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Узбекская компания получит €12,5 млн на закупку КамАЗов
Узбекская компания получит €12,5 млн на закупку КамАЗов
Транш от ВЭБ.РФ покроет стоимость 250 единиц российской автомобильной и специальной техники. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T15:50+0500
2021-08-10T16:26+0500
экономика
узбекистан
камаз
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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Российская государственная корпорация ВЭБ.РФ выделила узбекской лизинговой компании ООО СП Kamaz Asia Leasing транш на закупку российской спецтехники.Проект стоимостью 12,5 млн евро предусматривает закупку 250 единиц автомобильной и специальной техники марки "КамАЗ", сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.В дальнейшем закупленная техника будет передана в лизинг местным компаниям Узбекистана.В марте 2018 года КамАЗ начал сборку на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Грузовики оснащены двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающими стандартам Евро-3 и Евро-4.В ноябре 2019 года предприятие запустило вторую линию сборки, увеличив мощности производства в два раза — до 3 тысяч грузовиков в год. Тогда же UzAutoTrailer и КамАЗ подписали учредительные документы о создании на паритетных началах СП Kаmaz Asia Leasing с уставным фондом 5 миллионов долларов. В настоящее время парк автомобилей "КамАЗ" в Узбекистане насчитывает около 14 тысяч единиц.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/kamaz--primet-na-rabotu-400-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-19997986.html
https://uz.sputniknews.ru/20191115/Pod-rv-motora-KAMAZ-ukreplyaet-svoe-prisutstvie-na-uzbekskom-avtorynke-12808388.html
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узбекистан, камаз, вэб.рф

Узбекская компания получит €12,5 млн на закупку КамАЗов

15:50 10.08.2021 (обновлено: 16:26 10.08.2021)
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© Пресс-служба президента Татарстана / Марат ХусаиновЦеремония открытия новой линии по сборке автомобилей "КАМАЗ" в г. Самарканд
Церемония открытия новой линии по сборке автомобилей КАМАЗ в г. Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Пресс-служба президента Татарстана / Марат Хусаинов
Транш от ВЭБ.РФ покроет стоимость 250 единиц российской автомобильной и специальной техники.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Российская государственная корпорация ВЭБ.РФ выделила узбекской лизинговой компании ООО СП Kamaz Asia Leasing транш на закупку российской спецтехники.
Проект стоимостью 12,5 млн евро предусматривает закупку 250 единиц автомобильной и специальной техники марки "КамАЗ", сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.
В дальнейшем закупленная техника будет передана в лизинг местным компаниям Узбекистана.
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В марте 2018 года КамАЗ начал сборку на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Грузовики оснащены двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающими стандартам Евро-3 и Евро-4.
В ноябре 2019 года предприятие запустило вторую линию сборки, увеличив мощности производства в два раза — до 3 тысяч грузовиков в год. Тогда же UzAutoTrailer и КамАЗ подписали учредительные документы о создании на паритетных началах СП Kаmaz Asia Leasing с уставным фондом 5 миллионов долларов. В настоящее время парк автомобилей "КамАЗ" в Узбекистане насчитывает около 14 тысяч единиц.
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