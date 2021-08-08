https://uz.sputniknews.ru/20210808/uzbekistan-uvelichil-summu-subsidiy-po-ipotechnym-kreditam-19994898.html

Узбекистан увеличил сумму субсидий по ипотечным кредитам

Узбекистан увеличил сумму субсидий по ипотечным кредитам

Максимальный размер субсидии на первоначальный взнос на жилье в сельской местности увеличен с 28 млн сумов до 31 млн 500 тысяч сумов. 08.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-08T17:09+0500

2021-08-08T17:09+0500

2021-08-08T17:09+0500

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ипотека

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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. В Узбекистане решено увеличить сумму субсидий по ипотечным кредитам. Раньше эта цифра составляла 960,4 млрд сумов, теперь же она увеличилась до 1 трлн 97 млрд сумов, передает Минюст.В профильном указе глава государства лишил Минфин ежегодно определять стоимость жилья по ипотечному кредитованию. Теперь эти функции будет выполнять Министерство экономического развития и сокращения бедности. Кроме того в задачи ведомства войдет пересмотр цен каждые полгода, ориентируясь на рыночные принципы.В этом году увеличено количество домов, строящихся по ипотечному кредитованию: с 33 114 до 35 120.Максимальный размер субсидии на первоначальный взнос на жилье в сельской местности увеличен с 28 млн сумов до 31 млн 500 тысяч сумов.В мае специалисты Центра экономических исследований и реформ прогнозировали рост количества сделок с недвижимостью в узбекской столице, которые будут ставить локальные рекорды на рынке. Однако, по мнению экспертов, резкого роста цен не ожидается.Изучение спроса на недвижимость в январе-апреле текущего года указывает на полное восстановление экономической активности в Узбекистане.

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