https://uz.sputniknews.ru/20210810/uzbekistan-zanyal-42-mesto-v-reytinge-schastlivyx-stran-obognav-sosedey-20022256.html
Узбекистан занял 42-е место в рейтинге счастливых стран, обогнав соседей
Узбекистан занял 42-е место в рейтинге счастливых стран, обогнав соседей
Самой счастливой страной названа Финляндия, самой несчастной – Афганистан. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T14:18+0500
2021-08-10T14:18+0500
2021-08-10T14:27+0500
общество
рейтинг
опрос
счастье
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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Узбекистан стал первым среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья ООН, заняв 42-е место.По уровню удовлетворенности жизнью узбеки значительно обогнали соседей: Казахстан в рейтинге занял 45-е место, Кыргызстан – 67-е, Таджикистан – 78-е, Туркменистан – 97-е. Афганистан замыкает список из 149 стран.Из стран бывшего СССР самый высокий рейтинг у Литвы и Эстонии. Россия на 76-м месте.Индекс счастья учитывает такие показатели, как благополучие, ВВП на душу населения, продолжительность жизни и уровень смертности, безопасность, гражданские свободы, стабильность, уровень коррупции и т. д.Отчет этого года рассматривал также влияние пандемии COVID-19 на благосостояние людей. При этом оценивался уровень смертности, безработица, эмоциональное состояние и другие последствия пандемии. Согласно отчету, основанному на данных всемирного опроса центра Гэллапа, в 2020-м уровень положительных эмоций у людей не изменился, а вот отрицательных, таких как стресс, печаль, беспокойство, вырос почти на 10%.
https://uz.sputniknews.ru/20210319/skolko-rossiyan-chuvstvuyut-sebya-po-nastoyaschemu-schastlivymi-17852278.html
https://uz.sputniknews.ru/20210617/shavkat-mirziyoev-rasskazal-o-zaloge-semeynogo-schastya-19280410.html
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рейтинг, опрос, счастье
Узбекистан занял 42-е место в рейтинге счастливых стран, обогнав соседей
14:18 10.08.2021 (обновлено: 14:27 10.08.2021)
Самой счастливой страной названа Финляндия, самой несчастной – Афганистан.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik.
Узбекистан стал первым среди центральноазиатских стран в ежегодном рейтинге счастья
ООН, заняв 42-е место.
По уровню удовлетворенности жизнью узбеки значительно обогнали соседей: Казахстан в рейтинге занял 45-е место, Кыргызстан – 67-е, Таджикистан – 78-е, Туркменистан – 97-е. Афганистан замыкает список из 149 стран.
Из стран бывшего СССР самый высокий рейтинг у Литвы и Эстонии. Россия на 76-м месте.
Индекс счастья учитывает такие показатели, как благополучие, ВВП на душу населения, продолжительность жизни и уровень смертности, безопасность, гражданские свободы, стабильность, уровень коррупции и т. д.
Отчет этого года рассматривал также влияние пандемии COVID-19 на благосостояние людей. При этом оценивался уровень смертности, безработица, эмоциональное состояние и другие последствия пандемии. Согласно отчету, основанному на данных всемирного опроса центра Гэллапа, в 2020-м уровень положительных эмоций у людей не изменился, а вот отрицательных, таких как стресс, печаль, беспокойство, вырос почти на 10%.