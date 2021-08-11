https://uz.sputniknews.ru/20210811/vybory-2021-za-rubejom-planiruetsya-otkryt-316-mobilnyx-izbiratelnyx-uchastkov-20043635.html
Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков
Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков
По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T19:14+0500
2021-08-11T19:14+0500
2021-08-11T19:14+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
голосование
избирательные участки
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В МИД Узбекистана в рамках "круглого стола" рассказали о том, как проходит подготовка к выборам президента Узбекистана за рубежом. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в общей сложности планируется открыть 54 стационарных избирательных участка, 316 передвижных избирательных участков.В частности, стационарные участки будут открыты при дипмиссиях республики в 38 странах, передвижные - в 128 городах в этих странах, а также в 11 государствах, где нет диппредставительств Узбекистана.Дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом проводят встречи с представителями диаспор и руководителями предприятий с большим количеством работающих трудовых мигрантов из Узбекистана. Гражданам республики разъясняют условия досрочного голосования. По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован.В соответствии с поправками в избирательное законодательство, все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей независимо от того, находятся они на консульском учете в диппредставительствах республики или нет. Для этого не позднее чем за 15 дней до дня голосования нужно в письменной форме обратиться в участковые избирательные комиссии при диппредставительствах Узбекистана за рубежом или направить электронное заявление через официальный сайт МИД республики.Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все зарегистрированные партии уже выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/izbiratelnaya-kampaniya-2021-kak-progolosovat-uzbekistantsam-v-rossii-19898269.html
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узбекистан, голосование, избирательные участки
Выборы-2021: за рубежом планируется открыть 316 мобильных избирательных участков
По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
В МИД Узбекистана в рамках "круглого стола" рассказали о том, как проходит подготовка к выборам президента Узбекистана за рубежом. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в общей сложности планируется открыть 54 стационарных избирательных участка, 316 передвижных избирательных участков.
В частности, стационарные участки будут открыты при дипмиссиях республики в 38 странах, передвижные - в 128 городах в этих странах, а также в 11 государствах, где нет диппредставительств Узбекистана.
Дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом проводят встречи с представителями диаспор и руководителями предприятий с большим количеством работающих трудовых мигрантов из Узбекистана. Гражданам республики разъясняют условия досрочного голосования.
По данным дипломатических представительств, предварительный список избирателей за рубежом уже сформирован.
В соответствии с поправками в избирательное законодательство, все совершеннолетние узбекистанцы, временно или постоянно проживающие за рубежом, могут быть включены в список избирателей независимо от того, находятся они на консульском учете в диппредставительствах республики или нет. Для этого не позднее чем за 15 дней до дня голосования нужно в письменной форме обратиться в участковые избирательные комиссии при диппредставительствах Узбекистана за рубежом или направить электронное заявление через официальный сайт МИД республики.
Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября 2021 года. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Все зарегистрированные партии уже выдвинули
своих кандидатов на пост главы государства.