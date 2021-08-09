Зрителям представили тизер фильма об Александре Файнберге — кинолента уже снята

ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Агентстве кинематографии опубликовали тизер документального фильма об узбекистанском поэте Александре Файнберге.Как сообщается в Telegram-канале структуры, картина снята ГУП "Студия документальных и хронических фильмов" по заказу Узбекского агентства кинематографии.В 40-секундном ролике все актеры сняты либо в затемненной комнате, либо со спины. Вероятно, авторы хотели создать интригу и таким образом привлечь зрителей к просмотру ленты.Съемки фильма — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа", который посвятят поэтам и писателям, чьи статуи установлены на Аллее литераторов в Ташкенте год назад.О начале работы над фильмом сообщалось всего три месяца назад.
Съемки кино — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа".
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Агентстве кинематографии опубликовали тизер документального фильма об узбекистанском поэте Александре Файнберге.
Как сообщается в Telegram-канале структуры, картина снята ГУП "Студия документальных и хронических фильмов" по заказу Узбекского агентства кинематографии.
Для справки:
Александр Файнберг — народный поэт Узбекистана, член Союза писателей Узбекистана. Он автор пятнадцати книг стихотворений (включая посмертно вышедший двухтомник, составленный автором).
По сценариям Файнберга было поставлено четыре полнометражных художественных фильма и более двадцати мультипликационных фильмов.
В 40-секундном ролике все актеры сняты либо в затемненной комнате, либо со спины. Вероятно, авторы хотели создать интригу и таким образом привлечь зрителей к просмотру ленты.
Съемки фильма — инициатива главы государства. Картина войдет в цикл под названием "Сердце народа", который посвятят поэтам и писателям, чьи статуи установлены на Аллее литераторов в Ташкенте год назад.
О начале работы над фильмом сообщалось всего три месяца назад.