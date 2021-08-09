https://uz.sputniknews.ru/20210809/vaktsinatsiya-uzbeksko-kitayskim-preparatom-priostanovlena-iz-za-texproblem-20007668.html
Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
В течение недели специалисты планируют наладить систему оповещения населения и возобновить вакцинацию вторым и третьим компонентами препарата. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T17:05+0500
2021-08-09T17:05+0500
2021-08-09T17:20+0500
общество
узбекистан
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Узбекистане на неделю остановлена полная вакцинация от COVID-19 рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Все дело в технических проблемах с оповещением населения, сообщает РИА Новости.С 9 августа в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.В ведомстве отметили, что из-за увеличения объемов поставок вакцин и роста количества желающих получить прививки важно правильно спланировать этот процесс. Поэтому решено было взять "тайм-аут".На сегодняшний день наиболее массово в Узбекистане используется вакцина Anhui Zhifei Longcom. С марта в страну прибыло уже 10,5 миллиона доз китайского препарата из общего поступившего объема в 14,58 миллиона доз.После получения первого компонента вакцины от COVID гражданам республики приходят sms с информацией о месте, времени и порядке получения следующих доз препаратов. В последние дни жители стали жаловаться, что не получают таких уведомлений. Были и случаи, когда приходят уведомления о вакцинации не тем препаратом, который был получен ранее.Несколько дней назад центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал результаты телефонного опроса жителей страны.Оказалось, что готовность вакцинироваться от коронавирусной инфекции подтвердили 53,2% граждан страны. Более трети опрошенных (36,5%) отказываются делать прививку. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/pervye-partii-vaktsiny-sputnik-v-proizvedeny-v-uzbekistane--rfpi-19898575.html
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узбекистан, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
17:05 09.08.2021 (обновлено: 17:20 09.08.2021)
В течение недели специалисты планируют наладить систему оповещения населения и возобновить вакцинацию вторым и третьим компонентами препарата.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik.
По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Узбекистане на неделю остановлена полная вакцинация от COVID-19 рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Все дело в технических проблемах с оповещением населения, сообщает РИА Новости
.
С 9 августа в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.
В ведомстве отметили, что из-за увеличения объемов поставок вакцин и роста количества желающих получить прививки важно правильно спланировать этот процесс. Поэтому решено было взять "тайм-аут".
На сегодняшний день наиболее массово в Узбекистане используется вакцина Anhui Zhifei Longcom. С марта в страну прибыло уже 10,5 миллиона доз китайского препарата из общего поступившего объема в 14,58 миллиона доз.
После получения первого компонента вакцины от COVID гражданам республики приходят sms с информацией о месте, времени и порядке получения следующих доз препаратов. В последние дни жители стали жаловаться, что не получают таких уведомлений. Были и случаи, когда приходят уведомления о вакцинации не тем препаратом, который был получен ранее.
Несколько дней назад центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал
результаты телефонного опроса жителей страны.
Оказалось, что готовность вакцинироваться от коронавирусной инфекции подтвердили 53,2% граждан страны. Более трети опрошенных (36,5%) отказываются делать прививку. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить.
С 19 июля в Узбекистане также ввели
обязательную прививку для отдельных категорий населения.