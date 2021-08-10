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Информация и помощь: в Узбекистане действует онлайн-платформа для женщин
Информация и помощь: в Узбекистане действует онлайн-платформа для женщин
Правительство утвердило порядок взаимодействия госорганов в рамках единой интерактивной платформы Aziz-ayol.uz. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T17:08+0500
2021-08-10T17:11+0500
общество
узбекистан
минюст узбекистана
права женщин
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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Определены основные задачи единой интерактивной национальной платформы Aziz-ayol.uz, сообщает Министерство юстиции Узбекистана в своем официальном Telegram-канале.Через эту платформу министерства и ведомства смогут оперативно получать и обрабатывать информацию, касающуюся женщин. Узбекистанки, включенные в "Женскую тетрадь", смогут получить помощь в обучении, трудоустройстве и предпринимательстве. Портал также позволит соответствующим госорганам защищать права женщин.Одной из основных задач платформы станет помощь пострадавшим от домашнего насилия. Сообщить о насилии можно по телефону горячей линии 1146. Кроме того, через платформу узбекистанки смогут в течение 24 часов после обращения получить экстренную психологическую, психотерапевтическую, правовую помощь и консультации специалистов.Бесперебойную работу платформы обеспечивает Министерство по поддержке махалли и семьи, размещая на ней важную информацию от других министерств и ведомств.Напомним, Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии, главная цель которого – обмен опытом в продвижении гендерного равноправия.За последние годы в стране сформирован кадровый резерв из 15 тысяч высокообразованных женщин для работы в государственных структурах, и представленность женщин на высших уровнях государственной власти выросла до 26,6%.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-ministerstve-napomnili-jenschinam-o-podache-zayavki-na-grand-dlya-obucheniya-v-vuze--19142861.html
https://uz.sputniknews.ru/20210806/jenschiny-lidery-tsentralnoy-azii-obmenyalis-opytom-v-reshenii-gendernyx-problem-19981809.html
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узбекистан, минюст узбекистана, права женщин

Информация и помощь: в Узбекистане действует онлайн-платформа для женщин

17:08 10.08.2021 (обновлено: 17:11 10.08.2021)
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© © Sputnik / Амир ИсаевЖители на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото
Жители на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© © Sputnik / Амир Исаев
Правительство утвердило порядок взаимодействия госорганов в рамках единой интерактивной платформы Aziz-ayol.uz.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Определены основные задачи единой интерактивной национальной платформы Aziz-ayol.uz, сообщает Министерство юстиции Узбекистана в своем официальном Telegram-канале.
Через эту платформу министерства и ведомства смогут оперативно получать и обрабатывать информацию, касающуюся женщин. Узбекистанки, включенные в "Женскую тетрадь", смогут получить помощь в обучении, трудоустройстве и предпринимательстве. Портал также позволит соответствующим госорганам защищать права женщин.
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Общество
В Министерстве напомнили женщинам о подаче заявки на грант для обучения в вузе
8 июня, 13:54
627
Одной из основных задач платформы станет помощь пострадавшим от домашнего насилия. Сообщить о насилии можно по телефону горячей линии 1146. Кроме того, через платформу узбекистанки смогут в течение 24 часов после обращения получить экстренную психологическую, психотерапевтическую, правовую помощь и консультации специалистов.
Бесперебойную работу платформы обеспечивает Министерство по поддержке махалли и семьи, размещая на ней важную информацию от других министерств и ведомств.
Напомним, Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии, главная цель которого – обмен опытом в продвижении гендерного равноправия.
За последние годы в стране сформирован кадровый резерв из 15 тысяч высокообразованных женщин для работы в государственных структурах, и представленность женщин на высших уровнях государственной власти выросла до 26,6%.
Форум Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Общество
Женщины-лидеры Центральной Азии обменялись опытом в решении гендерных проблем
6 августа, 19:48
169
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