспользовавшись численным преимуществом, выиграл матч со счетом 5: 2.
На днях Элдор Шомуродов подписал пятилетний контракт с ФК "Рома". В составе римлян форвард будет играть под номером "14".
Известно, что "волки" выкупили форварда у генуэзского клуба за €17,5 млн.
В прошлом году узбекистанец перешел в "Дженоа" из российского "Ростова". Тогда стоимость трансфера нападающего была всего €7,5 млн.