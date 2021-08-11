https://uz.sputniknews.ru/20210811/odna-iz-ulits-v-izraile-poluchila-imya-buxarskogo-muzykanta-levi-babaxanova-20041673.html
Одна из улиц в Израиле получила имя бухарского музыканта Леви Бабаханова
Одна из улиц в Израиле получила имя бухарского музыканта Леви Бабаханова
Одну из улиц в Петах-Тиква назвали в честь бухарского исполнителя шашмакома Леви Бабаханова. Известный последователь знаменитого певца Нишонжон Атамурадов... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T17:56+0500
2021-08-11T17:56+0500
2021-08-11T17:56+0500
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бухара
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музыка
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Одну из улиц в израильском городе Петах-Тиква назвали в честь бухарского исполнителя шашмакома Леви Бабаханова, сообщает информационное агентство “Дунё”.В честь такого события в городе состоялся литературно-просветительский вечер, где приняли участие его мэр Рами Гринберг, посол Узбекистана Феруза Махмудова, члены Всемирного конгресса бухарских евреев, а также представители бухарской еврейской общины.Леви Бабаханов родился в 1873 году в Бухаре и был придворным певцом последних двух эмиров. Он умер в 1926-м. За годы жизни приобрел известность как автор и исполнитель бухарского шашмакома и других направлений макома. В его исполнение до нас дошли тридцать музыкальных трактатов. Его творчество сегодня изучают в музыкальных вузах и школах Узбекистана и Таджикистана. В самой Бухаре уже давно есть улица, носящая его имя.И, конечно же, у Бабаханова есть и последователи. Одним их них является бухарский музыкант Нишонжон Атамурадов. Он возглавляет сразу два творческих коллектива: ансамбли “Мавриги” и созданный более тридцати лет назад “Гиёх”. И если первый как раз и исполняет бухарский национальный фольклор, то второй, что называется, — поп-фолк.О вкладе Бабаханова в музыку можно узнать в доме-музее, который вот уже на протяжении четырех лет создает в своем собственном доме Атамурадов. По словам музыканта, Бабаханов не просто исполнял шашмаком, он был одним из основоположников этого стиля.Ко всему прочему, Бабаханов стал одним из первых исполнителей, у которых появился, как бы сейчас сказали, записанный альбом. По словам музыканта, в 1909 году рижская студия записала его песни на виниловую пластинку. Специально для этого в Бухару привезли звукозаписывающее оборудование.То, что его именем назвали одну из улиц в Израиле, делает большую честь не только для его семьи, но и для всех музыкантов из Бухары, считает Нишонжон Атамурадов.
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https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-muynake-sostoyalsya-festival-elektronnoy-muzyki-stixiya-18767515.html
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-uzbekistane-usovershenstvuyut-deyatelnost-detskix-shkol-muzyki-i-iskusstv--19646542.html
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бухара, израиль, музыка
Одна из улиц в Израиле получила имя бухарского музыканта Леви Бабаханова
Одну из улиц в Петах-Тиква назвали в честь бухарского исполнителя шашмакома Леви Бабаханова. Известный последователь знаменитого певца Нишонжон Атамурадов назвал это честью для всех музыкантов из Бухары.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Одну из улиц в израильском городе Петах-Тиква назвали в честь бухарского исполнителя шашмакома Леви Бабаханова, сообщает
информационное агентство “Дунё”.
В честь такого события в городе состоялся литературно-просветительский вечер, где приняли участие его мэр Рами Гринберг, посол Узбекистана Феруза Махмудова, члены Всемирного конгресса бухарских евреев, а также представители бухарской еврейской общины.
“Увековечение имени мастера-исполнителя шашмакома и большого знатока народных песен Леви Бабаханова послужит продолжению древних связей между узбекским и еврейским народами и формированию чувства гордости нашей молодежи за наследие наших славных предков”, — говорится в сообщении информационного ресурса Министерства иностранных дел Узбекистана.
Леви Бабаханов родился в 1873 году в Бухаре и был придворным певцом последних двух эмиров. Он умер в 1926-м. За годы жизни приобрел известность как автор и исполнитель бухарского шашмакома и других направлений макома.
В его исполнение до нас дошли тридцать музыкальных трактатов. Его творчество сегодня изучают в музыкальных вузах и школах Узбекистана и Таджикистана. В самой Бухаре уже давно есть улица, носящая его имя.
И, конечно же, у Бабаханова есть и последователи. Одним их них является бухарский музыкант Нишонжон Атамурадов. Он возглавляет сразу два творческих коллектива: ансамбли “Мавриги” и созданный более тридцати лет назад “Гиёх”. И если первый как раз и исполняет бухарский национальный фольклор, то второй, что называется, — поп-фолк.
О вкладе Бабаханова в музыку можно узнать в доме-музее, который вот уже на протяжении четырех лет создает в своем собственном доме Атамурадов. По словам музыканта, Бабаханов не просто исполнял шашмаком, он был одним из основоположников этого стиля.
“Не все берут во внимание и иногда оспаривают данный факт. Но нам доподлинно известно, что это именно так. Леви, Муше и Ари Бабахановы создавали шашмаком и все музыканты благодарят их за это”, — сказал корреспонденту Sputnik Узбекистан певец.
Ко всему прочему, Бабаханов стал одним из первых исполнителей, у которых появился, как бы сейчас сказали, записанный альбом. По словам музыканта, в 1909 году рижская студия записала его песни на виниловую пластинку. Специально для этого в Бухару привезли звукозаписывающее оборудование.
То, что его именем назвали одну из улиц в Израиле, делает большую честь не только для его семьи, но и для всех музыкантов из Бухары, считает Нишонжон Атамурадов.