https://uz.sputniknews.ru/20210811/futbolnye-bolelschiki-ustroili-massovuyu-draku-v-karakalpakstane-20035593.html
Футбольные болельщики устроили массовую драку в Каракалпакстане
Футбольные болельщики устроили массовую драку в Каракалпакстане
В середине второго тайма игрок "Муйнак сити" сбил с ног одного из соперников, что вызвало негодование болельщиков. Они выбежали на поле и устроили массовую... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T13:45+0500
2021-08-11T13:45+0500
2021-08-11T13:59+0500
происшествия
каракалпакстан
футбол
муйнак
массовая драка
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Футбольные болельщики устроили массовую потасовку во время матча между командами "Муйнак сити" и "Джайхун" на стадионе "Арал", сообщает пресс-служба хокимията Муйнакского района Каракалпакстана.Матч восьмого тура XXVIII чемпионата Каракалпакстана по футболу между командой "Муйнак сити" и футболистами Национальной гвардии "Джайхун" проходил накануне вечером.В середине второго тайма игрок первой команды сбил с ног одного из соперников, что вызвало негодование болельщиков. Они выбежали на поле и устроили массовую драку.В конфликт вмешались правоохранители, пострадавших в результате происшествия нет.Узбекский футбол в последнее время отличился рядом подобных инцидентов. В начале декабря прошлого года массовая драка на футбольном поле произошла во время встречи команд "Турон" и "Нефтчи". Игроки "Нефтчи" оказались недовольны исходом игры и набросились на судей, к потасовке присоединились и болельщики.А в июле конфликт случился в Карши во время игры между джизакским ФК "Согдиана" и местным "Насафом". Футболист "Согдианы" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники команд. Судьям пришлось удалить с поля трех игроков.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-matche-paxtakornavbaxor-vnov-otlichilis-bolelschiki-18228429.html
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каракалпакстан, футбол, муйнак, массовая драка
Футбольные болельщики устроили массовую драку в Каракалпакстане
13:45 11.08.2021 (обновлено: 13:59 11.08.2021)
В середине второго тайма игрок "Муйнак сити" сбил с ног одного из соперников, что вызвало негодование болельщиков. Они выбежали на поле и устроили массовую драку.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Футбольные болельщики устроили массовую потасовку во время матча между командами "Муйнак сити" и "Джайхун" на стадионе "Арал", сообщает
пресс-служба хокимията Муйнакского района Каракалпакстана.
Матч восьмого тура XXVIII чемпионата Каракалпакстана по футболу между командой "Муйнак сити" и футболистами Национальной гвардии "Джайхун" проходил накануне вечером.
В середине второго тайма игрок первой команды сбил с ног одного из соперников, что вызвало негодование болельщиков. Они выбежали на поле и устроили массовую драку.
В конфликт вмешались правоохранители, пострадавших в результате происшествия нет.
Узбекский футбол в последнее время отличился рядом подобных инцидентов. В начале декабря прошлого года массовая драка на футбольном поле произошла
во время встречи команд "Турон" и "Нефтчи". Игроки "Нефтчи" оказались недовольны исходом игры и набросились на судей, к потасовке присоединились и болельщики.
А в июле конфликт случился
в Карши во время игры между джизакским ФК "Согдиана" и местным "Насафом". Футболист "Согдианы" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники команд. Судьям пришлось удалить с поля трех игроков.