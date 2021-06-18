https://uz.sputniknews.ru/20210618/tsvety-tekstil-i-farmatsevtika-mirziyoev-nazval-tochki-rosta-ekonomiki-v-andijane-19301937.html

Цветы, текстиль и фармацевтика: Мирзиёев назвал точки роста экономики в Андижане

Цветы, текстиль и фармацевтика: Мирзиёев назвал точки роста экономики в Андижане

Выращивание цветов в Андижанской области может принести доход более чем в 1,5 млрд сумов 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T15:35+0500

2021-06-18T15:35+0500

2021-06-18T15:53+0500

экономика

андижанская область

президент узбекистана

рост экономики

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев оценил положение дел в Андижанской области и обозначил задачи по всестороннему развитию региона.Для того чтобы понять, что волнует людей, руководителям исполнительных органов и местным депутатам необходимо изменить свое мировоззрение и работать самоотверженно, отметил президент.По словам главы государства, ремесленничество, садоводство, огородное хозяйство, цветоводство и птицеводство — наиболее эффективные "точки роста" в махаллях Андижанской области. К каждой из них будут прикреплены предприниматели, а в развитие указанных направлений инвестируют необходимые средства.На поддержку малого и среднего бизнеса, а также финансирование инвестиционных проектов в регионе в этом году из Фонда реконструкции и развития выделят дополнительно 100 миллионов долларов.В 2021-2022 годах на реализацию 584 инвестиционных проекта в области направят около 20 триллионов сумов, при этом создадут 60 тысяч новых рабочих мест. "Драйверами" определены текстильная, строительная, электротехническая, кожевенно-обувная, пищевая и фармацевтическая промышленность.Шавкат Мирзиёев сообщил о том, какие предприятия будут запущены в этом году. Это новые мощности на предприятиях "Асака текстиль" в Асакинском районе и "Зумрад текстиль" в Джалалабадском районе, цементный завод и кластер строительных материалов в Ходжаабадском районе, а также завод по выпуску шприцев в свободной экономической зоне "Андижон-фарм".Также поставлены задачи в области сельского хозяйства. За счет вторичной аренды 70 тысяч гектаров земель, освободившихся от урожая зерна, можно обеспечить занятость 220 тысяч безработных.Особое внимание глава государства уделил потенциалу цветоводства.По оценкам, выращивание орхидей на 10 сотках может принести доход до 850 миллионов сумов, выращивание лилий — до 450 миллионов сумов, пионов — до 320 миллионов сумов.В связи с этим поручено превратить предприятие "Андижанский цветочный сад" в Андижанском районе в кластер, заложить в нем сад цветов и декоративных растений площадью 30 гектаров, а также открыть школу цветоводства при Центре профессионального обучения в Шахриханском районе. Подчеркнута необходимость создания теплиц и поддержки выращивания цветов на приусадебных землях.Накануне президент Узбекистана дал старт строительству в Андижанском районе нового города.Проект Нового Андижана был разработан совместно с турецкими специалистами. Город появится на неосвоенной холмистой местности.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/uzbekskiy-lider-poruchil-uvelichit-sbor-pshenitsy-v-andijanskoy-oblasti-19285887.html

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андижанская область, президент узбекистана, рост экономики