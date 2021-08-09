https://uz.sputniknews.ru/20210809/bolshaya-troyka-obsudit-situatsiyu-v-afganistane-20013221.html
Большая "тройка" обсудит ситуацию в Афганистане
Большая "тройка" обсудит ситуацию в Афганистане
Встреча пройдет 10 августа в Дохе, сообщает МИД Катара. Ожидания экспертов от встречи "самые хорошие", но больших перемен не предвидится. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T22:08+0500
2021-08-09T22:08+0500
2021-08-09T22:08+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
пакистан
афганистан
катар
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ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Расширенная "тройка" (Россия, Китай, США и Пакистан) обсудят возможности разрешения ситуации в Афганистане 10 августа в Дохе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Катара. Переговоры пройдут в закрытом режиме.Ожидания от встречи самые хорошие, заверил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Однако, по мнению экспертов, реального прогресса в стабилизации ситуации до осени не будет.Противостояние между правительственными силами и движением "Талибан"* в Афганистане продолжается не первый год. В последние месяцы в связи с выводом американского воинского контингента ситуация в стране резко обострилась. Талибы* заявляют о захвате обширных территорий, включая столиц пяти из 34 афганских провинций. Эта тема стала одной из центральных на конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность", проходившей в Ташкенте 15-16 июля.В ходе конференции глава российского МИД подчеркнул необходимость мер по достижению устойчивого мира в Афганистане.Глава Афганистана Ашраф Гани на этой конференции также выразил стремление к миру и стабильности в стране.Вывод американских войск осуществляется в соответствии с соглашением о мире, подписанном руководством США и "Талибана"* в Дохе 2020 году. Помимо вывода войск, соглашение предусматривает начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако прогресса в этих переговорах пока не достигнуто.В ответ на возможные угрозы со стороны талибов* Россия, Таджикистан и Узбекистан проводят ряд военных учений на границе с Афганистаном.* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210805/granitsa-pod-kontrolem-tadjikistanu-pomosch-ne-nujna---odkb-19967216.html
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сша, пакистан, афганистан, катар
Большая "тройка" обсудит ситуацию в Афганистане
Встреча пройдет 10 августа в Дохе, сообщает МИД Катара. Ожидания экспертов от встречи "самые хорошие", но больших перемен не предвидится.
ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik.
Расширенная "тройка" (Россия, Китай, США и Пакистан) обсудят возможности разрешения ситуации в Афганистане 10 августа в Дохе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МИД Катара. Переговоры пройдут в закрытом режиме.
Ожидания от встречи самые хорошие, заверил
спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Однако, по мнению экспертов, реального прогресса в стабилизации ситуации до осени не будет.
Противостояние между правительственными силами и движением "Талибан"* в Афганистане продолжается не первый год. В последние месяцы в связи с выводом американского воинского контингента ситуация в стране резко обострилась. Талибы* заявляют о захвате обширных территорий, включая столиц пяти из 34 афганских провинций.
Эта тема стала одной из центральных на конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность
", проходившей в Ташкенте 15-16 июля.
В ходе конференции глава российского МИД подчеркнул необходимость мер по достижению устойчивого мира в Афганистане.
"Созданию необходимых условий для движения в этом направлении призваны помогать хорошо зарекомендовавшие себя механизмы "московского" формата, контактной группы "ШОС-Афганистан", а также расширенной "тройки" Россия, Китай, США плюс Пакистан", сказал дипломат.
Глава Афганистана Ашраф Гани на этой конференции также выразил стремление к миру и стабильности в стране.
"Афганский народ доверил мне управление государством, и я буду стараться оправдать это доверие. Моя основная задача — обеспечить устойчивое развитие и дальнейшее процветание республики", — заключил Ашраф Гани.
Вывод американских войск осуществляется в соответствии с соглашением о мире, подписанном руководством США и "Талибана"* в Дохе 2020 году. Помимо вывода войск, соглашение предусматривает начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако прогресса в этих переговорах пока не достигнуто.
В ответ на возможные угрозы со стороны талибов* Россия, Таджикистан и Узбекистан проводят ряд военных учений на границе с Афганистаном.
* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ и ряде других стран