https://uz.sputniknews.ru/20210811/odna-iz-ulits-v-izraile-poluchila-imya-buxarskogo-muzykanta-levi-babaxanova-20041673.html

Одна из улиц в Израиле получила имя бухарского музыканта Леви Бабаханова

Одна из улиц в Израиле получила имя бухарского музыканта Леви Бабаханова

Одну из улиц в Петах-Тиква назвали в честь бухарского исполнителя шашмакома Леви Бабаханова. Известный последователь знаменитого певца Нишонжон Атамурадов... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T17:56+0500

2021-08-11T17:56+0500

2021-08-11T17:56+0500

культура

бухара

израиль

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/182/49/1824982_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_8c39377a25f2ffbf2b7ec21b64d4c39e.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Одну из улиц в израильском городе Петах-Тиква назвали в честь бухарского исполнителя шашмакома Леви Бабаханова, сообщает информационное агентство “Дунё”.В честь такого события в городе состоялся литературно-просветительский вечер, где приняли участие его мэр Рами Гринберг, посол Узбекистана Феруза Махмудова, члены Всемирного конгресса бухарских евреев, а также представители бухарской еврейской общины.Леви Бабаханов родился в 1873 году в Бухаре и был придворным певцом последних двух эмиров. Он умер в 1926-м. За годы жизни приобрел известность как автор и исполнитель бухарского шашмакома и других направлений макома. В его исполнение до нас дошли тридцать музыкальных трактатов. Его творчество сегодня изучают в музыкальных вузах и школах Узбекистана и Таджикистана. В самой Бухаре уже давно есть улица, носящая его имя.И, конечно же, у Бабаханова есть и последователи. Одним их них является бухарский музыкант Нишонжон Атамурадов. Он возглавляет сразу два творческих коллектива: ансамбли “Мавриги” и созданный более тридцати лет назад “Гиёх”. И если первый как раз и исполняет бухарский национальный фольклор, то второй, что называется, — поп-фолк.О вкладе Бабаханова в музыку можно узнать в доме-музее, который вот уже на протяжении четырех лет создает в своем собственном доме Атамурадов. По словам музыканта, Бабаханов не просто исполнял шашмаком, он был одним из основоположников этого стиля.Ко всему прочему, Бабаханов стал одним из первых исполнителей, у которых появился, как бы сейчас сказали, записанный альбом. По словам музыканта, в 1909 году рижская студия записала его песни на виниловую пластинку. Специально для этого в Бухару привезли звукозаписывающее оборудование.То, что его именем назвали одну из улиц в Израиле, делает большую честь не только для его семьи, но и для всех музыкантов из Бухары, считает Нишонжон Атамурадов.

https://uz.sputniknews.ru/20191205/V-Uzbekistane-sozdayutsya-spetsshkoly-iskusstva-makom-12946614.html

https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-muynake-sostoyalsya-festival-elektronnoy-muzyki-stixiya-18767515.html

https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-uzbekistane-usovershenstvuyut-deyatelnost-detskix-shkol-muzyki-i-iskusstv--19646542.html

бухара

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бухара, израиль, музыка