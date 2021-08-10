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В ЦБ заявили о повышении золотовалютных резервов Узбекистана
В ЦБ заявили о повышении золотовалютных резервов Узбекистана
За прошлый месяц количество золота в резервах выросло на 0,3 млн тройских унций, а его стоимость увеличилась на $1,3 млрд. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T11:03+0500
2021-08-10T11:06+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
золотовалютный резерв
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана представили данные о повышении резервных активов Узбекистана более чем на $200 млн с начала года. К 1 августа их объем составил $35,1 млрд.При этом указывается, что большая часть резервных активов 61,3% — это золото, иностранная валюта и депозиты составляют 37,5% от общего объема, всего 1% — специальные права заимствования.За прошлый месяц количество золота в резервах выросло на 0,3 млн тройских унций, а его стоимость увеличилась на $1,3 млрд.Месяц назад Центральный банк обнародовал данные по валовым золотовалютным резервам Узбекистана. Тогда эти показатели, включая валютные активы и монетарное золото, с начала года снизились на 2,2%. В долларовом эквиваленте общий объем резервов составлял $34,1 млрд.
https://uz.sputniknews.ru/20210619/uzbekistan-vozobnovil-eksport-zolota-19310441.html
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узбекистан, центральный банк республики узбекистан, золотовалютный резерв

В ЦБ заявили о повышении золотовалютных резервов Узбекистана

11:03 10.08.2021 (обновлено: 11:06 10.08.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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За прошлый месяц количество золота в резервах выросло на 0,3 млн тройских унций, а его стоимость увеличилась на $1,3 млрд.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана представили данные о повышении резервных активов Узбекистана более чем на $200 млн с начала года. К 1 августа их объем составил $35,1 млрд.
При этом указывается, что большая часть резервных активов 61,3% — это золото, иностранная валюта и депозиты составляют 37,5% от общего объема, всего 1% — специальные права заимствования.
За прошлый месяц количество золота в резервах выросло на 0,3 млн тройских унций, а его стоимость увеличилась на $1,3 млрд.
Золотые слитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
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19 июня, 10:20
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Месяц назад Центральный банк обнародовал данные по валовым золотовалютным резервам Узбекистана. Тогда эти показатели, включая валютные активы и монетарное золото, с начала года снизились на 2,2%. В долларовом эквиваленте общий объем резервов составлял $34,1 млрд.
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