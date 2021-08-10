https://uz.sputniknews.ru/20210810/uztekstilprom-vedet-peregovory-ob-otkrytii-torgovogo-doma-v-germanii-20028447.html

"Узтекстильпром" ведет переговоры об открытии торгового дома в Германии

"Узтекстильпром" ведет переговоры об открытии торгового дома в Германии

Представители ассоциации договариваются с немецкой компанией об экспорте своей продукции в страны ЕС и возможных заказах для местных производителей. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T20:05+0500

2021-08-10T20:05+0500

2021-08-10T20:05+0500

экономика

узбекистан

германия

текстильная продукция

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Ассоциация "Узтекстильпром" провела переговоры с главой компании BHG Bayerische Handelsgesellschaft mbH Александром Крилхофом, сообщает пресс-служба организации.Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации, переговоры касались организации экспорта текстильной продукции в страны ЕС и финансирования экспортной деятельности.Ассоциация "Узтекстильпром" провела переговоры с Александром Крилхоф, директором немецкой компании по вопросам организации экспорта текстильной продукции в страны ЕС и финансирования экспортной деятельности. Немецкая сторона представляла крупную группу компаний с большим опытом совместной работы в сфере моды и производства. Такое сотрудничество может привлечь в Узбекистан потенциальных крупных заказчиков текстильной продукции.Особую ценность для немецких партнеров представляет наличие у "Узтекстильпрома" полной производственной цепочки от выращивания хлопка-сырца до пошива готовой продукции, а также современной технической базы, современного менеджмента и высокое качество продукции.В ходе переговоров обсуждались организационные проблемы такого сотрудничества, от получения заказов до логистики. Немецкая сторона предложила механизмы финансирования экспорта продукции в страны Евросоюза.Одним из узбекско-немецких проектов может стать создание совместного торгового дома в Германии для приема заказов от мировых торговых компаний для предприятий Узбекистана.Помимо Германии, Узбекистан сотрудничает с другими зарубежными странами. Так, российский "Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности" активно сотрудничают в продвижении узбекского текстиля на российский рынок.Южнокорейская компания YOUNGONE CORPORATION договорилась о строительстве в Ташкентской области фабрики по производству спортивной одежды известных брендов.Соглашение о поставке узбекской продукции подписано и с иранскими партнерами. Сумма сделки – пять миллионов долларов.

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узбекистан, германия, текстильная продукция, узтекстильпром