Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/vybory-2021-za-rubejom-planiruetsya-otkryt-316-mobilnyx-izbiratelnyx-uchastkov-20043635.html
Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков
Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков
По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T19:14+0500
2021-08-11T19:14+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
голосование
избирательные участки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1289/39/12893986_0:109:3077:1839_1920x0_80_0_0_3e454cc80acc2268e48c71d7b156504c.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В МИД Узбекистана в рамках "круглого стола" рассказали о том, как проходит подготовка к выборам президента Узбекистана за рубежом. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в общей сложности планируется открыть 54 стационарных избирательных участка, 316 передвижных избирательных участков.В частности, стационарные участки будут открыты при дипмиссиях республики в 38 странах, передвижные - в 128 городах в этих странах, а также в 11 государствах, где нет диппредставительств Узбекистана.Дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом проводят встречи с представителями диаспор и руководителями предприятий с большим количеством работающих трудовых мигрантов из Узбекистана. Гражданам республики разъясняют условия досрочного голосования. По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован.В соответствии с поправками в избирательное законодательство, все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей независимо от того, находятся они на консульском учете в диппредставительствах республики или нет. Для этого не позднее чем за 15 дней до дня голосования нужно в письменной форме обратиться в участковые избирательные комиссии при диппредставительствах Узбекистана за рубежом или направить электронное заявление через официальный сайт МИД республики.Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все зарегистрированные партии уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/izbiratelnaya-kampaniya-2021-kak-progolosovat-uzbekistantsam-v-rossii-19898269.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1289/39/12893986_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_f09f32a29a23843e3ce1cd24bdee61e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, голосование, избирательные участки

Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков

19:14 11.08.2021
407
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке
Мужчина голосует на избирательном участке - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В МИД Узбекистана в рамках "круглого стола" рассказали о том, как проходит подготовка к выборам президента Узбекистана за рубежом. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в общей сложности планируется открыть 54 стационарных избирательных участка, 316 передвижных избирательных участков.
В частности, стационарные участки будут открыты при дипмиссиях республики в 38 странах, передвижные - в 128 городах в этих странах, а также в 11 государствах, где нет диппредставительств Узбекистана.
Дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом проводят встречи с представителями диаспор и руководителями предприятий с большим количеством работающих трудовых мигрантов из Узбекистана. Гражданам республики разъясняют условия досрочного голосования.
По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован.
В соответствии с поправками в избирательное законодательство, все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей независимо от того, находятся они на консульском учете в диппредставительствах республики или нет. Для этого не позднее чем за 15 дней до дня голосования нужно в письменной форме обратиться в участковые избирательные комиссии при диппредставительствах Узбекистана за рубежом или направить электронное заявление через официальный сайт МИД республики.
Брифинг в посольстве Узбекистана в Москве в связи с началом избирательной кампании - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2021
Политика
Избирательная кампания-2021: как проголосовать узбекистанцам в России
31 июля, 18:31
5965
Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все зарегистрированные партии уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:19Зачем "Пахтакору" нужны "Крылья памяти"
20:49Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001
19:47В Бухаре охват дошкольным образованием достиг почти 100 процентов
19:47За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда
19:14Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков
18:15Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
17:56Одна из улиц в Израиле получила имя бухарского музыканта Леви Бабаханова
17:56"Праздник не для быдла": юбилей Барака Обамы обернулся скандалом
17:45Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"
17:39На каблуках по степи: в Темиртау гости банкета кинулись врассыпную из-за проверки — видео
17:34Узбекистан использует опыт РФ в применении IT-технологий в медицине
17:05Ашрафханов рассказал об общих целях Узбекистана и Азербайджана
16:55Со слезами на глазах: Лионель Месси ушел от испанцев к французам — фото
16:03В госучреждениях Самаркандской области похитили 563 млн сумов бюджетных средств
15:47Камилов провел переговоры с послом США и главой миссии USAID в Узбекистане
14:37В Узбекистане произошло землетрясение — МЧС
14:15В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцев
13:57Коллективный иммунитет невозможен c "дельта"-штаммом COVID — разработчик AstraZeneca
13:45Футбольные болельщики устроили массовую драку в Каракалпакстане
13:37Команда памяти "Пахтакора-79": сыновья погибших футболистов, продолжившие дело отцов