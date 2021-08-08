https://uz.sputniknews.ru/20210808/v-zaaminskom-natsionalnom-parke-vspyxnul-pojar---mchs-19996354.html

В Зааминском национальном парке вспыхнул пожар - МЧС

В Зааминском национальном парке вспыхнул пожар - МЧС

Быстро потушить огонь не удалось - спасательная операция заняла почти два часа, были задействованы 55 пожарных. 08.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-08T19:15+0500

2021-08-08T19:15+0500

2021-08-08T19:15+0500

происшествия

пожар

мчс узбекистана

тушение пожара

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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Несколько часов назад в Зааминском национальном парке в Джизакской области произошло возгорание. Сообщение о ЧП поступило в 16:37 региональное Управление по чрезвычайным ситуациям. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные бригады МЧС, которые взяли ситуацию под контроль. Однако быстро потушить огонь не удалось - спасательная операция заняла почти два часа, были задействованы 55 пожарных. В 18-20 возгорание было полностью ликвидировано. По данным МЧС, в результате пожара пострадали насаждения на 10 сотках. К счастью, люди в огне не пострадали.Несколько дней назад в этом же районе области также произошел пожар. В огне оказались около 80 гектаров земли. К тушению пожара были привлечены силы МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Пограничных войск, а также Госкомитета по лесному хозяйству. С пламенем в течение 8 часов боролись 14 единиц основной пожарной техники, 1 поисково-спасательный отряд и 4 вертолета.

https://uz.sputniknews.ru/20210516/v-botanicheskom-sadu-vspyxnul-pojar-18751049.html

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пожар, мчс узбекистана, тушение пожара