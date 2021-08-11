https://uz.sputniknews.ru/20210811/v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie---mchs-20037555.html

В Узбекистане произошло землетрясение — МЧС

В Узбекистане произошло землетрясение — МЧС

Несколько часов назад жители Узбекистана могли ощутить небольшое землетрясение. Его эпицентр находился на расстоянии 436 км от Ташкента. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T14:37+0500

2021-08-11T14:37+0500

2021-08-11T14:42+0500

происшествия

землетрясение

мчс узбекистана

сейсмолог

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Подземные толчки зафиксированы сегодня на территории Узбекистана в 12.01 по местному времени. В Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили координаты землетрясения: 40,76 градуса северной широты; 64,06 градуса восточной долготы. Магнитуда движения земной коры М=4. Глубина эпицентра - 56 км, он находился на расстоянии 436 км от Ташкента.Сила подземных толчков на территории эпицентра составляла 3 балла.Последний раз в Узбекистане ощущали землетрясение, произошедшее в Кыргызстане, 10 июля 2021 года.Толчки ощутили жители Ферганы (3-4 балла, 40 километров) и Андижана (3 балла, 70 километров).Напомним: в начале июля на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Стихия унесла жизни пяти человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210711/19633742.html

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землетрясение, мчс узбекистана, сейсмолог