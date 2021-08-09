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Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята
Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята
Съемки кино — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа". 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T17:41+0500
2021-08-09T17:50+0500
культура
узбекистан
поэт
документальный фильм
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Агентстве кинематографии опубликовали тизер документального фильма об узбекистанском поэте Александре Файнберге.Как сообщается в Telegram-канале структуры, картина снята ГУП "Студия документальных и хронических фильмов" по ​​заказу Узбекского агентства кинематографии.В 40-секундном ролике все актеры сняты либо в затемненной комнате, либо со спины. Вероятно, авторы хотели создать интригу и таким образом привлечь зрителей к просмотру ленты.Съемки фильма — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа", который посвятят поэтам и писателям, чьи статуи установлены на Аллее литераторов в Ташкенте год назад.О начале работы над фильмом сообщалось всего три месяца назад.
https://uz.sputniknews.ru/20191103/V-Tashkente-ustanovili-memorialnuyu-dosku-na-dome-gde-zhil-narodnyy-poet-12725931.html
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узбекистан, поэт, документальный фильм, кинематограф

Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята

17:41 09.08.2021 (обновлено: 17:50 09.08.2021)
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© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаНародный поэт Узбекистана Александр Файнберг
Народный поэт Узбекистана Александр Файнберг - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Съемки кино — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа".
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Агентстве кинематографии опубликовали тизер документального фильма об узбекистанском поэте Александре Файнберге.
Как сообщается в Telegram-канале структуры, картина снята ГУП "Студия документальных и хронических фильмов" по ​​заказу Узбекского агентства кинематографии.
Для справки:

Александр Файнберг — народный поэт Узбекистана, член Союза писателей Узбекистана. Он автор пятнадцати книг стихотворений (включая посмертно вышедший двухтомник, составленный автором).

По сценариям Файнберга было поставлено четыре полнометражных художественных фильма и более двадцати мультипликационных фильмов.

В 40-секундном ролике все актеры сняты либо в затемненной комнате, либо со спины. Вероятно, авторы хотели создать интригу и таким образом привлечь зрителей к просмотру ленты.
Съемки фильма — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа", который посвятят поэтам и писателям, чьи статуи установлены на Аллее литераторов в Ташкенте год назад.
О начале работы над фильмом сообщалось всего три месяца назад.
Александр Файнберг - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2019
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