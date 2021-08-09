https://uz.sputniknews.ru/20210809/vaktsinatsiya-uzbeksko-kitayskim-preparatom-priostanovlena-iz-za-texproblem-20007668.html

Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем

Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем

В течение недели специалисты планируют наладить систему оповещения населения и возобновить вакцинацию вторым и третьим компонентами препарата. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T17:05+0500

2021-08-09T17:05+0500

2021-08-09T17:20+0500

общество

узбекистан

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Узбекистане на неделю остановлена полная вакцинация от COVID-19 рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Все дело в технических проблемах с оповещением населения, сообщает РИА Новости.С 9 августа в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.В ведомстве отметили, что из-за увеличения объемов поставок вакцин и роста количества желающих получить прививки важно правильно спланировать этот процесс. Поэтому решено было взять "тайм-аут".На сегодняшний день наиболее массово в Узбекистане используется вакцина Anhui Zhifei Longcom. С марта в страну прибыло уже 10,5 миллиона доз китайского препарата из общего поступившего объема в 14,58 миллиона доз.После получения первого компонента вакцины от COVID гражданам республики приходят sms с информацией о месте, времени и порядке получения следующих доз препаратов. В последние дни жители стали жаловаться, что не получают таких уведомлений. Были и случаи, когда приходят уведомления о вакцинации не тем препаратом, который был получен ранее.Несколько дней назад центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал результаты телефонного опроса жителей страны.Оказалось, что готовность вакцинироваться от коронавирусной инфекции подтвердили 53,2% граждан страны. Более трети опрошенных (36,5%) отказываются делать прививку. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/pervye-partii-vaktsiny-sputnik-v-proizvedeny-v-uzbekistane--rfpi-19898575.html

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узбекистан, вакцинация от covid-19 в узбекистане