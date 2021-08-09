https://uz.sputniknews.ru/20210809/zritelyam-predstavili-tizer-filma-ob-aleksandre-faynberge---film-uje-snyat-20008590.html

Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята

Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята

Съемки кино — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа". 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T17:41+0500

2021-08-09T17:41+0500

2021-08-09T17:50+0500

культура

узбекистан

поэт

документальный фильм

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Агентстве кинематографии опубликовали тизер документального фильма об узбекистанском поэте Александре Файнберге.Как сообщается в Telegram-канале структуры, картина снята ГУП "Студия документальных и хронических фильмов" по ​​заказу Узбекского агентства кинематографии.В 40-секундном ролике все актеры сняты либо в затемненной комнате, либо со спины. Вероятно, авторы хотели создать интригу и таким образом привлечь зрителей к просмотру ленты.Съемки фильма — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа", который посвятят поэтам и писателям, чьи статуи установлены на Аллее литераторов в Ташкенте год назад.О начале работы над фильмом сообщалось всего три месяца назад.

https://uz.sputniknews.ru/20191103/V-Tashkente-ustanovili-memorialnuyu-dosku-na-dome-gde-zhil-narodnyy-poet-12725931.html

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