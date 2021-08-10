https://uz.sputniknews.ru/20210810/uzbekskaya-kompaniya-poluchit-125-mln-na-zakupku-kamazov-20023626.html

Узбекская компания получит €12,5 млн на закупку КамАЗов

Узбекская компания получит €12,5 млн на закупку КамАЗов

Транш от ВЭБ.РФ покроет стоимость 250 единиц российской автомобильной и специальной техники. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T15:50+0500

2021-08-10T15:50+0500

2021-08-10T16:26+0500

экономика

узбекистан

камаз

вэб.рф

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Российская государственная корпорация ВЭБ.РФ выделила узбекской лизинговой компании ООО СП Kamaz Asia Leasing транш на закупку российской спецтехники.Проект стоимостью 12,5 млн евро предусматривает закупку 250 единиц автомобильной и специальной техники марки "КамАЗ", сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.В дальнейшем закупленная техника будет передана в лизинг местным компаниям Узбекистана.В марте 2018 года КамАЗ начал сборку на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Грузовики оснащены двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающими стандартам Евро-3 и Евро-4.В ноябре 2019 года предприятие запустило вторую линию сборки, увеличив мощности производства в два раза — до 3 тысяч грузовиков в год. Тогда же UzAutoTrailer и КамАЗ подписали учредительные документы о создании на паритетных началах СП Kаmaz Asia Leasing с уставным фондом 5 миллионов долларов. В настоящее время парк автомобилей "КамАЗ" в Узбекистане насчитывает около 14 тысяч единиц.

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https://uz.sputniknews.ru/20191115/Pod-rv-motora-KAMAZ-ukreplyaet-svoe-prisutstvie-na-uzbekskom-avtorynke-12808388.html

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