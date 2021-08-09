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Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию
Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию
Формирование повестки дня предстоящего визита главы Узбекистана в РФ продолжается, но точные сроки будут известны позже. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T12:22+0500
2021-08-09T12:22+0500
2021-08-09T12:26+0500
политика
визит
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Точные сроки визита Шавката Мирзиёева в Россию зависят от развития эпидемической ситуации, но подготовка к нему идет полным ходом.Так ответил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан в ходе очередного брифинга.В частности, Асадов отметил, что правительственные делегации обеих стран очень активно обмениваются визитами. К примеру, в июне этого года премьер-министр Узбекистана побывал в России. А Ташкент, в свою очередь, принимал президента Татарстана, министра здравоохранения РФ, главу российских железных дорог и других представителей российского правительства.Формирование повестки дня предстоящего визита продолжается, но точные сроки будут известны позже, заключил Асадов.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-i-uzbekistan-gotovyatsya-k-vizitu-mirziyoeva-v-rf--mishustin-19352885.html
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визит, президент узбекистана
Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию
12:22 09.08.2021 (обновлено: 12:26 09.08.2021)
Формирование повестки дня предстоящего визита главы Узбекистана в РФ продолжается, но точные сроки будут известны позже.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Точные сроки визита Шавката Мирзиёева в Россию зависят от развития эпидемической ситуации, но подготовка к нему идет полным ходом.
Так ответил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан
в ходе очередного брифинга.
В частности, Асадов отметил, что правительственные делегации обеих стран очень активно обмениваются визитами. К примеру, в июне этого года премьер-министр Узбекистана побывал в России. А Ташкент, в свою очередь, принимал президента Татарстана, министра здравоохранения РФ, главу российских железных дорог и других представителей российского правительства.
Формирование повестки дня предстоящего визита продолжается, но точные сроки будут известны позже, заключил Асадов.