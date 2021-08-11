https://uz.sputniknews.ru/20210811/futbolnye-bolelschiki-ustroili-massovuyu-draku-v-karakalpakstane-20035593.html

Футбольные болельщики устроили массовую драку в Каракалпакстане

Футбольные болельщики устроили массовую драку в Каракалпакстане

В середине второго тайма игрок "Муйнак сити" сбил с ног одного из соперников, что вызвало негодование болельщиков. Они выбежали на поле и устроили массовую... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T13:45+0500

2021-08-11T13:45+0500

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происшествия

каракалпакстан

футбол

муйнак

массовая драка

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Футбольные болельщики устроили массовую потасовку во время матча между командами "Муйнак сити" и "Джайхун" на стадионе "Арал", сообщает пресс-служба хокимията Муйнакского района Каракалпакстана.Матч восьмого тура XXVIII чемпионата Каракалпакстана по футболу между командой "Муйнак сити" и футболистами Национальной гвардии "Джайхун" проходил накануне вечером.В середине второго тайма игрок первой команды сбил с ног одного из соперников, что вызвало негодование болельщиков. Они выбежали на поле и устроили массовую драку.В конфликт вмешались правоохранители, пострадавших в результате происшествия нет.Узбекский футбол в последнее время отличился рядом подобных инцидентов. В начале декабря прошлого года массовая драка на футбольном поле произошла во время встречи команд "Турон" и "Нефтчи". Игроки "Нефтчи" оказались недовольны исходом игры и набросились на судей, к потасовке присоединились и болельщики.А в июле конфликт случился в Карши во время игры между джизакским ФК "Согдиана" и местным "Насафом". Футболист "Согдианы" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники команд. Судьям пришлось удалить с поля трех игроков.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-matche-paxtakornavbaxor-vnov-otlichilis-bolelschiki-18228429.html

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каракалпакстан, футбол, муйнак, массовая драка