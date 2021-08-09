https://uz.sputniknews.ru/20210809/prezident-vstretitsya-s-chempionami-i-prizerami-olimpiady-v-tokio-20004091.html

Президент встретится с чемпионами и призерами Олимпиады в Токио

Президент встретится с чемпионами и призерами Олимпиады в Токио

По словам Асадова, глава государства также активно готовится к открытому диалогу с предпринимателями республики. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T13:42+0500

2021-08-09T13:42+0500

2021-08-09T13:48+0500

политика

шавкат мирзиёев

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В рамках традиционного брифинга руководитель пресс-службы президента Шерзод Асадов рассказал о планах лидера Узбекистана на ближайшую неделю.Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, сегодня руководитель республики проведет совещание, на котором будут обсуждены вопросы нефтегазовой сферы.Также в течение недели Шавкат Мирзиёев ознакомится с презентацией развития производственной сферы в Ташобласти, совершенствования системы питьевого водоснабжения в Сурхандарьинской области и проектов придорожной инфраструктуры.Глава государства встретится также с чемпионами и призерами Олимпиады в Токио.Ранее мы сообщали, что Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию. По его словам, формирование повестки дня предстоящего визита главы Узбекистана в РФ продолжается, но точные сроки будут известны позже, поскольку зависят от развития эпидемической ситуации.

https://uz.sputniknews.ru/20210808/kuda-poedut-olimpiytsy-uzbekistana-posle-vozvrascheniya-na-rodinu---nok-19994707.html

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шавкат мирзиёев, шерзод асадов