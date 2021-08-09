Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210809/vaktsinatsiya-uzbeksko-kitayskim-preparatom-priostanovlena-iz-za-texproblem-20007668.html
Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
В течение недели специалисты планируют наладить систему оповещения населения и возобновить вакцинацию вторым и третьим компонентами препарата. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T17:05+0500
2021-08-09T17:20+0500
общество
узбекистан
вакцинация от covid-19 в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18055846_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_42d03913adb20ca57b6c0f4ad973586b.jpg
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Узбекистане на неделю остановлена полная вакцинация от COVID-19 рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Все дело в технических проблемах с оповещением населения, сообщает РИА Новости.С 9 августа в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.В ведомстве отметили, что из-за увеличения объемов поставок вакцин и роста количества желающих получить прививки важно правильно спланировать этот процесс. Поэтому решено было взять "тайм-аут".На сегодняшний день наиболее массово в Узбекистане используется вакцина Anhui Zhifei Longcom. С марта в страну прибыло уже 10,5 миллиона доз китайского препарата из общего поступившего объема в 14,58 миллиона доз.После получения первого компонента вакцины от COVID гражданам республики приходят sms с информацией о месте, времени и порядке получения следующих доз препаратов. В последние дни жители стали жаловаться, что не получают таких уведомлений. Были и случаи, когда приходят уведомления о вакцинации не тем препаратом, который был получен ранее.Несколько дней назад центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал результаты телефонного опроса жителей страны.Оказалось, что готовность вакцинироваться от коронавирусной инфекции подтвердили 53,2% граждан страны. Более трети опрошенных (36,5%) отказываются делать прививку. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить.С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/pervye-partii-vaktsiny-sputnik-v-proizvedeny-v-uzbekistane--rfpi-19898575.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18055846_133:0:1134:751_1920x0_80_0_0_dbc8a277a5a9c428a473d8a1d282baff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем

17:05 09.08.2021 (обновлено: 17:20 09.08.2021)
969
© https://t.me/vaksinauzbВакцина ZF-UZ-VAC2001
Вакцина ZF-UZ-VAC2001 - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© https://t.me/vaksinauzb
В течение недели специалисты планируют наладить систему оповещения населения и возобновить вакцинацию вторым и третьим компонентами препарата.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Узбекистане на неделю остановлена полная вакцинация от COVID-19 рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Все дело в технических проблемах с оповещением населения, сообщает РИА Новости.
С 9 августа в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.
В ведомстве отметили, что из-за увеличения объемов поставок вакцин и роста количества желающих получить прививки важно правильно спланировать этот процесс. Поэтому решено было взять "тайм-аут".
На сегодняшний день наиболее массово в Узбекистане используется вакцина Anhui Zhifei Longcom. С марта в страну прибыло уже 10,5 миллиона доз китайского препарата из общего поступившего объема в 14,58 миллиона доз.
После получения первого компонента вакцины от COVID гражданам республики приходят sms с информацией о месте, времени и порядке получения следующих доз препаратов. В последние дни жители стали жаловаться, что не получают таких уведомлений. Были и случаи, когда приходят уведомления о вакцинации не тем препаратом, который был получен ранее.
Медицинский сотрудник держит в руке ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2021
Общество
Первые партии вакцины "Спутник V" произведены в Узбекистане — РФПИ
31 июля, 16:43
3311
Несколько дней назад центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал результаты телефонного опроса жителей страны.
Оказалось, что готовность вакцинироваться от коронавирусной инфекции подтвердили 53,2% граждан страны. Более трети опрошенных (36,5%) отказываются делать прививку. Каждый десятый участник опроса затруднился ответить.
С 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:46В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
17:41Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята
17:24В Актау назначен новый Генеральный консул Узбекистана
17:05Вакцинация узбекско-китайским препаратом приостановлена из-за техпроблем
16:58Скандалы, курьезы, прощания, слезы – Олимпиада в Токио для спортсменов из СНГ
16:56Очень скоро, но не надо гадать: Лукашенко о своем уходе с поста президента Беларуси
15:39Какие автомобили подарят власти Узбекистана победителям токийской Олимпиады — видео
15:36Робот сыграл в баскетбол на олимпийской площадке
15:32Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году
14:50Вокруг Чарвакского водохранилища появится лес
14:21Списать не удастся: в центре тестирования рассказали о вступительных экзаменах
14:13Сайонара, Токио: самые яркие моменты церемонии закрытия летних ОИ
13:42Президент встретится с чемпионами и призерами Олимпиады в Токио
13:08В Бабьем Яре призывают простить нацистов и их пособников
12:34Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
12:22Асадов рассказал о ходе подготовки визита Шавката Мирзиёева в Россию
11:56В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов
11:07Власти Узбекистана подробно изучат случаи участия сограждан в массовых драках в РФ
10:45КамАЗ примет на работу 400 трудовых мигрантов из Узбекистана
09:56"Нужно идти до конца": Отабек Умаров поздравил Баходыра Джалолова с победой