https://uz.sputniknews.ru/20210809/bolshaya-troyka-obsudit-situatsiyu-v-afganistane-20013221.html

Большая "тройка" обсудит ситуацию в Афганистане

Большая "тройка" обсудит ситуацию в Афганистане

Встреча пройдет 10 августа в Дохе, сообщает МИД Катара. Ожидания экспертов от встречи "самые хорошие", но больших перемен не предвидится. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T22:08+0500

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2021-08-09T22:08+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сша

пакистан

афганистан

катар

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ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Расширенная "тройка" (Россия, Китай, США и Пакистан) обсудят возможности разрешения ситуации в Афганистане 10 августа в Дохе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара. Переговоры пройдут в закрытом режиме.Ожидания от встречи самые хорошие, заверил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Однако, по мнению экспертов, реального прогресса в стабилизации ситуации до осени не будет.Противостояние между правительственными силами и движением "Талибан"* в Афганистане продолжается не первый год. В последние месяцы в связи с выводом американского воинского контингента ситуация в стране резко обострилась. Талибы* заявляют о захвате обширных территорий, включая столиц пяти из 34 афганских провинций. Эта тема стала одной из центральных на конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность", проходившей в Ташкенте 15-16 июля.В ходе конференции глава российского МИД подчеркнул необходимость мер по достижению устойчивого мира в Афганистане.Глава Афганистана Ашраф Гани на этой конференции также выразил стремление к миру и стабильности в стране.Вывод американских войск осуществляется в соответствии с соглашением о мире, подписанном руководством США и "Талибана"* в Дохе 2020 году. Помимо вывода войск, соглашение предусматривает начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако прогресса в этих переговорах пока не достигнуто.В ответ на возможные угрозы со стороны талибов* Россия, Таджикистан и Узбекистан проводят ряд военных учений на границе с Афганистаном.* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210808/kak-proshli-sovmestnye-voennye-ucheniya-uzbekistana-i-rossii-v-termeze---foto-19993194.html

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