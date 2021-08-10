https://uz.sputniknews.ru/20210810/informatsiya-i-pomosch-v-uzbekistane-deystvuet-onlayn-platforma-dlya-jenschin-20024373.html

Информация и помощь: в Узбекистане действует онлайн-платформа для женщин

Информация и помощь: в Узбекистане действует онлайн-платформа для женщин

Правительство утвердило порядок взаимодействия госорганов в рамках единой интерактивной платформы Aziz-ayol.uz. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T17:08+0500

2021-08-10T17:08+0500

2021-08-10T17:11+0500

общество

узбекистан

минюст узбекистана

права женщин

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Определены основные задачи единой интерактивной национальной платформы Aziz-ayol.uz, сообщает Министерство юстиции Узбекистана в своем официальном Telegram-канале.Через эту платформу министерства и ведомства смогут оперативно получать и обрабатывать информацию, касающуюся женщин. Узбекистанки, включенные в "Женскую тетрадь", смогут получить помощь в обучении, трудоустройстве и предпринимательстве. Портал также позволит соответствующим госорганам защищать права женщин.Одной из основных задач платформы станет помощь пострадавшим от домашнего насилия. Сообщить о насилии можно по телефону горячей линии 1146. Кроме того, через платформу узбекистанки смогут в течение 24 часов после обращения получить экстренную психологическую, психотерапевтическую, правовую помощь и консультации специалистов.Бесперебойную работу платформы обеспечивает Министерство по поддержке махалли и семьи, размещая на ней важную информацию от других министерств и ведомств.Напомним, Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии, главная цель которого – обмен опытом в продвижении гендерного равноправия.За последние годы в стране сформирован кадровый резерв из 15 тысяч высокообразованных женщин для работы в государственных структурах, и представленность женщин на высших уровнях государственной власти выросла до 26,6%.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-ministerstve-napomnili-jenschinam-o-podache-zayavki-na-grand-dlya-obucheniya-v-vuze--19142861.html

https://uz.sputniknews.ru/20210806/jenschiny-lidery-tsentralnoy-azii-obmenyalis-opytom-v-reshenii-gendernyx-problem-19981809.html

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узбекистан, минюст узбекистана, права женщин