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"Узтекстильпром" ведет переговоры об открытии торгового дома в Германии
"Узтекстильпром" ведет переговоры об открытии торгового дома в Германии
Представители ассоциации договариваются с немецкой компанией об экспорте своей продукции в страны ЕС и возможных заказах для местных производителей. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T20:05+0500
2021-08-10T20:05+0500
экономика
узбекистан
германия
текстильная продукция
узтекстильпром
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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Ассоциация "Узтекстильпром" провела переговоры с главой компании BHG Bayerische Handelsgesellschaft mbH Александром Крилхофом, сообщает пресс-служба организации.Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации, переговоры касались организации экспорта текстильной продукции в страны ЕС и финансирования экспортной деятельности.Ассоциация "Узтекстильпром" провела переговоры с Александром Крилхоф, директором немецкой компании по вопросам организации экспорта текстильной продукции в страны ЕС и финансирования экспортной деятельности. Немецкая сторона представляла крупную группу компаний с большим опытом совместной работы в сфере моды и производства. Такое сотрудничество может привлечь в Узбекистан потенциальных крупных заказчиков текстильной продукции.Особую ценность для немецких партнеров представляет наличие у "Узтекстильпрома" полной производственной цепочки от выращивания хлопка-сырца до пошива готовой продукции, а также современной технической базы, современного менеджмента и высокое качество продукции.В ходе переговоров обсуждались организационные проблемы такого сотрудничества, от получения заказов до логистики. Немецкая сторона предложила механизмы финансирования экспорта продукции в страны Евросоюза.Одним из узбекско-немецких проектов может стать создание совместного торгового дома в Германии для приема заказов от мировых торговых компаний для предприятий Узбекистана.Помимо Германии, Узбекистан сотрудничает с другими зарубежными странами. Так, российский "Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности" активно сотрудничают в продвижении узбекского текстиля на российский рынок.Южнокорейская компания YOUNGONE CORPORATION договорилась о строительстве в Ташкентской области фабрики по производству спортивной одежды известных брендов.Соглашение о поставке узбекской продукции подписано и с иранскими партнерами. Сумма сделки – пять миллионов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/tsvety-tekstil-i-farmatsevtika-mirziyoev-nazval-tochki-rosta-ekonomiki-v-andijane-19301937.html
https://uz.sputniknews.ru/20210302/Na-predpriyatiyakh-Uztektilproma-vnedrili-mezhdunarodnye-standarty-ISO-16113354.html
https://uz.sputniknews.ru/20210509/uzbekistan-ojidaet-uvelichenie-eksporta-tekstilnoy-produktsii-do-142-mln-18655043.html
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узбекистан, германия, текстильная продукция, узтекстильпром

"Узтекстильпром" ведет переговоры об открытии торгового дома в Германии

20:05 10.08.2021
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© Sputnik / Игорь Пантин"Гранд Текстиль" — выставка-продажа в Москве
Гранд Текстиль — выставка-продажа в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Игорь Пантин
Представители ассоциации договариваются с немецкой компанией об экспорте своей продукции в страны ЕС и возможных заказах для местных производителей.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Ассоциация "Узтекстильпром" провела переговоры с главой компании BHG Bayerische Handelsgesellschaft mbH Александром Крилхофом, сообщает пресс-служба организации.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации, переговоры касались организации экспорта текстильной продукции в страны ЕС и финансирования экспортной деятельности.
Ассоциация "Узтекстильпром" провела переговоры с Александром Крилхоф, директором немецкой компании по вопросам организации экспорта текстильной продукции в страны ЕС и финансирования экспортной деятельности.
"Потенциальный годовой объем заказов для предприятий-членов Ассоциации, может составить около 100 млн евро. Эти потенциальные заказы касаются закупки тканей, домашнего текстиля, спецодежды, готовой швейно-трикотажной продукции и других", говорится в сообщении.
Немецкая сторона представляла крупную группу компаний с большим опытом совместной работы в сфере моды и производства. Такое сотрудничество может привлечь в Узбекистан потенциальных крупных заказчиков текстильной продукции.
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Особую ценность для немецких партнеров представляет наличие у "Узтекстильпрома" полной производственной цепочки от выращивания хлопка-сырца до пошива готовой продукции, а также современной технической базы, современного менеджмента и высокое качество продукции.
В ходе переговоров обсуждались организационные проблемы такого сотрудничества, от получения заказов до логистики. Немецкая сторона предложила механизмы финансирования экспорта продукции в страны Евросоюза.
Одним из узбекско-немецких проектов может стать создание совместного торгового дома в Германии для приема заказов от мировых торговых компаний для предприятий Узбекистана.
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Помимо Германии, Узбекистан сотрудничает с другими зарубежными странами. Так, российский "Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности" активно сотрудничают в продвижении узбекского текстиля на российский рынок.
Южнокорейская компания YOUNGONE CORPORATION договорилась о строительстве в Ташкентской области фабрики по производству спортивной одежды известных брендов.
Соглашение о поставке узбекской продукции подписано и с иранскими партнерами. Сумма сделки – пять миллионов долларов.
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