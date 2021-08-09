https://uz.sputniknews.ru/20210809/asadov-rasskazal-o-xode-podgotovki-vizita-shavkata-mirziyoeva-v-rossiyu-20001202.html

Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию

Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию

Формирование повестки дня предстоящего визита главы Узбекистана в РФ продолжается, но точные сроки будут известны позже. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T12:22+0500

2021-08-09T12:22+0500

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политика

визит

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Точные сроки визита Шавката Мирзиёева в Россию зависят от развития эпидемической ситуации, но подготовка к нему идет полным ходом.Так ответил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан в ходе очередного брифинга.В частности, Асадов отметил, что правительственные делегации обеих стран очень активно обмениваются визитами. К примеру, в июне этого года премьер-министр Узбекистана побывал в России. А Ташкент, в свою очередь, принимал президента Татарстана, министра здравоохранения РФ, главу российских железных дорог и других представителей российского правительства.Формирование повестки дня предстоящего визита продолжается, но точные сроки будут известны позже, заключил Асадов.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-i-uzbekistan-gotovyatsya-k-vizitu-mirziyoeva-v-rf--mishustin-19352885.html

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