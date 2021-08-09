Как узбекское солнце растопило сердца - кинематографисты готовятся к премьере

ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Завершились съемки российско-узбекской картины под названием "Солнце на вкус" ("Куёш лаззати" - узб.), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Премьера ожидается в конце сентября в рамках ХIII ташкентского международного фестиваля "Ипак йўли дурдонаси" ("Жемчужина шелкового пути" - узб.). Авторы фильма рассказали историю названия фильма - какой вкус они могли распознать в солнце?Ответ на этот вопрос кроется в сценарии фильма. Изначально, сюжет был прост: дедушка и его внук пропадают в Узбекистане и вся семья пускается в мучительные поиски.Однако, по словам директора картины Сайёры Худойбердиевой, увидев красоты древних городов - Бухары, Самарканда и Хивы, российские кинематографисты решили внести коррективы в сюжетную линию. Согласно новому сценарию, московская семья приезжает в Узбекистан. Родители и дети, которые раньше постоянно ссорились между собой, во время пребывания в республике заново узнают друг друга, учатся по-настоящему ценить и любить. Получается, именно так жаркое восточное солнце растопило многолетний лед, таившийся в их сердцах...В этом смысле название фильма раскрывает его содержание.Кроме того, в рамках ташкентского кинофестиваля представят еще одну картину, снятую также совместно с российскими кинематографистами - это вторая часть фильма "Барон". Известно, что первая его часть стала очень популярной среди зрителей в Узбекистане. Режиссер Рустам Саъдиев назвал эту работу своего рода подарком для кинолюбителей и поклонников первой части.Сотрудничество России и Узбекистана в области кинематографа набирает обороты, обещая интересные совместные проекты: в этом году во ВГИК поступили 30 студентов из Узбекистана. Кроме того, студенты также будут посещать актерские мастерские вуза. Открытие ташкентского филиала ВГИКа также состоится в рамках предстоящего кинофестиваля.
Согласно новому сценарию, московская семья приезжает в Узбекистан. Родители и дети, которые раньше постоянно ссорились между собой, во время пребывания в республике заново узнают друг друга, учатся по-настоящему ценить и любить.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. Завершились съемки российско-узбекской картины под названием "Солнце на вкус" ("Куёш лаззати" - узб.), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Премьера ожидается в конце сентября в рамках ХIII ташкентского международного фестиваля "Ипак йўли дурдонаси" ("Жемчужина шелкового пути" - узб.).
Согласно новому сценарию, московская семья приезжает в Узбекистан. Родители и дети, которые раньше постоянно ссорились между собой, во время пребывания в республике заново узнают друг друга, учатся по-настоящему ценить и любить. Получается, именно так жаркое восточное солнце растопило многолетний лед, таившийся в их сердцах...
В этом смысле название фильма раскрывает его содержание.
Кроме того, в рамках ташкентского кинофестиваля представят еще одну картину, снятую также совместно с российскими кинематографистами - это вторая часть фильма "Барон". Известно, что первая его часть стала очень популярной среди зрителей в Узбекистане. Режиссер Рустам Саъдиев назвал эту работу своего рода подарком для кинолюбителей и поклонников первой части.
Сотрудничество России и Узбекистана в области кинематографа набирает обороты, обещая интересные совместные проекты: в этом году во ВГИК поступили 30 студентов из Узбекистана. Кроме того, студенты также будут посещать актерские мастерские вуза.
Открытие ташкентского филиала ВГИКа также состоится в рамках предстоящего кинофестиваля.
Для справки:
XIII ташкентский международный кинофестиваль "Ипак йўли дурдонаси" ("Жемчужина шелкового пути" - узб.) является преемником знаменитого кинофестиваля Стран Азии, Африки и Латинской Америки, который проводился в Ташкенте с 1968 по 1997 годы.
В этом году фестиваль пройдет с 28 сентября по 3 октября 2021 года.